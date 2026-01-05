Пашинян запустил процесс раскола ААЦ, считает лидер партии "Отчизна"

ЕРЕВАН, 5 янв - РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян, создав координационный совет по преобразованию Армянской апостольской церкви, запустил процесс раскола церкви, считает лидер оппозиционной партии "Отчизна", бывший глава Службы нацбезопасности республики Артур Ванецян.
Ранее Пашинян сообщил, что сформировал с 10 епископами координационный совет по преобразованию Армянской апостольской церкви. Для реализации своих целей они утвердили план, который предусматривает "популяризацию повестки преобразования церкви", отстранение от должности католикоса всех армян Гарегина II, избрание местоблюстителя главы церкви, принятие конституции церкви с "принципами финансовой прозрачности и этики священнослужителей" и избрание нового католикоса.
Осужденный в Армении архиепископ Микаэл пожаловался на нарушение прав
31 декабря 2025, 01:55
По мнению экс-главы СНБ, после многочисленных неудачных попыток Пашинян понял, что ему не под силу молниеносно сместить католикоса всех армян и развалить церковь - одну из древнейших духовно-национальных структур армянского народа.
"Поэтому он прибегает к известному старому методу - прикрыть очередную неудачу непонятными и нелегитимными комиссиями и координационными советами. Кроме того, создавая эти структуры Никол Пашинян официально запускает процесс раскола Армянской апостольской церкви и как фактический руководитель правительства, возглавляя этот так называемый координационный совет, несет прямую ответственность за все возможные последствия", - отмечается в заявлении Ванецяна.
Пашинян добивается ухода Гарегина II из-за разногласий в том числе по карабахскому вопросу. В частности, в 2020 году после обострения конфликта в Карабахе католикос призывал премьера уйти в отставку. Для смещения Гарегина II Пашинян разработал план по "обновлению" Армянской церкви, в котором предложил назначить ее временного местоблюстителя, а также принять новый устав церкви до избрания нового католикоса.
Конфликт властей и церкви сопровождается преследованием священнослужителей. Сейчас в заключении по различным обвинениям находятся четыре высших иерарха Армянской апостольской церкви. В ААЦ считают их преследование незаконным. Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна, вложившего много средств в развитие Армении, арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.
В России Армянская церковь защищена лучше, чем в Армении, заявили в ААЦ
25 декабря 2025, 20:09