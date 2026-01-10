Католикос всех армян освободил от должности главу Масяцотнской епархии

"Распоряжением Его Святейшества Католикоса всех армян Гарегина Второго от 10 января, глава Масяцотнской епархии архиепископ Геворг Сароян освобожден от должности правящего архиерея епархии", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-канцелярии, основанием для решения послужили факты злоупотребления властью со стороны предстоятеля, неисполнения им своих обязанностей, а также оказание давления на духовенство епархии.