Эксперт рассказал о последствиях парламентских выборов в Армении

ЕРЕВАН, 30 дек - РИА Новости. Результаты парламентских выборов в Армении, которые намечены на июнь следующего года, могут резко изменить внешнеполитический курс страны, заявил РИА Новости армянский эксперт, руководитель Аналитического центра стратегических исследований и инициатив (АЦСИИ) Айк Халатян.

По его мнению, в 2026 году Армения продолжит нынешнюю политику "заморозки" членства в ОДКБ при одновременном участии в ЕАЭС

"Однако, надо понимать, что выборы 2026 года, которые пройдут 7 июня, могут резко изменить нынешний внешнеполитический курс Армении", - заявил эксперт.

В частности, по его мнению, в случае победы действующих властей и с учетом того, что они сделали ставку на тесное сотрудничество с Западом, чтобы тот закрывал глаза на все преследования оппозиции под предлогом борьбы с российским влиянием, не исключено, что западные страны потребуют более наглядных шагов, демонстрирующих отдаление от России и сближение с Западом, в частности с ЕС , который занимает сейчас намного более антироссийскую позицию, чем США

"К тому же курс на сближение с Турцией и с Азербайджаном тоже будет подразумевать шаги по отдалению от России и даже ее вытеснению из Армении и в целом из региона, предпосылки к чему мы уже видели за последние годы", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в случае победы на выборах в Армении оппозиционных сил, которые настроены на сохранение союзных отношений с Россией, можно ожидать существенного улучшения армяно-российских отношений.

"В целом, мне кажется, что именно результаты выборов 2026 года определят, по какому пути пойдут армяно-российские отношения", - отметил эксперт.

Ранее Армения заморозила свое участие в ОДКБ. В ходе своей пресс-конференции 16 июля премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что считает более вероятным выход страны из ОДКБ, чем разморозку участия в организации.