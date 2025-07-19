https://ria.ru/20250719/sosedi-2030099610.html

Квартиры в доме, где мог жить Старовойт, считаются ведомственными

Квартиры в доме, где мог жить Старовойт, считаются ведомственными - РИА Новости, 19.07.2025

Квартиры в доме, где мог жить Старовойт, считаются ведомственными

Квартиры в доме-"свечке", где мог иметь временную регистрацию бывший губернатор Курской области Роман Старовойт, считаются ведомственными, их выдавали... РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T06:15:00+03:00

2025-07-19T06:15:00+03:00

2025-07-19T06:15:00+03:00

происшествия

курская область

россия

курск

роман старовойт

светлана петренко

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768323682_0:0:2650:1492_1920x0_80_0_0_5493b8d1e087f426593f9fd5755863c2.jpg

КУРСК, 19 июл - РИА Новости. Квартиры в доме-"свечке", где мог иметь временную регистрацию бывший губернатор Курской области Роман Старовойт, считаются ведомственными, их выдавали чиновникам и высокопоставленным лицам, однако соседи экс-главы региона никогда его там не встречали, выяснил корреспондент РИА Новости. Согласно данным источника РИА Новости, Старовойт, возглавлявший Курскую область в 2018-2024 годах, имел предположительно временную регистрацию в Курске в многоквартирном доме на проспекте Вячеслава Клыкова. Дом представляет собой 17-этажную панельную "свечку", построенную в 2008 году. В многоэтажке один подъезд и два лифта. Территория дома открыта, нет забора, внутри дома – нет ни охраны, ни консьержа. В указанной квартире 55 квадратных метров, она находится на десятом этаже. В соседней квартире в данный момент никто не живет, она выставлена на продажу за 8 миллионов рублей. Как рассказал источник РИА Новости, знакомый с ситуацией, квартиры в этом доме раньше были служебными: их выдавали высокопоставленным лицам, сотрудникам регионального правительства и руководителям силовых ведомств. По его словам, многие из выданных квартир жильцы приватизировали и продали. Соседи Старовойта данную информацию подтвердили. "Это ведомственный дом… Здесь мы получали квартиры… Выдавали сотрудникам серьезной организации, кто здесь работал. И чиновники тоже. Здесь много служебных. Конечно, не в частной, никто не будет в частную квартиру прописывать. Наверняка это квартира служебная, администрации", - рассказали корреспонденту агентства жители дома. Они признались, что самого экс-губернатора региона они в доме никогда не встречали. "Не видели, я точно не видел, здесь он ни разу не появлялся. Его нет, не видели", - добавил мужчина. Старовойт был освобожден от должности министра транспорта 7 июля. Он возглавлял Минтранс России с мая 2024 года, до этого был губернатором Курской области. Позднее в тот же день тело Старовойта было найдено в траве недалеко от парковки в селе Ромашково Одинцовского городского округа в Подмосковье. Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что основная версия – самоубийство.

https://ria.ru/20250307/delo-2003601914.html

https://ria.ru/20250128/genprokuratura-1995846543.html

курская область

россия

курск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, курская область, россия, курск, роман старовойт, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф)