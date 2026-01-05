Пашинян запустил процесс раскола ААЦ, считает лидер партии "Отчизна"

По мнению экс-главы СНБ, после многочисленных неудачных попыток Пашинян понял, что ему не под силу молниеносно сместить католикоса всех армян и развалить церковь - одну из древнейших духовно-национальных структур армянского народа.

Пашинян добивается ухода Гарегина II из-за разногласий в том числе по карабахскому вопросу. В частности, в 2020 году после обострения конфликта в Карабахе католикос призывал премьера уйти в отставку. Для смещения Гарегина II Пашинян разработал план по "обновлению" Армянской церкви, в котором предложил назначить ее временного местоблюстителя, а также принять новый устав церкви до избрания нового католикоса.