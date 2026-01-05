Рейтинг@Mail.ru
В Эчмиадзине ААЦ назвала действия Пашиняна попранием конституции
13:37 05.01.2026
В Эчмиадзине ААЦ назвала действия Пашиняна попранием конституции
в мире, армения, гарегин ii, никол пашинян, армянская апостольская церковь
В мире, Армения, Гарегин II, Никол Пашинян, Армянская апостольская церковь
Верующие в церкви Святой Рипсиме в Эчмиадзине
Верующие в церкви Святой Рипсиме в Эчмиадзине - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Верующие в церкви Святой Рипсиме в Эчмиадзине. Архивное фото
ЕРЕВАН, 5 янв - РИА Новости. Армянская апостольская церковь (ААЦ) назвала действия премьер-министра Армении Никола Пашиняна против ААЦ попранием конституции и предупредила об опасности раскола.
Ранее Пашинян сообщил, что сформировал с 10 епископами координационный совет по преобразованию Армянской апостольской церкви. Для реализации своих целей они утвердили план, который предусматривает "популяризацию повестки преобразования церкви", отстранение от должности католикоса всех армян Гарегина II, избрание местоблюстителя главы церкви, принятие конституции церкви с "принципами финансовой прозрачности и этики священнослужителей" и избрание нового католикоса.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Пашинян запустил процесс раскола ААЦ, считает лидер партии "Отчизна"
Вчера, 13:06
"В связи с подписанным вчера вечером совместным заявлением премьер-министра и десяти епископов считаем необходимым заявить следующее: действия, предпринятые главой правительства Армении под предлогом регулирования и реформирования внутренней жизни церкви, являются прямым попранием конституции Республики Армения и нарушением как международно закрепленных, так и установленных законодательством Армении прав церкви", - говорится в заявлении пресс-канцелярии духовного центра ААЦ - Первопрестольного Святого Эчмиадзина.
Там же назвали предосудительным вовлечение епископов в подобные антицерковные процессы и оказываемое на священническое сословие давление. "Вопросы, связанные с жизнью церкви, обсуждаются исключительно в соответствующих церковных органах в соответствии с каноническими установлениями. Вызывает недоумение, что упомянутые десять епископов до сих пор никак не отреагировали на обращения и приглашения, направленные им со стороны Святого Эчмиадзина и продолжают избегать встреч и обсуждений волнующих их вопросов со католикосом всех армян и Верховным духовным советом", - говорится в заявлении.
В ААЦ подчеркнули, что вопросы канонического устройства и реформирования церкви не входят в полномочия самопровозглашенного совета, а относятся к компетенции клира ААЦ в лице ее высших структур. "Подобные безрассудные шаги могут привести к расколу с болезненными последствиями", - заявили в ААЦ.
Пашинян добивается ухода Гарегина II из-за разногласий в том числе по карабахскому вопросу. В частности, в 2020 году после обострения конфликта в Карабахе католикос призывал премьера уйти в отставку. Для смещения Гарегина II Пашинян разработал план по "обновлению" Армянской церкви, в котором предложил назначить ее временного местоблюстителя, а также принять новый устав церкви до избрания нового католикоса.
Конфликт властей и церкви сопровождается преследованием священнослужителей. Сейчас в заключении по различным обвинениям находятся четыре высших иерарха Армянской апостольской церкви. В ААЦ считают их преследование незаконным. Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна, вложившего много средств в развитие Армении, арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.
Католикос всех армян Гарегин II - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
Действия против Армянской церкви не имеют оправдания, заявил Гарегин II
31 декабря 2025, 23:36
 
В миреАрменияГарегин IIНикол ПашинянАрмянская апостольская церковь
 
 
