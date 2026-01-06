Рейтинг@Mail.ru
Американский адвокат пообещал защитить свободу ААЦ в мире - РИА Новости, 06.01.2026
22:40 06.01.2026
Американский адвокат пообещал защитить свободу ААЦ в мире
Американский адвокат пообещал защитить свободу ААЦ в мире - РИА Новости, 06.01.2026
Американский адвокат пообещал защитить свободу ААЦ в мире
Американский адвокат Роберт Амстердам заявил, что не намерен допускать беззакония властей Армении в отношении Армянской апостольской церкви (ААЦ), пообещав... РИА Новости, 06.01.2026
в мире
армения
никол пашинян
армянская апостольская церковь
армения
в мире, армения, никол пашинян, армянская апостольская церковь
В мире, Армения, Никол Пашинян, Армянская апостольская церковь
Американский адвокат пообещал защитить свободу ААЦ в мире

Адвокат Амстердам пообещал защитить свободу ААЦ на международных площадках

© AP Photo / Bernd KammererАдвокат Роберт Амстердам
Адвокат Роберт Амстердам - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
© AP Photo / Bernd Kammerer
Адвокат Роберт Амстердам. Архивное фото
ЕРЕВАН, 6 янв - РИА Новости. Американский адвокат Роберт Амстердам заявил, что не намерен допускать беззакония властей Армении в отношении Армянской апостольской церкви (ААЦ), пообещав защитить ее свободу на международных площадках.
По словам Амстердама, вмешательство правительства Никола Пашиняна в дела ААЦ является прямой атакой на демократию и конституцию.
Во время всенощного бдения - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
В Армении местные власти сорвали Рождественскую литургию в храме
Вчера, 18:25
"Хочу быть предельно ясным: мы не допустим этого беззакония. Мы будем защищать свободу церкви исключительно в правовых рамках и на международных правовых площадках", - написал адвокат в соцсети Facebook*.
Пашинян добивается ухода католикоса всех армян Гарегина II из-за разногласий со священнослужителем, в том числе по карабахскому вопросу. В частности, Гарегин II в 2020 году после обострения конфликта в Карабахе призывал премьера уйти в отставку. Для смещения патриарха с поста Пашинян разработал план по "обновлению" Армянской апостольской церкви (ААЦ), в котором предложил назначить временного местоблюстителя патриаршего престола, а также принять новый устав церкви до избрания нового католикоса.
Конфликт властей и церкви сопровождается преследованием священнослужителей. Сейчас в заключении по различным обвинениям находятся четыре высших иерарха Армянской апостольской церкви. В ААЦ считают их преследование незаконным. Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна, вложившего много средств в развитие Армении, арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Российская и Ново-Нахичеванская епархия ААЦ осудила инициативу Пашиняна
5 января, 20:06
 
