Трамп смог остановить лишь один конфликт на данный момент, заявила Кнайсль

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Единственный конфликт, который американский президент Дональд Трамп по-настоящему урегулировал на данный момент - это конфликт между Арменией и Азербайджаном, поделилась мнением в интервью РИА Новости экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль.