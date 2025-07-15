https://ria.ru/20250715/starovoyt-2029148058.html

Семья бывшей на месте смерти Старовойта девушки недавно переехала из Курска

Семья бывшей на месте смерти Старовойта девушки недавно переехала из Курска - РИА Новости, 15.07.2025

Семья бывшей на месте смерти Старовойта девушки недавно переехала из Курска

Семья девушки Полины, присутствовавшей в Подмосковье на месте, где было найдено тело экс-министра транспорта Романа Старовойта, а позже на его похоронах,... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T06:28:00+03:00

2025-07-15T06:28:00+03:00

2025-07-15T06:28:00+03:00

московская область (подмосковье)

курск

россия

роман старовойт

светлана петренко

следственный комитет россии (ск рф)

самоубийство романа старовойта

происшествия

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КУРСК, 15 июл - РИА Новости. Семья девушки Полины, присутствовавшей в Подмосковье на месте, где было найдено тело экс-министра транспорта Романа Старовойта, а позже на его похоронах, переехала из квартиры в Курске два месяца назад, рассказали РИА Новости ее бывшие соседи. "Уже давненько их дома нет... Вещи они свои вывозили из квартиры, обуви нет… Они здесь были… месяца, может быть, два назад, три… Месяца два назад точно", - рассказал живущий в соседней квартире мужчина. По словам жильцов дома, у экс-министра и девушки из Курска могли быть отношения. "Это к Копыловым все вопросы. Мы знаем, что у них были отношения. Кто-то видел, лично я нет, не видела", - ответила соседка оказавшейся на месте смерти Старовойта девушки на вопрос о том, в каких отношениях они были с экс-министром. Также знающие семью жители дома охарактеризовали девушку положительно. "Она в меде училась, по-моему с красным дипломом заканчивала, она такая нормальная, хорошая девчонка, не какая-то там разбалованная", - рассказал собеседник агентства. Старовойт был освобожден от должности министра транспорта 7 июля. Он возглавлял Минтранс России с мая 2024 года, до этого был губернатором Курской области. Позднее в тот же день тело Старовойта было найдено в траве недалеко от парковки в селе Ромашково Одинцовского городского округа в Подмосковье. Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что основная версия – самоубийство.

https://ria.ru/20250707/starovojt-2027768844.html

https://ria.ru/20250711/venki-2028565085.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

московская область (подмосковье), курск, россия, роман старовойт, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), самоубийство романа старовойта, происшествия