Рейтинг@Mail.ru
Армения и Азербайджан уже установили торговые отношения, заявил Алиев - РИА Новости, 04.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:35 04.01.2026
https://ria.ru/20260104/zakavkaze-2066385786.html
Армения и Азербайджан уже установили торговые отношения, заявил Алиев
Армения и Азербайджан уже установили торговые отношения, заявил Алиев - РИА Новости, 04.01.2026
Армения и Азербайджан уже установили торговые отношения, заявил Алиев
Между Азербайджаном и Арменией уже установлены торговые отношения, заявил глава азербайджанского государства Ильхам Алиев во время встречи с делегацией США. РИА Новости, 04.01.2026
2026-01-04T19:35:00+03:00
2026-01-04T19:35:00+03:00
в мире
армения
азербайджан
ронни джексон
ильхам алиев
сша
никол пашинян
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0a/2028324196_184:157:1522:909_1920x0_80_0_0_b23dabd9a063e324aa2ff3ec9643da2e.jpg
https://ria.ru/20251218/pashinyan-2062903249.html
https://ria.ru/20251224/turtsiya-2064462826.html
армения
азербайджан
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0a/2028324196_0:0:1723:1292_1920x0_80_0_0_d4d57d13443a6a656bf5cee629d4241f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, армения, азербайджан, ронни джексон, ильхам алиев, сша, никол пашинян
В мире, Армения, Азербайджан, Ронни Джексон, Ильхам Алиев, США, Никол Пашинян
Армения и Азербайджан уже установили торговые отношения, заявил Алиев

Алиев: между Баку и Ереваном уже установлены торговые отношения

© РИА Новости / Пресс-служба президента Азербайджана | Перейти в медиабанкНикол Пашинян и Ильхам Алиев
Никол Пашинян и Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© РИА Новости / Пресс-служба президента Азербайджана
Перейти в медиабанк
Никол Пашинян и Ильхам Алиев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БАКУ, 4 янв - РИА Новости. Между Азербайджаном и Арменией уже установлены торговые отношения, заявил глава азербайджанского государства Ильхам Алиев во время встречи с делегацией США.
Алиев в воскресенье принял в Баку делегацию США. В состав делегации входят член комитета Сената США по вооруженным силам, сенатор-республиканец от штата Оклахома Марквейн Маллин, член Палаты представителей и председатель комитета по доходам этой структуры, республиканец от штата Миссури Джейсон Смит, член Палаты представителей и комитета по вооруженным силам этой структуры, республиканец от штата Техас Ронни Джексон, член Палаты представителей и комитета по доходам этой структуры, демократ от штата Калифорния Джимми Панетта.
Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Пашинян попросил Россию восстановить железную дорогу в Азербайджан и Турцию
18 декабря 2025, 13:21
"Наша страна (Азербайджан - ред.) и впредь продолжит усилия по продвижению региональной мирной повестки. Между Азербайджаном и Арменией уже установлены торговые отношения", - сказал Алиев.
Глава государства в этом контексте отметил экспорт азербайджанских нефтепродуктов в Армению, а также поставки пшеницы из Казахстана и России в Армению через территорию Азербайджана.
"Надеюсь, что коридор TRIPP ("Маршрут Трампа" - ред.) создаст новые возможности с точки зрения региональной транспортной связности", - подчеркнул Алиев.
В начале августа 2025 года по итогам встречи премьера Армении Никола Пашиняна с президентами США и Азербайджана Дональдом Трампом и Ильхамом Алиевым в Вашингтоне была принята декларация о парафировании министрами иностранных дел Армении и Азербайджана согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. Ереван также согласился сотрудничать с США и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания", связывающего Азербайджан с его нахичеванской автономией через территорию Армении.
Самолеты Turkish Airlines - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Между Стамбулом и Ереваном запустят прямые авиарейсы
24 декабря 2025, 20:41
 
В миреАрменияАзербайджанРонни ДжексонИльхам АлиевСШАНикол Пашинян
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала