Католикос всех армян заявил о незыблемости Армянской апостольской церкви

ЕРЕВАН, 6 янв - РИА Новости. Католикос всех армян Гарегин II на фоне противостояния с властями республики заявил, что Армянская апостольская церковь крепка и незыблема вопреки гонениям.
"Наша Святая Церковь продолжает подвергаться гонениям. Эта ситуация наносит серьезный удар по авторитету нашей нации и государства, является глубокой раной, нанесенной верующим. Несмотря на незаконные и противоканонические действия, наша Святая Церковь со своим благочестивым народом крепка и непоколебима, верна своему богоданному призванию и миссии", - заявил Гарегин II во время проповеди в ходе Рождественский литургии в кафедральном соборе Эчмиадзина, духовного центра Армянской церкви.
Он напомнил, что Армянская церковь за века своего существования "подвергалась многочисленным атакам, прошла через ужасные лишения и страдания, но никогда не впадала в уныние". "Сегодня в нашей жизни ослабевают вера и доверие друг к другу, непочтительное и несдержанное поведение воспринимается как смелость, свобода слова подменяется нетерпимостью к инакомыслию, полемика превращается в оскорбления и клевету, а общественная польза, патриотическое и самоотверженное служение народу отодвигается на второй план личными и групповыми корыстными интересами", - отметил Гарегин II.
Премьер Армении Никол Пашинян добивается ухода католикоса всех армян Гарегина II из-за разногласий со священнослужителем, в том числе по карабахскому вопросу. В частности, Гарегин II в 2020 году после обострения конфликта в Карабахе призывал премьера уйти в отставку. Для смещения патриарха с поста Пашинян разработал план по "обновлению" Армянской апостольской церкви (ААЦ), в котором предложил назначить временного местоблюстителя патриаршего престола, а также принять новый устав церкви до избрания нового католикоса.
Конфликт властей и церкви сопровождается преследованием священнослужителей. Сейчас в заключении по различным обвинениям находятся четыре высших иерарха Армянской апостольской церкви. В ААЦ считают их преследование незаконным. Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна, вложившего много средств в развитие Армении, арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.
25 декабря 2025, 20:09