Рейтинг@Mail.ru
Семья бывшей на месте смерти Старовойта девушки недавно переехала из Курска - РИА Новости, 15.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:28 15.07.2025
https://ria.ru/20250715/starovoyt-2029148058.html
Семья бывшей на месте смерти Старовойта девушки недавно переехала из Курска
Семья бывшей на месте смерти Старовойта девушки недавно переехала из Курска - РИА Новости, 15.07.2025
Семья бывшей на месте смерти Старовойта девушки недавно переехала из Курска
Семья девушки Полины, присутствовавшей в Подмосковье на месте, где было найдено тело экс-министра транспорта Романа Старовойта, а позже на его похоронах,... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T06:28:00+03:00
2025-07-15T06:28:00+03:00
московская область (подмосковье)
курск
россия
роман старовойт
светлана петренко
следственный комитет россии (ск рф)
самоубийство романа старовойта
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028525342_0:136:3071:1864_1920x0_80_0_0_37620c6939481eb190c0f38766d6f1c6.jpg
КУРСК, 15 июл - РИА Новости. Семья девушки Полины, присутствовавшей в Подмосковье на месте, где было найдено тело экс-министра транспорта Романа Старовойта, а позже на его похоронах, переехала из квартиры в Курске два месяца назад, рассказали РИА Новости ее бывшие соседи. "Уже давненько их дома нет... Вещи они свои вывозили из квартиры, обуви нет… Они здесь были… месяца, может быть, два назад, три… Месяца два назад точно", - рассказал живущий в соседней квартире мужчина. По словам жильцов дома, у экс-министра и девушки из Курска могли быть отношения. "Это к Копыловым все вопросы. Мы знаем, что у них были отношения. Кто-то видел, лично я нет, не видела", - ответила соседка оказавшейся на месте смерти Старовойта девушки на вопрос о том, в каких отношениях они были с экс-министром. Также знающие семью жители дома охарактеризовали девушку положительно. "Она в меде училась, по-моему с красным дипломом заканчивала, она такая нормальная, хорошая девчонка, не какая-то там разбалованная", - рассказал собеседник агентства. Старовойт был освобожден от должности министра транспорта 7 июля. Он возглавлял Минтранс России с мая 2024 года, до этого был губернатором Курской области. Позднее в тот же день тело Старовойта было найдено в траве недалеко от парковки в селе Ромашково Одинцовского городского округа в Подмосковье. Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что основная версия – самоубийство.
https://ria.ru/20250707/starovojt-2027768844.html
https://ria.ru/20250711/venki-2028565085.html
московская область (подмосковье)
курск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028525342_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_31dfff41af42e086c16637c67bdb5cc5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), курск, россия, роман старовойт, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), самоубийство романа старовойта, происшествия
Московская область (Подмосковье), Курск, Россия, Роман Старовойт, Светлана Петренко, Следственный комитет России (СК РФ), Самоубийство Романа Старовойта, Происшествия
Семья бывшей на месте смерти Старовойта девушки недавно переехала из Курска

Семья оказавшейся на месте смерти Старовойта девушки переехала два месяца назад

© AP Photo / Dmitri LovetskyПохороны Романа Старовойта
Похороны Романа Старовойта - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© AP Photo / Dmitri Lovetsky
Похороны Романа Старовойта. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КУРСК, 15 июл - РИА Новости. Семья девушки Полины, присутствовавшей в Подмосковье на месте, где было найдено тело экс-министра транспорта Романа Старовойта, а позже на его похоронах, переехала из квартиры в Курске два месяца назад, рассказали РИА Новости ее бывшие соседи.
"Уже давненько их дома нет... Вещи они свои вывозили из квартиры, обуви нет… Они здесь были… месяца, может быть, два назад, три… Месяца два назад точно", - рассказал живущий в соседней квартире мужчина.
Роман Старовойт - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
Минтранс выразил соболезнования родным и близким Старовойта
7 июля, 20:01
По словам жильцов дома, у экс-министра и девушки из Курска могли быть отношения.
"Это к Копыловым все вопросы. Мы знаем, что у них были отношения. Кто-то видел, лично я нет, не видела", - ответила соседка оказавшейся на месте смерти Старовойта девушки на вопрос о том, в каких отношениях они были с экс-министром.
Также знающие семью жители дома охарактеризовали девушку положительно.
"Она в меде училась, по-моему с красным дипломом заканчивала, она такая нормальная, хорошая девчонка, не какая-то там разбалованная", - рассказал собеседник агентства.
Старовойт был освобожден от должности министра транспорта 7 июля. Он возглавлял Минтранс России с мая 2024 года, до этого был губернатором Курской области. Позднее в тот же день тело Старовойта было найдено в траве недалеко от парковки в селе Ромашково Одинцовского городского округа в Подмосковье. Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что основная версия – самоубийство.
Венки от Минтранса, Минпромторга и Минстроя на могиле Романа Старовойта - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
На могилу экс-министра транспорта Старовойта возложили венки
11 июля, 14:29
 
Московская область (Подмосковье)КурскРоссияРоман СтаровойтСветлана ПетренкоСледственный комитет России (СК РФ)Самоубийство Романа СтаровойтаПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала