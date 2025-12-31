Осужденный в Армении архиепископ Микаэл пожаловался на нарушение прав

ЕРЕВАН, 31 дек - РИА Новости. Находящийся в заключении в Армении архиепископ Армянской апостольской церкви Микаэл Аджапахян заявил, что его лишают законного права участия в литургиях.
Архиепископ был успешно прооперирован 26 декабря в медицинском центре "Измирлян", куда его перевели десятью днями ранее из следственного изолятора Службы национальной безопасности.
"Пока группа предателей родины и предателей веры, якобы озабоченная благоустройством церкви, продолжает свои набеги и вооруженные захваты храмов ААЦ (Армянской апостольской церкви - ред.), называя это "литургиями", высокопоставленного церковнослужителя, которого незаконно лишили свободы, уже второе воскресенье лишают основного права заключенного – участвовать в религиозных обрядах", - говорится в опубликованном в соцсетях послании владыки.
По его словам, в ближайшее время он будет лишен возможности причаститься как в воскресной литургии 4 января, так и в Новогодней литургии 1 января и в Рождественских литургиях 5-6 января.
"В этом контексте мне остается лишь еще раз предать суду Божьему тех, кто совершает очередное беззаконие и несправедливость... Этим они пытаются лишить меня духовного утешения, однако у Бога есть множество способов и средств принести нам Свое утешение. Поэтому, будучи лишенным возможности отметить грядущие праздники, тем не менее, поздравляю любимых сынов и дочерей нашего народа с наступающим Новым годом и Святым Рождеством, желаю Божьего благословения и всяческих благ. Молитесь за нас в наших святых храмах, как мы молимся за вас в несвободе", - говорится в заявлении архиепископа Микаэла.
В начале октября судья суда первой инстанции Еревана Армине Меликсетян приговорила архиепископа Аджапахяна к двум годам лишения свободы по обвинению в призывах к захвату власти. Защита считает приговор незаконным, а обвинения - сфабрикованными.
Премьер Армении Никол Пашинян добивается ухода католикоса всех армян Гарегина II из-за разногласий со священнослужителем, в том числе по карабахскому вопросу. В частности, Гарегин II в 2020 году после обострения конфликта в Карабахе призывал премьера уйти в отставку. Для смещения патриарха с поста Пашинян разработал план по "обновлению" Армянской апостольской церкви, в котором предложил назначить временного местоблюстителя патриаршего престола, а также принять новый устав церкви до избрания нового католикоса.
Конфликт властей и церкви сопровождается преследованием священнослужителей. Сейчас в заключении по различным обвинениям находятся четыре высших иерарха Армянской апостольской церкви. В ААЦ считают их преследование незаконным. Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна, вложившего много средств в развитие Армении, арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.