Осужденный в Армении архиепископ Микаэл пожаловался на нарушение прав

По его словам, в ближайшее время он будет лишен возможности причаститься как в воскресной литургии 4 января, так и в Новогодней литургии 1 января и в Рождественских литургиях 5-6 января.

"В этом контексте мне остается лишь еще раз предать суду Божьему тех, кто совершает очередное беззаконие и несправедливость... Этим они пытаются лишить меня духовного утешения, однако у Бога есть множество способов и средств принести нам Свое утешение. Поэтому, будучи лишенным возможности отметить грядущие праздники, тем не менее, поздравляю любимых сынов и дочерей нашего народа с наступающим Новым годом и Святым Рождеством, желаю Божьего благословения и всяческих благ. Молитесь за нас в наших святых храмах, как мы молимся за вас в несвободе", - говорится в заявлении архиепископа Микаэла.