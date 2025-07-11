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Старовойта похоронили на Смоленском кладбище в Петербурге

Старовойта похоронили на Смоленском кладбище в Петербурге - РИА Новости, 11.07.2025

Старовойта похоронили на Смоленском кладбище в Петербурге

Экс-министра транспорта РФ Романа Старовойта похоронили на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T12:45:00+03:00

2025-07-11T12:45:00+03:00

2025-07-11T12:45:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл - РИА Новости. Экс-министра транспорта РФ Романа Старовойта похоронили на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости. Гроб с телом Старовойта привезли на катафалке. Затем его пронесли от катафалка по аллее к месту захоронения, которое находится рядом с часовней Ксении Петербургской. Перед гробом несли портрет экс-министра транспорта, а также его государственные награды на специальных подушечках. Вслед за гробом к месту захоронения двигались сопровождающие. На похороны пришли родные и близкие Старовойта, в том числе его дочери. Также на похороны приехали заместитель министра транспорта РФ Виктор Тимофеев, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, глава Республики Алтай Андрей Турчак, президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов. Как признался губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, первый выступивший с прощальной речью, власти региона всегда считали и будут считать Старовойта "своим ленинградским сосновоборским парнем". По словам Дрозденко, экс-министр транспорта который был профессиональным спортсменом, многое привнес в свою жизнь от спорта и был "человеком слова, человеком дела, человеком результата". "Для меня он останется светлым, энергичным, решительным человеком", - сказал губернатор Ленинградской области. С прощальным словом обратилась к Старовойту и одна из его дочерей. "Чего бы мы не достигали (в жизни - ред.), это всё будет благодаря тебе... Для нас ты всегда будешь папулечка, который всегда уделял нам столько времени, сколько мог", - сказала она. "Несмотря на то, что ты уходишь сейчас, наша связь не обрывается. Мы тебя помним, мы тебя любим", - добавила его дочь. После прощальных речей участники траурной церемонии простились со Старовойтом у его гроба, возложив цветы. В понедельник Старовойт был освобожден от должности министра транспорта. Он возглавлял Минтранс России с мая 2024 года, до этого был губернатором Курской области. Позднее в тот же день официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что тело Старовойта обнаружено в Одинцовском городском округе Подмосковья в личном автомобиле. Основная версия - самоубийство. Прощание со Старовойтом прошло в четверг в Центральной клинической больнице в Москве.

https://ria.ru/20250707/starovoyt-2027605361.html

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