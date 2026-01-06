Католикос всех армян заявил о незыблемости Армянской апостольской церкви

Он напомнил, что Армянская церковь за века своего существования "подвергалась многочисленным атакам, прошла через ужасные лишения и страдания, но никогда не впадала в уныние". "Сегодня в нашей жизни ослабевают вера и доверие друг к другу, непочтительное и несдержанное поведение воспринимается как смелость, свобода слова подменяется нетерпимостью к инакомыслию, полемика превращается в оскорбления и клевету, а общественная польза, патриотическое и самоотверженное служение народу отодвигается на второй план личными и групповыми корыстными интересами", - отметил Гарегин II.