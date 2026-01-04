Экс-глава МИД Армении призвал отложить Европейский саммит в Ереване

ЕРЕВАН, 4 янв - РИА Новости. Бывший министр иностранных дел Армении Вардан Осканян призвал оппозиционные силы страны добиться переноса на два месяца запланированного в мае 2026 года в Ереване саммита Европейского политического сообщества и его проведения после назначенных в июне парламентских выборов.

По его мнению, решение о проведении саммита в Ереване по просьбе премьера Армении Никола Пашиняна отражает совпадение интересов, так как Пашинян продолжает оставаться удобным партнером для Европы , особенно учитывая его готовность реализовать то, что еще не завершено, "включая конституционные изменения и новые территориальные уступки в пользу Азербайджана в стратегически важных для Армении районах".

"Собрание европейских лидеров высокого уровня в Ереване непосредственно перед выборами неизбежно будет представлено внутренней аудитории как международное одобрение власти Пашиняна", - написал Осканян в соцсети Facebook *. Он считает, что независимо от намерений, это станет вмешательством извне во внутренние политические процессы Армении.

"Я считаю, что было бы уместно, если бы все оппозиционные силы — независимо от идеологии или прошлых противоречий — совместным письмом обратились к руководству Европейского политического сообщества и странам-участницам с просьбой отложить саммит на два месяца, на послевыборный период", - отметил Осканян.