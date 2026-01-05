Рейтинг@Mail.ru
В открытии "Маршрута Трампа" уже нет никаких сомнений, заявил Алиев
22:38 05.01.2026
В открытии "Маршрута Трампа" уже нет никаких сомнений, заявил Алиев
В открытии "Маршрута Трампа" уже нет никаких сомнений, заявил Алиев - РИА Новости, 05.01.2026
В открытии "Маршрута Трампа" уже нет никаких сомнений, заявил Алиев
Уже нет сомнений в том, что Зангезурский коридор (Маршрута Трампа) откроется, заявил глава азербайджанского государства Ильхам Алиев в интервью местным СМИ. РИА Новости, 05.01.2026
в мире
азербайджан
армения
сша
ильхам алиев
никол пашинян
дональд трамп
азербайджан
армения
сша
В открытии "Маршрута Трампа" уже нет никаких сомнений, заявил Алиев

Алиев: у Азербайджана нет сомнений в открытии Зангезурского коридора

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев
Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Архивное фото
БАКУ, 5 янв – РИА Новости. Уже нет сомнений в том, что Зангезурский коридор (Маршрута Трампа) откроется, заявил глава азербайджанского государства Ильхам Алиев в интервью местным СМИ.
"И я уверен, что у граждан Азербайджана нет сомнений в том, что Зангезурский коридор откроется. Его название может быть разным, но суть не меняется. Таким образом, все вопросы, необходимые нам в рамках процесса нормализации отношений с Арменией, нашли свое решение, как мы и хотели. Конечно, важность парафированного мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, подписанная нами совместная декларация, безусловно, очевидна. Президент (США Дональд – ред.) Трамп поставил свою подпись под этой декларацией в качестве свидетеля", - сказал Алиев.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи в рамках неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Пашинян рассказал о переговорах с США по строительству "Маршрута Трампа"
22 декабря 2025, 17:26
По его словам, отношения между Азербайджаном и Америкой развиваются в очень практичном и рассчитанном на результат направлении.
Восьмого августа 2025 года по итогам встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне была принята декларация о парафировании министрами иностранных дел Армении и Азербайджана согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. Ереван также согласился сотрудничать с США и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания".
Названный маршрут подразумевает разблокирование транспортного сообщения между основной территорией Азербайджана и его эксклавной автономией в Нахичевани через территорию Армении. Как заявил Пашинян 9 августа, маршрут касается потенциальных нефте- и газопроводов, линий электропередачи и интернет-кабелей, а также железной дороги между Ереваном и Баку по приграничной с Ираном железнодорожной ветке. Существующая с советского времени магистраль проходит по северному берегу реки Аракс, в том числе через город Мегри в Сюникской области на юге Армении. В начале 1990-х годов движение на мегринском участке железной дороги, протяженность которого составляет около 45 километров, прервалось из-за вооруженного конфликта в Карабахе. В последствии пути на этом отрезке были разобраны, а дальше к востоку - затоплены при заполнении водохранилища Худаферинской ГЭС на иранской границе.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
В МИД прокомментировали армяно-американский проект "маршрута Трампа"
16 декабря 2025, 08:01
 
В миреАзербайджанАрменияСШАИльхам АлиевНикол ПашинянДональд Трамп
 
 
