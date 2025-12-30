Рейтинг@Mail.ru
Карапетяна доставили домой из СИЗО на полицейской машине, сообщают СМИ - РИА Новости, 30.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:02 30.12.2025 (обновлено: 22:13 30.12.2025)
https://ria.ru/20251230/armeniya-2065777362.html
Карапетяна доставили домой из СИЗО на полицейской машине, сообщают СМИ
Карапетяна доставили домой из СИЗО на полицейской машине, сообщают СМИ - РИА Новости, 30.12.2025
Карапетяна доставили домой из СИЗО на полицейской машине, сообщают СМИ
Предпринимателя Самвела Карапетяна, переведенного под домашний арест, доставили домой из следственного изолятора Службы национальной безопасности на полицейской РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T22:02:00+03:00
2025-12-30T22:13:00+03:00
в мире
армения
самвел карапетян
ереван
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/11/2023402261_71:0:1281:680_1920x0_80_0_0_a5238de854ca21f1a51ed587ba4fa1ec.jpg
https://ria.ru/20251230/gyumri-2065757839.html
https://ria.ru/20251230/ekspert-2065743934.html
армения
ереван
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/11/2023402261_247:0:1161:686_1920x0_80_0_0_43f0714c9218990ba78220f21919cf71.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, армения, самвел карапетян, ереван
В мире, Армения, Самвел Карапетян, Ереван
Карапетяна доставили домой из СИЗО на полицейской машине, сообщают СМИ

Предпринимателя Карапетяна доставили домой из СИЗО на полицейской машине

© Фото : Sputnik/Asatur YesayantsСамвел Карапетян
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© Фото : Sputnik/Asatur Yesayants
Самвел Карапетян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЕРЕВАН, 30 дек - РИА Новости. Предпринимателя Самвела Карапетяна, переведенного под домашний арест, доставили домой из следственного изолятора Службы национальной безопасности на полицейской машине, сообщает онлайн-издание news.am, которое вело прямой репортаж с места.
У дома предпринимателя приветствовали его сторонники.
Вардан Гукасян - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
С мэра Гюмри сняли обвинения за призывы к союзу с Россией, сообщил адвокат
Вчера, 19:13
Карапетян находился в заключении с 18 июня. Защита считает, что он подвергается политическому преследованию за поддержку Армянской апостольской церкви. Во вторник адвокат предпринимателя Арам Вардеванян сообщил, что армянский суд применил к Карапетяну меру пресечения в виде домашнего ареста и залога.
Ранее американский адвокат Карапетяна Роберт Амстердам пообещал проинформировать международные инстанции о проблеме политических заключенных в Армении. Он также сообщил, что защита бизнесмена намерена обратиться в Европейский суд по правам человека и другие инстанции.
Ранее пресс-секретарь Следственного комитета Армении Кима Авдалян сообщила РИА Новости, что обвинение Карапетяну было дополнено пунктами статьи об отмывании денег. Адвокаты Карапетяна распространили заявление, в котором говорится, что новое обвинение предъявлено без каких-либо относящихся к делу данных, без какого-либо минимального правового и законного основания.
Владельцу компании "Ташир Групп" Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали его после того, как предприниматель заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянское руководство несостоятельным. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви.
Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Флаг Армении - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Эксперт рассказал о последствиях парламентских выборов в Армении
Вчера, 18:01
 
В миреАрменияСамвел КарапетянЕреван
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала