Трамп смог остановить лишь один конфликт на данный момент, заявила Кнайсль

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Единственный конфликт, который американский президент Дональд Трамп по-настоящему урегулировал на данный момент - это конфликт между Арменией и Азербайджаном, поделилась мнением в интервью РИА Новости экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль.
"Есть Армения и Азербайджан. Конфликт между ними – единственный, где сейчас нет кровопролития. Его также решил Трамп, была большая встреча в Белом доме... Если мы хотим поместить этот конфликт на позитивную сторону весов, то можем сказать, что да, здесь хотя бы нет боевых действий, в этом случае все работает", - сказала она.
Как отметила экс-глава МИД Австрии, на Ближнем Востоке не удается перейти ко второму этапу ранее принятого плана Трампа из 20 пунктов по урегулированию в секторе Газа, а сам конфликт может вспыхнуть заново в любой момент.
В Европе усилия по украинскому урегулированию пока продолжаются, а в регионе Юго-Восточной Азии конфликт между Таиландом и Камбоджей вспыхнул вновь спустя некоторое время после заявлений американского лидера о достижении мирной сделки.
"Мы видим боевые действия, вынужденных переселенцев. Проблема не решена по-настоящему", - подчеркнула она.
В начале августа по итогам встречи премьера Армении Никола Пашиняна с президентами США и Азербайджана Дональдом Трампом и Ильхамом Алиевым в Вашингтоне была принята декларация о парафировании министрами иностранных дел Армении и Азербайджана согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. Ереван также согласился сотрудничать с США и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания", связывающего Азербайджан с его нахичеванской автономией через территорию Армении.