Российская и Ново-Нахичеванская епархия ААЦ осудила инициативу Пашиняна - РИА Новости, 05.01.2026
20:06 05.01.2026
Российская и Ново-Нахичеванская епархия ААЦ осудила инициативу Пашиняна
Российская и Ново-Нахичеванская епархия ААЦ осудила инициативу Пашиняна - РИА Новости, 05.01.2026
Российская и Ново-Нахичеванская епархия ААЦ осудила инициативу Пашиняна
Российская и Ново-Нахичеванская епархия Армянской апостольской церкви (ААЦ) осудила очередную антицерковную инициативу премьера Армении Никола Пашиняна,... РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T20:06:00+03:00
2026-01-05T20:06:00+03:00
в мире
армения
никол пашинян
гарегин ii
самвел карапетян
армянская апостольская церковь
армения
В мире, Армения, Никол Пашинян, Гарегин II, Самвел Карапетян, Армянская апостольская церковь
Российская и Ново-Нахичеванская епархия ААЦ осудила инициативу Пашиняна

Российская и Ново-Нахичеванская епархия ААЦ осудила новую инициативу Пашиняна

ЕРЕВАН, 5 янв - РИА Новости. Российская и Ново-Нахичеванская епархия Армянской апостольской церкви (ААЦ) осудила очередную антицерковную инициативу премьера Армении Никола Пашиняна, заявившего о создании координационного совета по преобразованию ААЦ.
Ранее Пашинян сообщил, что сформировал с 10 епископами координационный совет по преобразованию Армянской апостольской церкви. Для реализации своих целей они утвердили план, который предусматривает "популяризацию повестки преобразования церкви", отстранение от должности католикоса всех армян Гарегина II, избрание местоблюстителя главы церкви, принятие конституции церкви с "принципами финансовой прозрачности и этики священнослужителей" и избрание нового католикоса.
Верующие в церкви Святой Рипсиме в Эчмиадзине - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
В Эчмиадзине ААЦ назвала действия Пашиняна попранием конституции
Вчера, 13:37
"Епархиальный совет Российской и Ново-Нахичеванской епархии Армянской Апостольской Церкви, духовенство и миллионы верующих чад армянского народа единодушно поддерживают заявление Первопрестольного Святого Эчмиадзина и единогласно осуждают очередную антицерковную инициативу, предпринятую 4 января премьер-министром Республики Армения и десятью епископами, которой попирается конституция РА и нарушаются права Церкви, закрепленные как международным правом, так и законодательством Армении", - говорится в заявлении, размещенном в Telegram-канале епархии.
В епархии расценили этот шаг Пашиняна, представляемый как направленный на "реформирование" Армянской апостольской церкви, как противоправную инициативу, продиктованную политическими целями, как попытку раскола церкви и преступление, всю ответственность за необратимые последствия которого несут премьер Армении и примкнувшие к нему 10 епископов, нарушившие свой обет.
"Призываем наших сестер и братьев не становиться орудием и соучастниками богоборческих, отвергающих Святой Эчмиадзин сил, оставаться верными Первопрестольному Святому Эчмиадзину и Католикосу Всех Армян", - говорится в заявлении.
Пашинян добивается ухода Гарегина II из-за разногласий в том числе по карабахскому вопросу. В частности, в 2020 году после обострения конфликта в Карабахе католикос призывал премьера уйти в отставку. Для смещения Гарегина II Пашинян разработал план по "обновлению" Армянской церкви, в котором предложил назначить ее временного местоблюстителя, а также принять новый устав церкви до избрания нового католикоса.
Конфликт властей и церкви сопровождается преследованием священнослужителей. Сейчас в заключении по различным обвинениям находятся четыре высших иерарха Армянской апостольской церкви. В ААЦ считают их преследование незаконным. Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна, вложившего много средств в развитие Армении, арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Пашинян запустил процесс раскола ААЦ, считает лидер партии "Отчизна"
Вчера, 13:06
 
В миреАрменияНикол ПашинянГарегин IIСамвел КарапетянАрмянская апостольская церковь
 
 
