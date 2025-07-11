https://ria.ru/20250711/beglov-2028537055.html

Беглов приехал проститься со Старовойтом

Беглов приехал проститься со Старовойтом - РИА Новости, 11.07.2025

Беглов приехал проститься со Старовойтом

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов приехал на Смоленское кладбище проститься экс-министром транспорта РФ Романом Старовойтом, передает корреспондент... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T12:38:00+03:00

2025-07-11T12:38:00+03:00

2025-07-11T12:38:00+03:00

россия

санкт-петербург

курская область

роман старовойт

светлана петренко

следственный комитет россии (ск рф)

самоубийство романа старовойта

политика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов приехал на Смоленское кладбище проститься экс-министром транспорта РФ Романом Старовойтом, передает корреспондент РИА Новости. Губернатор возложил на могилу экс-министра красные розы. В пятницу в Петербурге проходят похороны Старовойта. Место захоронения Старовойта расположено недалеко от часовни Ксении Петербургской. В понедельник Старовойт был освобожден от должности министра транспорта. Он возглавлял Минтранс России с мая 2024 года, до этого был губернатором Курской области. Позднее в тот же день официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что тело Старовойта обнаружено в Одинцовском городском округе Подмосковья в личном автомобиле. Основная версия - самоубийство.

https://ria.ru/20250707/starovoyt-2027605361.html

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россия, санкт-петербург, курская область, роман старовойт, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), самоубийство романа старовойта, политика, александр беглов