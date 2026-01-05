Рейтинг@Mail.ru
02:53 05.01.2026
Пашинян создал координационный совет по обновлению ААЦ
Пашинян создал координационный совет по обновлению ААЦ
Пашинян создал координационный совет по обновлению ААЦ

Пашинян с десятью епископами создал координационный совет по обновлению ААЦ

ЕРЕВАН, 5 янв - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что подписал с 10 перешедшими на его сторону епископами документ о создании координационного совета по обновлению Армянской апостольской церкви.
"Объявляем о старте процесса преобразования Армянской апостольской церкви… Мы нижеподписавшиеся формируем координационный совет, который наделяем организационными функциями по преобразованию Армянской апостольской церкви", - говорится в документе, который Пашинян разместил в своем Telegram-канале.
Кафедральный собор Армянской апостольской церкви на территории армянского культурно-храмового комплекса в Москве - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
В России Армянская церковь защищена лучше, чем в Армении, заявили в ААЦ
25 декабря 2025, 20:09
Для реализации своих целей Пашинян и 10 епископов утвердили дорожную карту, которая предусматривает "популяризацию повестки преобразования церкви", отстранение от должности католикоса всех армян, избрание местоблюстителя главы церкви, принятие конституции церкви с "принципами финансовой прозрачности и этики священнослужителей" и избрание нового католикоса.
Пашинян добивается ухода католикоса всех армян Гарегина II из-за разногласий со священнослужителем, в том числе по карабахскому вопросу. В частности, Гарегин II в 2020 году после обострения конфликта в Карабахе призывал премьера уйти в отставку. Для смещения патриарха с поста Пашинян разработал план по "обновлению" Армянской апостольской церкви, в котором предложил назначить временного местоблюстителя патриаршего престола, а также принять новый устав церкви до избрания нового католикоса.
Конфликт властей и церкви сопровождается преследованием священнослужителей. Сейчас в заключении по различным обвинениям находятся четыре высших иерарха Армянской апостольской церкви. В ААЦ считают их преследование незаконным. Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна, вложившего много средств в развитие Армении, арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.
Армянская церковь - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
В Армении хотят лишить ААЦ права на землю
24 декабря 2025, 14:17
 
