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Биография Никола Пашиняна

(обновлено: 20:50 16.10.2018)
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фотоПремьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Никол Воваевич Пашинян родился 1 июня 1975 года в городе Иджеван Тавушской области Армянской ССР (ныне республика Армения).

В 1991 году поступил на филологический факультет Ереванского государственного университета, где обучался по специальности "журналистика". В 1995 году был исключен из университета. Во время учебы работал журналистом.

С 1993 по 1994 год был корреспондентом газеты "Дпрутюн".

С 1994 по 1998 год работал в изданиях "Лрагир", "Лрагир ор" и "Молорак".

С 1995 по 1997 год — редактор вкладыша "Эм-эс-э" в газете "Молорак".

В 1998-1999 году был главным редактором газеты "Орагир".

С 1999 по 2012 год — главный редактор ежедневной оппозиционной газеты "Айкакан жаманак".

В 2006 году Пашинян принял участие в формировании общественно-политической инициативы "Айлнтранк" ("Альтернатива"). В 2007 году перед парламентскими выборами "Альтернатива" вместе с партией "Демократическая родина" и Консервативной партией создали предвыборный блок "Импичмент". Предвыборный блок выборы проиграл.

В 2008 году Пашинян стал членом предвыборного штаба кандидата в президенты Армении Левона Тер-Петросяна. На выборах победил Серж Саргсян. С 20 февраля 2008 года в центре Еревана оппозиция проводила митинги, выражая недовольство итогами голосования. 1-2 марта 2008 года акции протеста вылились в беспорядки и столкновения митингующих с силами правопорядка, в результате которых погибли десять человек, свыше 200 были ранены. Никол Пашинян был одним из активных участников тех событий. Он был объявлен в розыск правоохранительными органами и летом 2009 года сдался властям.

Суд административных районов Центр и Норк-Мараш Еревана 19 января 2010 года приговорил Пашиняна к семи годам лишения свободы за организацию с группой лиц массовых беспорядков в Ереване 1-2 марта 2008 года. Был освобожден по амнистии в мае 2011 года.

В период следствия, 10 января 2010 года, Пашинян принял участие в дополнительных выборах в Национальное собрание Армении от десятого избирательного округа Еревана. За него проголосовали 5 тысяч избирателей из принявших участие в выборах 13,3 тысячи, однако он проиграл члену партии "Национальное единение" Аре Симоняну, набравшему более 7,5 тысячи голосов.

В 2012 году Никол Пашинян был избран депутатом Национального собрания Армении пятого созыва по пропорциональной избирательной системе от партийного блока "Армянский национальный конгресс", учрежденного Тер-Петросяном.

В 2013 году стал членом гражданской инициативы "Гражданский договор", которая впоследствии стала партией.

Перед парламентскими выборами 2017 года он организовал блок "Елк" ("Исход"), куда помимо "Гражданского договора" вошли партии "Республика" и "Светлая Армения". По итогам выборов "Елк" ("Исход") получил девять мандатов в парламенте.

В мае 2017 года Пашинян баллотировался на должность мэра Еревана, однако проиграл выборы.

31 марта 2018 года в городе Гюмри Никол Пашинян начал пешую акцию "Мой шаг". Во время акции Пашинян потребовал у властей не выдвигать в премьер-министры Сержа Саргсяна. В течение двух недель Пашинян и несколько его сторонников побывали в городах Ванадзор, Севан, Раздан, Абовян. 13 апреля шествие дошло до Еревана, где начались митинги, пикеты и акции гражданского неповиновения. Протестные настроения еще больше усилились 17 апреля, когда Серж Саргсян большинством голосов депутатов был избран премьером. 23 апреля Саргсян объявил о своем уходе с поста премьера.

1 мая 2018 года Никол Пашинян стал единственным кандидатом на пост премьера страны. Однако он получил 45 голосов депутатов при необходимых 53, в результате чего были назначены повторные выборы.

3 мая 2018 года Пашинян был повторно выдвинут на пост премьер-министра страны. Его кандидатура была предложена более чем третью состава парламента. 8 мая 2018 года Национальное собрание Армении избрало Никола Пашиняна премьер-министром страны.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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