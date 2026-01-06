Американский адвокат пообещал защитить свободу ААЦ в мире

ЕРЕВАН, 6 янв - РИА Новости. Американский адвокат Роберт Амстердам заявил, что не намерен допускать беззакония властей Армении в отношении Армянской апостольской церкви (ААЦ), пообещав защитить ее свободу на международных площадках.

"Хочу быть предельно ясным: мы не допустим этого беззакония. Мы будем защищать свободу церкви исключительно в правовых рамках и на международных правовых площадках", - написал адвокат в соцсети Facebook*.