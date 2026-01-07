Карапетяну запретили посетить могилу отца, рассказал адвокат

ЕРЕВАН, 7 янв - РИА Новости. Находящемуся в Армении под домашним арестом предпринимателю Самвелу Карапетяну запретили посетить могилу отца в день поминовения усопших, сообщил его адвокат Арам Вардеваня.
Адвокат напомнил, что за праздником Рождества и Богоявления, который в Армении отметили во вторник, следует день поминовения усопших.
"Как для любого последователя Святой Армянской апостольской церкви, так и для Самвела Карапетяна было крайне важно в день поминовения усопших иметь возможность посетить могилу своего отца. По этому вопросу мы обращались и к следователю, и к прокурору. Сегодня выяснилось, что наше ходатайство было отклонено", - написал Вардеванян в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
Карапетян находился в заключении с 18 июня 2025 года. Решением суда 30 декабря того же года мера пресечения Карапетяну была изменена с заключения под стражу на домашний арест. Защита считает, что он подвергается политическому преследованию за поддержку Армянской апостольской церкви.
Ранее американский адвокат Карапетяна Роберт Амстердам пообещал проинформировать международные инстанции о проблеме политических заключенных в Армении. Он также сообщил, что защита бизнесмена намерена обратиться в Европейский суд по правам человека и другие инстанции.
В октябре 2025 года пресс-секретарь Следственного комитета Армении Кима Авдалян сообщила РИА Новости, что обвинение Карапетяну было дополнено пунктами статьи об отмывании денег. Адвокаты Карапетяна распространили заявление, в котором говорится, что новое обвинение предъявлено без каких-либо относящихся к делу данных, без какого-либо минимального правового и законного основания.
Владельцу компании "Ташир Групп" Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали его после того, как предприниматель заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянское руководство несостоятельным. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в Facebook несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви.
Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.
