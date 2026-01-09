https://ria.ru/20260109/armenija-2066999187.html
В Армении уволили прокурора, поддержавшего обвинение по делам против ААЦ
2026-01-09T14:19:00+03:00
армения
ЕРЕВАН, 9 янв – РИА Новости. Генпрокурор Армении Анна Вардапетян уволила прокурора Армана Багдасаряна, поддерживавшего гособвинение по делам архиепископов Баграта Галстаняна и Микаэла Аджапахяна, сообщает пресс-служба ведомства.
"Освободить от должности Армана Багдасаряна, заместителя начальника управления генеральной прокуратуры по делам преступлений, совершенных против основ конституционного строя, государства, общественной безопасности", - говорится в приказе Вардапетян, размещенном на сайте генпрокуратуры.
Отмечается, что за основу принято собственное заявление Багдасаряна.
О причинах отставки не сообщается. Багдасарян был гособвинителем в судебных процессах над архиепископами Багратом Галстаняном и Микаэлом Аджапахяном.
Премьер Армении Никол Пашинян
добивается ухода католикоса всех армян Гарегина II
из-за разногласий со священнослужителем, в том числе по карабахскому вопросу. В частности, Гарегин II в 2020 году после обострения конфликта в Карабахе призывал премьера уйти в отставку. Для смещения патриарха с поста Пашинян разработал план по "обновлению" Армянской апостольской церкви
, в котором предложил назначить временного местоблюстителя патриаршего престола, а также принять новый устав церкви до избрания нового католикоса.
Конфликт властей и церкви сопровождается преследованием священнослужителей. Сейчас в заключении по различным обвинениям находятся четыре высших иерарха Армянской апостольской церкви. В ААЦ считают их преследование незаконным. Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна
, вложившего много средств в развитие Армении, арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.