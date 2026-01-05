В Эчмиадзине ААЦ назвала действия Пашиняна попранием конституции

ЕРЕВАН, 5 янв - РИА Новости. Армянская апостольская церковь (ААЦ) Армянская апостольская церковь (ААЦ) назвала действия премьер-министра Армении Никола Пашиняна против ААЦ попранием конституции и предупредила об опасности раскола.

Ранее Пашинян сообщил, что сформировал с 10 епископами координационный совет по преобразованию Армянской апостольской церкви . Для реализации своих целей они утвердили план, который предусматривает "популяризацию повестки преобразования церкви", отстранение от должности католикоса всех армян Гарегина II , избрание местоблюстителя главы церкви, принятие конституции церкви с "принципами финансовой прозрачности и этики священнослужителей" и избрание нового католикоса.

"В связи с подписанным вчера вечером совместным заявлением премьер-министра и десяти епископов считаем необходимым заявить следующее: действия, предпринятые главой правительства Армении под предлогом регулирования и реформирования внутренней жизни церкви, являются прямым попранием конституции Республики Армения и нарушением как международно закрепленных, так и установленных законодательством Армении прав церкви", - говорится в заявлении пресс-канцелярии духовного центра ААЦ - Первопрестольного Святого Эчмиадзина.

Там же назвали предосудительным вовлечение епископов в подобные антицерковные процессы и оказываемое на священническое сословие давление. "Вопросы, связанные с жизнью церкви, обсуждаются исключительно в соответствующих церковных органах в соответствии с каноническими установлениями. Вызывает недоумение, что упомянутые десять епископов до сих пор никак не отреагировали на обращения и приглашения, направленные им со стороны Святого Эчмиадзина и продолжают избегать встреч и обсуждений волнующих их вопросов со католикосом всех армян и Верховным духовным советом", - говорится в заявлении.

В ААЦ подчеркнули, что вопросы канонического устройства и реформирования церкви не входят в полномочия самопровозглашенного совета, а относятся к компетенции клира ААЦ в лице ее высших структур. "Подобные безрассудные шаги могут привести к расколу с болезненными последствиями", - заявили в ААЦ.

Пашинян добивается ухода Гарегина II из-за разногласий в том числе по карабахскому вопросу. В частности, в 2020 году после обострения конфликта в Карабахе католикос призывал премьера уйти в отставку. Для смещения Гарегина II Пашинян разработал план по "обновлению" Армянской церкви, в котором предложил назначить ее временного местоблюстителя, а также принять новый устав церкви до избрания нового католикоса.