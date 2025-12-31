Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко поздравил Путина с новогодними праздниками - РИА Новости, 31.12.2025
15:19 31.12.2025
Лукашенко поздравил Путина с новогодними праздниками
Лукашенко поздравил Путина с новогодними праздниками
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил российского президента Владимира Путина и других зарубежных лидеров с новогодними праздниками, сообщила в... РИА Новости, 31.12.2025
в мире, белоруссия, казахстан, россия, александр лукашенко, владимир путин, нурсултан назарбаев, снг, одкб, содружество
В мире, Белоруссия, Казахстан, Россия, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Нурсултан Назарбаев, СНГ, ОДКБ, Содружество
Лукашенко поздравил Путина с новогодними праздниками

Лукашенко поздравил Путина и других лидеров с новогодними праздниками

МИНСК, 31 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил российского президента Владимира Путина и других зарубежных лидеров с новогодними праздниками, сообщила в среду пресс-служба главы государства.
"Поздравления от имени главы белорусского государства направлены руководству Российской Федерации, лидерам стран СНГ, а также государственным, политическим, общественным, творческим и религиозным деятелям, представителям деловых кругов стран Содружества, главам других стран в различных регионах мира, руководителям международных и региональных организаций", - говорится в сообщении.
Подарок Путину от Лукашенко - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Пресс-секретарь Эйсмонт рассказала, что Лукашенко подарил Путину
21 декабря 2025, 18:35
В частности, Лукашенко поздравил президента России Владимира Путина, президентов Азербайджана, Грузии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, а также первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Среди адресатов не указаны премьер-министр Армении Никол Пашинян или президент этой страны Ваагн Хачатурян.
В числе мировых лидеров, кому направлены поздравительные послания, - председатель КНР Си Цзиньпин, президент США Дональд Трамп, президент Сербии Александр Вучич, президент Венгрии Тамаш Шуйок и премьер-министр этой страны Виктор Орбан, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и другие.
Послания от имени президента Белоруссии направлены также видным религиозным и общественным деятелям, среди них патриарх Московский и всея Руси Кирилл, папа Римский Лев XIV.
Кроме того, Лукашенко поздравил с праздниками руководителей международных и региональных организаций, в том числе ООН, СНГ, ШОС, ЕЭК, ОДКБ, СВМДА, МККК, МАГАТЭ, говорится в сообщении.
"В адрес президента Беларуси также поступают многочисленные новогодние поздравления от зарубежных лидеров, руководства международных организаций, известных деятелей. В числе уже поступивших - поздравления от лидеров России, Китая, Казахстана, Кыргызстана, Азербайджана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Ирана, Кувейта, Мьянмы, Иордании, Палестины, а также от руководства различных международных организаций, включая ОДКБ и СНГ", - сообщила пресс-служба.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Путин поздравил Лукашенко с Новым годом
30 декабря 2025, 12:33
 
В миреБелоруссияКазахстанРоссияАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинНурсултан НазарбаевСНГОДКБСодружество
 
 
