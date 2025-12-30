https://ria.ru/20251230/ekspert-2065743934.html
Эксперт рассказал о последствиях парламентских выборов в Армении
ЕРЕВАН, 30 дек - РИА Новости. Результаты парламентских выборов в Армении, которые намечены на июнь следующего года, могут резко изменить внешнеполитический курс страны, заявил РИА Новости армянский эксперт, руководитель Аналитического центра стратегических исследований и инициатив (АЦСИИ) Айк Халатян.
По его мнению, в 2026 году Армения
продолжит нынешнюю политику "заморозки" членства в ОДКБ
при одновременном участии в ЕАЭС
.
"Однако, надо понимать, что выборы 2026 года, которые пройдут 7 июня, могут резко изменить нынешний внешнеполитический курс Армении", - заявил эксперт.
В частности, по его мнению, в случае победы действующих властей и с учетом того, что они сделали ставку на тесное сотрудничество с Западом, чтобы тот закрывал глаза на все преследования оппозиции под предлогом борьбы с российским влиянием, не исключено, что западные страны потребуют более наглядных шагов, демонстрирующих отдаление от России
и сближение с Западом, в частности с ЕС
, который занимает сейчас намного более антироссийскую позицию, чем США
.
"К тому же курс на сближение с Турцией
и с Азербайджаном
тоже будет подразумевать шаги по отдалению от России и даже ее вытеснению из Армении и в целом из региона, предпосылки к чему мы уже видели за последние годы", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в случае победы на выборах в Армении оппозиционных сил, которые настроены на сохранение союзных отношений с Россией, можно ожидать существенного улучшения армяно-российских отношений.
"В целом, мне кажется, что именно результаты выборов 2026 года определят, по какому пути пойдут армяно-российские отношения", - отметил эксперт.
Ранее Армения заморозила свое участие в ОДКБ. В ходе своей пресс-конференции 16 июля премьер-министр Армении Никол Пашинян
заявил, что считает более вероятным выход страны из ОДКБ, чем разморозку участия в организации.
Замглавы МИД РФ Михаил Галузин
заявлял, что западники подтолкнули власти Армении к заморозке участия в ОДКБ. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров
, слова Пашиняна о том, что ОДКБ якобы "бросила Армению в беде", не соответствуют действительности.