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На могилу экс-министра транспорта Старовойта возложили венки - РИА Новости, 11.07.2025
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14:29 11.07.2025
https://ria.ru/20250711/venki-2028565085.html
На могилу экс-министра транспорта Старовойта возложили венки
На могилу экс-министра транспорта Старовойта возложили венки - РИА Новости, 11.07.2025
На могилу экс-министра транспорта Старовойта возложили венки
Венки от министерства транспорта РФ, министерства промышленности и торговли РФ, а также от министра строительства и ЖКХ РФ Ирека Файзуллина и главы Донецкой... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T14:29:00+03:00
2025-07-11T14:29:00+03:00
россия
санкт-петербург
курская область
роман старовойт
светлана петренко
аэрофлот
росгранстрой
автодор
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл - РИА Новости. Венки от министерства транспорта РФ, министерства промышленности и торговли РФ, а также от министра строительства и ЖКХ РФ Ирека Файзуллина и главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина возложены на могиле экс-министра транспорта РФ Романа Старовойта в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости. Похороны Старовойта прошли в пятницу на Смоленском кладбище, его могила находится рядом с часовней Ксении Петербургской. "Старовойт Роман Владимирович. 20.01.1972 - 07.07.2025", - гласит табличка на кресте. В центральной части захоронения размещены венки от родителей и брата Старовойта, а также от супруги и детей. Также на могилу возложены, в частности, венки от парламента Петербурга, группы "Аэрофлот", "Росгранстроя", Федерального агентства железнодорожного транспорта, государственной компании "Автодор" и " Совкомфлота". В понедельник Старовойт был освобожден от должности министра транспорта. Он возглавлял Минтранс России с мая 2024 года, до этого был губернатором Курской области. Позднее в тот же день официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что тело Старовойта обнаружено в Одинцовском городском округе Подмосковья в личном автомобиле. Основная версия - самоубийство.
https://ria.ru/20250711/devushka-2028519754.html
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Венки от Минтранса, Минпромторга и Минстроя на могиле Романа Старовойта
Венки от Минтранса, Минпромторга и Минстроя возложены на могиле Романа Старовойта, которого сегодня похоронили в Петербурге, передает корреспондент РИА Новости
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россия, санкт-петербург, курская область, роман старовойт, светлана петренко, аэрофлот, росгранстрой, автодор, самоубийство романа старовойта
Россия, Санкт-Петербург, Курская область, Роман Старовойт, Светлана Петренко, Аэрофлот, Росгранстрой, Автодор, Самоубийство Романа Старовойта
На могилу экс-министра транспорта Старовойта возложили венки

На могилу Старовойта в Петербурге возложили венки от Минтранса и Минпромторга

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл - РИА Новости. Венки от министерства транспорта РФ, министерства промышленности и торговли РФ, а также от министра строительства и ЖКХ РФ Ирека Файзуллина и главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина возложены на могиле экс-министра транспорта РФ Романа Старовойта в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости.
Похороны Старовойта прошли в пятницу на Смоленском кладбище, его могила находится рядом с часовней Ксении Петербургской.
Девушка Полина, которая присутствовала на месте обнаружения тела Романа Старовойта в Подмосковье, пришла на его похороны на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
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"Старовойт Роман Владимирович. 20.01.1972 - 07.07.2025", - гласит табличка на кресте.
В центральной части захоронения размещены венки от родителей и брата Старовойта, а также от супруги и детей.
Также на могилу возложены, в частности, венки от парламента Петербурга, группы "Аэрофлот", "Росгранстроя", Федерального агентства железнодорожного транспорта, государственной компании "Автодор" и " Совкомфлота".
В понедельник Старовойт был освобожден от должности министра транспорта. Он возглавлял Минтранс России с мая 2024 года, до этого был губернатором Курской области. Позднее в тот же день официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что тело Старовойта обнаружено в Одинцовском городском округе Подмосковья в личном автомобиле. Основная версия - самоубийство.
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РоссияСанкт-ПетербургКурская областьРоман СтаровойтСветлана ПетренкоАэрофлотРосгранстройАвтодорСамоубийство Романа Старовойта
 
 
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