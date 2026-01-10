https://ria.ru/20260110/armeniya-2067119826.html
Католикос всех армян освободил от должности главу Масяцотнской епархии
Католикос всех армян освободил от должности главу Масяцотнской епархии - РИА Новости, 10.01.2026
Католикос всех армян освободил от должности главу Масяцотнской епархии
Католикос всех армян Гарегин II освободил от должности главу Масяцотнской епархии Армянской апостольской церкви (ААЦ) архиепископа Геворга Сарояна, сообщает... РИА Новости, 10.01.2026
армения
Католикос всех армян освободил от должности главу Масяцотнской епархии
Гарегин II освободил от должности главу Масяцотнской епархии Геворга Сарояна
ЕРЕВАН, 10 янв - РИА Новости. Католикос всех армян Гарегин II освободил от должности главу Масяцотнской епархии Армянской апостольской церкви (ААЦ) архиепископа Геворга Сарояна, сообщает пресс-канцелярия духовного центра ААЦ - Первопрестольного Святого Эчмиадзина.
"Распоряжением Его Святейшества Католикоса всех армян Гарегина Второго от 10 января, глава Масяцотнской епархии архиепископ Геворг Сароян освобожден от должности правящего архиерея епархии", - говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-канцелярии, основанием для решения послужили факты злоупотребления властью со стороны предстоятеля, неисполнения им своих обязанностей, а также оказание давления на духовенство епархии.
"Распоряжением католикоса временно исполняющим обязанности главы Масяцотнской епархии назначен архимандрит Рубен Заргарян", - уточнили в пресс-канцелярии.
Премьер Армении Никол Пашинян
добивается ухода католикоса всех армян Гарегина II
из-за разногласий со священнослужителем, в том числе по карабахскому вопросу. В частности, Гарегин II в 2020 году после обострения конфликта в Карабахе призывал премьера уйти в отставку. Для смещения патриарха с поста Пашинян разработал план по "обновлению" Армянской апостольской церкви (ААЦ), в котором предложил назначить временного местоблюстителя патриаршего престола, а также принять новый устав церкви до избрания нового католикоса.
Конфликт властей и церкви сопровождается преследованием священнослужителей. Сейчас в заключении по различным обвинениям находятся четыре высших иерарха Армянской апостольской церкви
. В ААЦ считают их преследование незаконным. Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна
, вложившего много средств в развитие Армении, арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.