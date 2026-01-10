В РАН рассказали, зачем Пашинян давит на апостольскую церковь и оппозицию

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян направляет все силы на зачистку политического поля для обеспечения гарантий своей победы на выборах 2026 года, говорится в докладе Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН, который есть в распоряжении РИА Новости.

В документе отмечается, что внутриполитическая борьба в Армении продолжается и становится все более ожесточенной в связи с приближением к очередным парламентским выборам, которые запланированы на 7 июня.

"Очевидно, что в первой половине 2026 года в период предвыборной кампании противостояние только усилится. Давление на парламентскую и непарламентскую оппозицию, неугодных представителей диаспоры и руководство Армянской апостольской церкви (ААЦ) в 2025 году стало беспрецедентным. Пашинян позволял себе даже личные оскорбления и угрозы в адрес католикоса и целого ряда высших иерархов армянской церкви. С давлением на ААЦ были во многом связаны и репрессии против крупного бизнесмена Самвела Карапетяна и части его личного и делового окружения",- говорится в докладе.

Там же отмечается, что продолжается преследование и бывших президентов Армении – Роберта Кочаряна Сержа Саргсяна , ведется судебное разбирательство в отношении ближайших родственников и целого ряда их сторонников.

"Таким образом, команда Пашиняна направляет все силы и ресурсы на полную зачистку политического поля в республике для обеспечения гарантий своей победы на выборах 2026 года. Пашиняну необходима убедительная, бесспорная победа для сохранения конституционного большинства в парламенте, что позволит ему перейти к конституционным преобразованиям и продолжить свой внешнеполитический курс, направленный на сближение с США и ускоренную евроинтеграцию", - считают в ИМЭМО.

При этом отмечается, что возглавляемая Пашиняном правящая партия "Гражданский договор", по оценкам экспертов, в условиях отсутствия серьезной конкуренции имеет все шансы на успех в 2026 году.