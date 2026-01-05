Пашинян создал координационный совет по обновлению ААЦ

Для реализации своих целей Пашинян и 10 епископов утвердили дорожную карту, которая предусматривает "популяризацию повестки преобразования церкви", отстранение от должности католикоса всех армян, избрание местоблюстителя главы церкви, принятие конституции церкви с "принципами финансовой прозрачности и этики священнослужителей" и избрание нового католикоса.