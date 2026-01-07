Карапетяну запретили посетить могилу отца, рассказал адвокат

ЕРЕВАН, 7 янв - РИА Новости. Находящемуся в Армении под домашним арестом предпринимателю Самвелу Карапетяну запретили посетить могилу отца в день поминовения усопших, сообщил его адвокат Арам Вардеваня.

В октябре 2025 года пресс-секретарь Следственного комитета Армении Кима Авдалян сообщила РИА Новости, что обвинение Карапетяну было дополнено пунктами статьи об отмывании денег. Адвокаты Карапетяна распространили заявление, в котором говорится, что новое обвинение предъявлено без каких-либо относящихся к делу данных, без какого-либо минимального правового и законного основания.