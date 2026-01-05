Российская и Ново-Нахичеванская епархия ААЦ осудила инициативу Пашиняна

ЕРЕВАН, 5 янв - РИА Новости. Российская и Ново-Нахичеванская епархия Армянской апостольской церкви (ААЦ) Российская и Ново-Нахичеванская епархия Армянской апостольской церкви (ААЦ) осудила очередную антицерковную инициативу премьера Армении Никола Пашиняна, заявившего о создании координационного совета по преобразованию ААЦ.

Ранее Пашинян сообщил, что сформировал с 10 епископами координационный совет по преобразованию Армянской апостольской церкви . Для реализации своих целей они утвердили план, который предусматривает "популяризацию повестки преобразования церкви", отстранение от должности католикоса всех армян Гарегина II , избрание местоблюстителя главы церкви, принятие конституции церкви с "принципами финансовой прозрачности и этики священнослужителей" и избрание нового католикоса.

"Епархиальный совет Российской и Ново-Нахичеванской епархии Армянской Апостольской Церкви, духовенство и миллионы верующих чад армянского народа единодушно поддерживают заявление Первопрестольного Святого Эчмиадзина и единогласно осуждают очередную антицерковную инициативу, предпринятую 4 января премьер-министром Республики Армения и десятью епископами, которой попирается конституция РА и нарушаются права Церкви, закрепленные как международным правом, так и законодательством Армении", - говорится в заявлении, размещенном в Telegram-канале епархии.

В епархии расценили этот шаг Пашиняна , представляемый как направленный на "реформирование" Армянской апостольской церкви, как противоправную инициативу, продиктованную политическими целями, как попытку раскола церкви и преступление, всю ответственность за необратимые последствия которого несут премьер Армении и примкнувшие к нему 10 епископов, нарушившие свой обет.

"Призываем наших сестер и братьев не становиться орудием и соучастниками богоборческих, отвергающих Святой Эчмиадзин сил, оставаться верными Первопрестольному Святому Эчмиадзину и Католикосу Всех Армян", - говорится в заявлении.

Пашинян добивается ухода Гарегина II из-за разногласий в том числе по карабахскому вопросу. В частности, в 2020 году после обострения конфликта в Карабахе католикос призывал премьера уйти в отставку. Для смещения Гарегина II Пашинян разработал план по "обновлению" Армянской церкви, в котором предложил назначить ее временного местоблюстителя, а также принять новый устав церкви до избрания нового католикоса.