В Армении местные власти сорвали Рождественскую литургию в храме

ЕРЕВАН, 6 янв - РИА Новости. Сотрудники администрации Арагацотнской области Армении и мэрии города Талина сорвали во вторник проведение Рождественской литургии в местном храме, сообщил адвокат Ара Зограбян.

"Сегодня, 6 января, сотрудники администрации Арагацотнской области и мэрии Талина при поддержке сотрудников полиции воспрепятстовали священнику церкви Святой Богородицы в Талине, отцу Айку, совершить Святую и Бессмертную Литургию в честь праздника Рождества и Богоявления... На глазах у всех, под покровительством власти, было совершено преступление, так как была воспрепятствована деятельность Святой Армянской апостольской церкви", - написал Зограбян в соцсети Facebok*.

Он добавил, что обряд, совершенный в том же храме лишенным сана бывшим священником, не может называться литургией.

"В каноническом смысле - это осквернение Святого Алтаря, требующее его переосвящения, а в правовом смысле является преступлением, описанным в статье 209 Уголовного кодекса (Воспрепятствование осуществлению права на свободу совести или вероисповедания)", - отметил адвокат.

Премьер Армении Никол Пашинян добивается ухода католикоса всех армян Гарегина II из-за разногласий со священнослужителем, в том числе по карабахскому вопросу. В частности, Гарегин II в 2020 году после обострения конфликта в Карабахе призывал премьера уйти в отставку. Для смещения патриарха с поста Пашинян разработал план по "обновлению" Армянской апостольской церкви (ААЦ), в котором предложил назначить временного местоблюстителя патриаршего престола, а также принять новый устав церкви до избрания нового католикоса.

Конфликт властей и церкви сопровождается преследованием священнослужителей. Сейчас в заключении по различным обвинениям находятся четыре высших иерарха Армянской апостольской церкви . В ААЦ считают их преследование незаконным. Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна , вложившего много средств в развитие Армении, арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.