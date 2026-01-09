В Армении уволили прокурора, поддержавшего обвинение по делам против ААЦ

ЕРЕВАН, 9 янв – РИА Новости. Генпрокурор Армении Анна Вардапетян уволила прокурора Армана Багдасаряна, поддерживавшего гособвинение по делам архиепископов Баграта Галстаняна и Микаэла Аджапахяна, сообщает пресс-служба ведомства.

"Освободить от должности Армана Багдасаряна, заместителя начальника управления генеральной прокуратуры по делам преступлений, совершенных против основ конституционного строя, государства, общественной безопасности", - говорится в приказе Вардапетян, размещенном на сайте генпрокуратуры.

Отмечается, что за основу принято собственное заявление Багдасаряна.

О причинах отставки не сообщается. Багдасарян был гособвинителем в судебных процессах над архиепископами Багратом Галстаняном и Микаэлом Аджапахяном.