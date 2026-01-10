Рейтинг@Mail.ru
В РАН рассказали, зачем Пашинян давит на апостольскую церковь и оппозицию - РИА Новости, 10.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:16 10.01.2026
https://ria.ru/20260110/armeniya-2067140598.html
В РАН рассказали, зачем Пашинян давит на апостольскую церковь и оппозицию
В РАН рассказали, зачем Пашинян давит на апостольскую церковь и оппозицию - РИА Новости, 10.01.2026
В РАН рассказали, зачем Пашинян давит на апостольскую церковь и оппозицию
Премьер-министр Армении Никол Пашинян направляет все силы на зачистку политического поля для обеспечения гарантий своей победы на выборах 2026 года, говорится в РИА Новости, 10.01.2026
2026-01-10T17:16:00+03:00
2026-01-10T17:16:00+03:00
в мире
армения
сша
никол пашинян
самвел карапетян
роберт кочарян
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063927494_0:92:2977:1767_1920x0_80_0_0_5e8b0da440eeb4a50d7377effd764561.jpg
https://ria.ru/20260105/armeniya-2066520722.html
https://ria.ru/20260105/aliev-2066538670.html
https://ria.ru/20260110/armeniya-2067119826.html
армения
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063927494_124:0:2853:2047_1920x0_80_0_0_9570e05a61770844210d60fa4fa07c09.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, армения, сша, никол пашинян, самвел карапетян, роберт кочарян
В мире, Армения, США, Никол Пашинян, Самвел Карапетян, Роберт Кочарян
В РАН рассказали, зачем Пашинян давит на апостольскую церковь и оппозицию

ИМЭМО РАН: Пашинян тратит все силы на зачистку политического поля перед выборами

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкНикол Пашинян
Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Никол Пашинян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян направляет все силы на зачистку политического поля для обеспечения гарантий своей победы на выборах 2026 года, говорится в докладе Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН, который есть в распоряжении РИА Новости.
В документе отмечается, что внутриполитическая борьба в Армении продолжается и становится все более ожесточенной в связи с приближением к очередным парламентским выборам, которые запланированы на 7 июня.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Российская и Ново-Нахичеванская епархия ААЦ осудила инициативу Пашиняна
5 января, 20:06
"Очевидно, что в первой половине 2026 года в период предвыборной кампании противостояние только усилится. Давление на парламентскую и непарламентскую оппозицию, неугодных представителей диаспоры и руководство Армянской апостольской церкви (ААЦ) в 2025 году стало беспрецедентным. Пашинян позволял себе даже личные оскорбления и угрозы в адрес католикоса и целого ряда высших иерархов армянской церкви. С давлением на ААЦ были во многом связаны и репрессии против крупного бизнесмена Самвела Карапетяна и части его личного и делового окружения",- говорится в докладе.
Там же отмечается, что продолжается преследование и бывших президентов Армении – Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна, ведется судебное разбирательство в отношении ближайших родственников и целого ряда их сторонников.
"Таким образом, команда Пашиняна направляет все силы и ресурсы на полную зачистку политического поля в республике для обеспечения гарантий своей победы на выборах 2026 года. Пашиняну необходима убедительная, бесспорная победа для сохранения конституционного большинства в парламенте, что позволит ему перейти к конституционным преобразованиям и продолжить свой внешнеполитический курс, направленный на сближение с США и ускоренную евроинтеграцию", - считают в ИМЭМО.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
В открытии "Маршрута Трампа" уже нет никаких сомнений, заявил Алиев
5 января, 22:38
При этом отмечается, что возглавляемая Пашиняном правящая партия "Гражданский договор", по оценкам экспертов, в условиях отсутствия серьезной конкуренции имеет все шансы на успех в 2026 году.
"Одной из главных причин сложившегося расклада политических сил представляется высокий антирейтинг бывших руководителей, который не позволяет им обеспечить поддержку значительной части населения республики. Правящая партия, в том числе за счет привлечения административного ресурса и фактической монополии в информационном пространстве страны, выглядит очевидным фаворитом избирательной кампании. Помимо традиционного противостояния между властью и оппозицией, стоит отметить отсутствие третьей силы, запрос на которую давно имеется в Армении, отсутствие новых ярких и одновременно объединяющих политических фигур", - подчеркивает в докладе.
Глава Масяцотнской епархии Армянской апостольской церкви (ААЦ) архиепископ Геворг Сароян - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
Католикос всех армян освободил от должности главу Масяцотнской епархии
Вчера, 14:24
 
В миреАрменияСШАНикол ПашинянСамвел КарапетянРоберт Кочарян
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала