Католикос всех армян заявил о незыблемости Армянской апостольской церкви
13:37 06.01.2026
https://ria.ru/20260106/armeniya-2066610245.html
Католикос всех армян заявил о незыблемости Армянской апостольской церкви
Католикос всех армян заявил о незыблемости Армянской апостольской церкви - РИА Новости, 06.01.2026
Католикос всех армян заявил о незыблемости Армянской апостольской церкви
Католикос всех армян Гарегин II на фоне противостояния с властями республики заявил, что Армянская апостольская церковь крепка и незыблема вопреки гонениям. РИА Новости, 06.01.2026
армения, гарегин ii, никол пашинян, армянская апостольская церковь, в мире
Армения, Гарегин II, Никол Пашинян, Армянская апостольская церковь, В мире
Католикос всех армян заявил о незыблемости Армянской апостольской церкви

Гарегин II: Армянская апостольская церковь крепка и незыблема вопреки гонениям

Верховный патриарх и католикос всех армян Гарегин II
Верховный патриарх и католикос всех армян Гарегин II
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Верховный патриарх и католикос всех армян Гарегин II. Архивное фото
ЕРЕВАН, 6 янв - РИА Новости. Католикос всех армян Гарегин II на фоне противостояния с властями республики заявил, что Армянская апостольская церковь крепка и незыблема вопреки гонениям.
"Наша Святая Церковь продолжает подвергаться гонениям. Эта ситуация наносит серьезный удар по авторитету нашей нации и государства, является глубокой раной, нанесенной верующим. Несмотря на незаконные и противоканонические действия, наша Святая Церковь со своим благочестивым народом крепка и непоколебима, верна своему богоданному призванию и миссии", - заявил Гарегин II во время проповеди в ходе Рождественский литургии в кафедральном соборе Эчмиадзина, духовного центра Армянской церкви.
Российская и Ново-Нахичеванская епархия ААЦ осудила инициативу Пашиняна
5 января, 20:06
Российская и Ново-Нахичеванская епархия ААЦ осудила инициативу Пашиняна
5 января, 20:06
Он напомнил, что Армянская церковь за века своего существования "подвергалась многочисленным атакам, прошла через ужасные лишения и страдания, но никогда не впадала в уныние". "Сегодня в нашей жизни ослабевают вера и доверие друг к другу, непочтительное и несдержанное поведение воспринимается как смелость, свобода слова подменяется нетерпимостью к инакомыслию, полемика превращается в оскорбления и клевету, а общественная польза, патриотическое и самоотверженное служение народу отодвигается на второй план личными и групповыми корыстными интересами", - отметил Гарегин II.
Премьер Армении Никол Пашинян добивается ухода католикоса всех армян Гарегина II из-за разногласий со священнослужителем, в том числе по карабахскому вопросу. В частности, Гарегин II в 2020 году после обострения конфликта в Карабахе призывал премьера уйти в отставку. Для смещения патриарха с поста Пашинян разработал план по "обновлению" Армянской апостольской церкви (ААЦ), в котором предложил назначить временного местоблюстителя патриаршего престола, а также принять новый устав церкви до избрания нового католикоса.
Конфликт властей и церкви сопровождается преследованием священнослужителей. Сейчас в заключении по различным обвинениям находятся четыре высших иерарха Армянской апостольской церкви. В ААЦ считают их преследование незаконным. Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна, вложившего много средств в развитие Армении, арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.
В России Армянская церковь защищена лучше, чем в Армении, заявили в ААЦ
25 декабря 2025, 20:09
В России Армянская церковь защищена лучше, чем в Армении, заявили в ААЦ
25 декабря 2025, 20:09
 
АрменияГарегин IIНикол ПашинянАрмянская апостольская церковьВ мире
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
