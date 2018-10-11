Биография Романа Старовойта

Президент России Владимир Путин своим указом назначил временно исполняющим обязанности губернатора Курской области Романа Старовойта.

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Роман Владимирович Старовойт родился 20 января 1972 года в Курске.

В 1995 году окончил Балтийский государственный технический университет имени Д.Ф. Устинова по специальности "Импульсные тепловые машины", в 2008 году — Северо-Западную академию государственной службы (ныне Северо-Западный институт управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации) по специальности "Государственное и муниципальное управление".

Кандидат педагогических наук.

С 1995 года по 2005 год Роман Старовойт был руководителем петербургских компаний в инвестиционной и строительной сферах.

В 2005-2010 годах занимал должность начальника отдела по работе с инвесторами Управления инвестиционных проектов, первого заместителя председателя Комитета по инвестициям и стратегическим проектам правительства Санкт-Петербурга.

В 2010-2011 годах – референт, заместитель директора Департамента промышленности и инфраструктуры правительства Российской Федерации.

С ноября 2012 года по сентябрь 2018 года – руководитель Федерального дорожного агентства.

С 1 октября 2018 года – заместитель министра транспорта Российской Федерации.

11 октября 2018 года назначен временно исполняющим обязанности губернатора Курской области.

Роман Старовойт – вице-президент федерации биатлона Санкт-Петербурга.

Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.

Награжден орденом Почета (2014), медалями.