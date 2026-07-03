Проблему деградации мерзлоты в АЗРФ обсудили на экспертном совете

МУРМАНСК, 3 июл – РИА Новости. Участники заседания экспертного совета комиссии Государственного совета по Севморпути и Арктике рассмотрели проект комплексного плана мероприятий по адаптации инфраструктуры АЗРФ к процессам деградации многолетней мерзлоты и выработали предложения по его доработке, сообщили в министерстве информационной политики Мурманской области.

"В ходе обсуждения было отмечено, что план целесообразно дополнить в части финансовых механизмов и адресных мероприятий – с учетом того, что потенциальный ущерб от деградации мерзлоты оценивается в 5-7 триллионов рублей к 2050 году", - говорится в сообщении.

Как отметил председатель комиссии по Севморпути и Арктике, губернатор Мурманской области Андрей Чибис, деградация многолетней мерзлоты – один из самых серьезных вызовов для северных регионов. От нее напрямую зависит состояние домов, дорог и промышленных объектов, а значит, безопасность и качество жизни людей. Чибис отметил, что риски растут с каждым годом, и специалисты "Востокгосплана" уже разработали план действий. Его и обсудили эксперты.

"Отдельно остановились на ключевом вопросе – финансировании. Решать его нужно уже сейчас. Главная задача – работать на опережение. Чтобы сохранить устойчивость инфраструктуры и комфорт жителей Арктики на десятилетия вперед", – отметил Чибис.

Проект плана, разработанный ФАНУ "Востокгосплан", содержит 20 мероприятий – от совершенствования законов до реализации пилотных проектов по адаптации. В ходе обсуждения эксперты обратили внимание на то, что план может усилен в части реальных ("физических") мероприятий по защите объектов инфраструктуры, а также в части перехода от анализа региональных рисков к конкретным адресным решениям.

"Прозвучало мнение, что оценка возможного ущерба в 5-7 трлн рублей задает масштаб задач – от термостабилизации грунтов и усиления фундаментов до дооснащения объектов датчиками мониторинга, – которому целесообразно соотнести предлагаемые механизмы реализации", - отметили в министерстве.