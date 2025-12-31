Названы страны, где пройдут выборы в 2026 году

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Выборы различных уровней пройдут в 2026 году в более чем 60 странах, включая промежуточные выборы в Соединенных Штатах, всеобщие выборы в Бразилии и парламентские в ряде стран ЕС, в том числе Дании и Венгрии. Самые интересные избирательные кампании 2026 года - в материале РИА Новости.

Битва за конгресс - промежуточные выборы в США

Третьего ноября 2026 года в США пройдут промежуточные выборы, в ходе которых американцы проголосуют за представителей своих штатов в обеих палатах конгресса.

В настоящее время Республиканская партия располагает небольшим перевесом в палате представителей - 220 мест против 213 у демократов, и 53 места против 45 у демократов в сенате. В большинстве случаев такая расстановка сил позволяет республиканцам принимать любой закон при условии, что все представители партии поддержат его.

Президент США Дональд Трамп выражал надежду что Республиканская партия сможет удержать контроль над обеими палатами конгресса. При этом спикер палаты Майк Джонсон предупреждал, что Трампу может грозить импичмент, если этого не случится, а бывший член палаты представителей страны Мэтт Гетц описывал предстоящие выборы как "кровавую баню".

Более того, промежуточные выборы пройдут в середине четырехлетнего срока Трампа и позволят американцам высказать свое мнение о действующей администрации, поддержав или не поддержав республиканцев.

Выборы в Латинской Америке: Болсонару второй, война группировок и кандидаты в бронежилетах

Колумбии и Жители сразу нескольких крупнейших экономик Латинской Америки — Бразилии Перу — будут голосовать на президентских и законодательных выборах в 2026 году. При этом особого внимания достоин тот факт, что выборы пройдут на фоне растущего напряжения между США и Венесуэлой

Всеобщие выборы в Бразилии должны состояться в начале октября. Эксперты считают действующего президента Луиса Инасиу Лулу да Силву фаворитом в предстоящей гонке. В случае победы это будет его четвертый президентский срок.

Его единственным конкурентом называли губернатора штата Сан-Паулу Тарсизио де Фрейтаса, которому для победы пришлось бы заручиться поддержкой сторонников экс-президента Жаира Болсонару. Однако в декабре Болсонару, отбывающий срок за заговор с целью государственного переворота, поддержал своего сына Флавиу в качестве кандидата в президенты.

Весной 2026 года избирательные участки откроются в Колумбии, более полувека находящейся в состоянии вооруженного конфликта с участием различных военизированных организаций. В марте пройдут выборы в парламент, а в мае — президентские.

Президент Густаво Петро пришел к власти в Колумбии летом 2022 года обещая достичь всеобъемлющего мира с многочисленными повстанческими формированиями страны. Однако в январе 2025 года переговоры с группировками были прекращены из-за столкновений между ними.

В Перу президентские и парламентские выборы пройдут в апреле. Ожидается, что в них примут участие 39 кандидатов от различных партий и блоков. При этом предвыборные кампании уже проходят в атмосфере напряжения из-за волны насилия.

В начале декабря СМИ сообщали, что неизвестные обстреляли машину бизнесмена Рафаэля Белаунде, намеревающегося баллотироваться в президенты Перу. А за несколько дней до этого был убит кандидат в парламент Перси Ипанак. Эти инциденты побудили электоральные власти предоставить кандидатам бронежилеты.

Перемены в Европе

В апреле 2026 года пройдут парламентские выборы в Венгрии , которые определят останется ли на посту премьер-министра Виктор Орбан , находящийся у власти с 2010 года. Он является ярым противником военной поддержки Украины и ее членства в ЕС , что настроило против него официальный Брюссель . Главным оппонентом Орбана называют главу оппозиционной партии "Тиса" Петера Мадьяра, выступающего за вступление Украины в Евросоюз.

При этом Орбан заявлял, что украинские спецслужбы постоянно действуют на территории Венгрии при поддержке Брюсселя, чтобы повлиять на венгерскую политику, обе силы заинтересованы в смене власти в стране. А глава МИД Венгрии Петер Сийярто говорил, что много миллионов долларов тратится на то, чтобы сместить нынешнее венгерское правительство.

Дании парламентские выборы должны состояться не позднее октября 2026 года. На них будут избраны 175 парламентариев от самой Дании, двоих от Гренландии и двоих от Фарерских островов . При этом на муниципальных выборах Копенгагена в ноябре правящая Социал-демократическая партия потерпела поражение впервые за последние 122 года, уступив Социалистической народной партии. Хоть это и не влияет на лидерство социал-демократов в парламенте напрямую, такой результат показывает, что дела у правящей партии не так хороши, как можно было бы подумать.

Особое внимание на выборах будет приковано к голосованию в Гренландии, которую президент США хочет присоединить к своей стране. В декабре Трамп назначил спецпосланником по Гренландии губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри, который сразу же подтвердил намерение Соединенных Штатов сделать остров своей частью. Это вызвало резкую критику как со стороны премьер-министра Дании Метте Фредериксен , так и со стороны премьера Гренландии Йенса-Фредерика Нильсена, которые предостерегли Америку от захвата острова.

Раньше всех в Европе, 18 января, на избирательные участки выйдут жители Португалии . Соответствующий указ подписал президент страны Марселу Ребелу де Соуза, занимающий пост с 2016 года. На прошлых выборах он был переизбран с 60,7% голосов, однако в этот раз не сможет баллотироваться из-за законодательных ограничений.

Гонка в Португалии обещает быть напряженной, так как ни один из основных кандидатов пока не набрал серьезного большинства в опросах. Согласно им, кандидат от правых сил Андре Вентура и бывший глава ВМС страны Энрике Говея и Мелу могут набрать по 18% голосов. В то же время выступающий от умеренных Луис Маркес Мендес набирает 16%, а социалист Антониу Жозе Сегуру — 10%.

Парламентские выборы в Швеции пройдут в сентябре 2026 года. Подданные королевства изберут 349 представителей парламента, которые, в свою очередь, выберут премьер-министра. По данным опросов на начало декабря, лидирует Социал-демократическая партия, за которой следуют Шведская демократическая и Умеренная партии. Такой расклад сил повторяет нынешнее распределение мест в парламенте.

Шведское правительство опасается хакерских атак в ходе выборов, поэтому меры кибербезопасности будут усилены. Минобороны королевства сообщило, что будет организован специальный центр, который проведет оценку угроз до, во время и после выборов.

Где еще пройдут важные выборы в 2026 году

Выборы в израильский парламент, или кнессет, состоятся в конце октября 2026 года. Они пройдут на фоне растущего недоверия к органам власти. В декабре ежегодный опрос Института демократии Израиля показал, что лишь 25% еврейского населения и 17,5% арабов доверяют правительству. Доверие к органам правопорядка упало до 39% среди евреев и 22% среди арабов. При этом больше четверти населения страны не считает, что парламентские выборы будут честными.

На результаты голосования, скорее всего, повлияют обвинения против премьера Биньямина Нетаньяху в коррупции, особенно в свете того, что Трамп предложил израильскому президенту Ицхаку Герцогу прекратить следствие. Кроме того, лидер израильской парламентской оппозиции и глава партии "Еш Атид" Яир Лапид призвал президента отказать премьеру в помиловании, если тот не признает вину и не уйдет из политики. Также фактором на выборах будет процесс урегулирования конфликта в секторе Газа, учитывая заявления как Израиля, так и движения ХАМАС о нарушении условий мирной инициативы Трампа.

Парламентские выборы в Армении пройдут 7 июня 2026 года. Они определят, останется ли у власти премьер страны Никол Пашинян . В Евросоюзе заявляли, что Армения просила оказать ей помощь в борьбе с иностранным влиянием по аналогии с Молдавией . Британский посол в Ереване Александра Памела Коул говорила, что Великобритания взаимодействует с правительством Армении, чтобы помочь ему подготовиться к важным событиям 2026 года, в том числе к выборам.