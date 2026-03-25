Экс-губернатор Курской области рассказал об откатах, полученных Старовойтом

КУРСК, 25 мар - РИА Новости. Выступающий в качестве свидетеля по уголовному делу о взятке бывший замгубернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что экс-губернатор Курской области Роман Старовойт получил около 100 миллионов рублей в качестве откатов за строительство фортификационных сооружений, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Я не знаю и не помню всех подрядчиков, которые осуществляли строительство как на территории ДНР и Курской области, так и подрядчиков, осуществляющих строительство фортификационных сооружений. Всего за период с февраля 2022-го по август 2024 года, Старовойт получил откаты со стороны... в мангушском Мариуполе, от сделок с фортификационных сооружений на территории Курской области около 100 миллионов рублей", – сказал Смирнов в зале суда.
Одиннадцатого марта в Ленинском суде Курска началось рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего замгубернатора Алексея Дедова, обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки) и местного жителя Дмитрия Шубина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).
По версии следствия, с июня 2022 по апрель 2023 года Дедов со Смирновым при посредничестве Шубина получили взятки от представителей коммерческих организаций за общее покровительство, а также за заключение муниципальных контрактов и договоров подряда, связанных с капитальным ремонтом и строительством, в том числе фортификационных сооружений.