Экс-глава МИД Армении призвал отложить Европейский саммит в Ереване

ЕРЕВАН, 4 янв - РИА Новости. Бывший министр иностранных дел Армении Вардан Осканян призвал оппозиционные силы страны добиться переноса на два месяца запланированного в мае 2026 года в Ереване саммита Европейского политического сообщества и его проведения после назначенных в июне парламентских выборов.
По его мнению, решение о проведении саммита в Ереване по просьбе премьера Армении Никола Пашиняна отражает совпадение интересов, так как Пашинян продолжает оставаться удобным партнером для Европы, особенно учитывая его готовность реализовать то, что еще не завершено, "включая конституционные изменения и новые территориальные уступки в пользу Азербайджана в стратегически важных для Армении районах".
"Собрание европейских лидеров высокого уровня в Ереване непосредственно перед выборами неизбежно будет представлено внутренней аудитории как международное одобрение власти Пашиняна", - написал Осканян в соцсети Facebook *. Он считает, что независимо от намерений, это станет вмешательством извне во внутренние политические процессы Армении.
"Я считаю, что было бы уместно, если бы все оппозиционные силы — независимо от идеологии или прошлых противоречий — совместным письмом обратились к руководству Европейского политического сообщества и странам-участницам с просьбой отложить саммит на два месяца, на послевыборный период", - отметил Осканян.
По его мнению такая просьба будет иметь убедительное обоснование. "Откат Армении от демократии, наличие политических заключенных, давление на независимую прессу и авторитарная концентрация власти — это факты… Отсрочка (саммита -ред.) станет проявлением уважения к суверенитету Армении", - подчеркнул Осканян, выразив готовность представить проект письма.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
