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Беглов приехал проститься со Старовойтом
Беглов приехал проститься со Старовойтом - РИА Новости, 11.07.2025
Беглов приехал проститься со Старовойтом
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов приехал на Смоленское кладбище проститься экс-министром транспорта РФ Романом Старовойтом, передает корреспондент... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T12:38:00+03:00
2025-07-11T12:38:00+03:00
2025-07-11T12:38:00+03:00
россия
санкт-петербург
курская область
роман старовойт
светлана петренко
следственный комитет россии (ск рф)
самоубийство романа старовойта
политика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов приехал на Смоленское кладбище проститься экс-министром транспорта РФ Романом Старовойтом, передает корреспондент РИА Новости. Губернатор возложил на могилу экс-министра красные розы. В пятницу в Петербурге проходят похороны Старовойта. Место захоронения Старовойта расположено недалеко от часовни Ксении Петербургской. В понедельник Старовойт был освобожден от должности министра транспорта. Он возглавлял Минтранс России с мая 2024 года, до этого был губернатором Курской области. Позднее в тот же день официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что тело Старовойта обнаружено в Одинцовском городском округе Подмосковья в личном автомобиле. Основная версия - самоубийство.
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россия, санкт-петербург, курская область, роман старовойт, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), самоубийство романа старовойта, политика, александр беглов
Россия, Санкт-Петербург, Курская область, Роман Старовойт, Светлана Петренко, Следственный комитет России (СК РФ), Самоубийство Романа Старовойта, Политика, Александр Беглов
Беглов приехал проститься со Старовойтом
Губернатор Беглов приехал проститься с экс-министром транспорта РФ Старовойтом