https://ria.ru/20250711/venki-2028565085.html

На могилу экс-министра транспорта Старовойта возложили венки

На могилу экс-министра транспорта Старовойта возложили венки - РИА Новости, 11.07.2025

На могилу экс-министра транспорта Старовойта возложили венки

Венки от министерства транспорта РФ, министерства промышленности и торговли РФ, а также от министра строительства и ЖКХ РФ Ирека Файзуллина и главы Донецкой... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T14:29:00+03:00

2025-07-11T14:29:00+03:00

2025-07-11T14:29:00+03:00

россия

санкт-петербург

курская область

роман старовойт

светлана петренко

аэрофлот

росгранстрой

автодор

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл - РИА Новости. Венки от министерства транспорта РФ, министерства промышленности и торговли РФ, а также от министра строительства и ЖКХ РФ Ирека Файзуллина и главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина возложены на могиле экс-министра транспорта РФ Романа Старовойта в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости. Похороны Старовойта прошли в пятницу на Смоленском кладбище, его могила находится рядом с часовней Ксении Петербургской. "Старовойт Роман Владимирович. 20.01.1972 - 07.07.2025", - гласит табличка на кресте. В центральной части захоронения размещены венки от родителей и брата Старовойта, а также от супруги и детей. Также на могилу возложены, в частности, венки от парламента Петербурга, группы "Аэрофлот", "Росгранстроя", Федерального агентства железнодорожного транспорта, государственной компании "Автодор" и " Совкомфлота". В понедельник Старовойт был освобожден от должности министра транспорта. Он возглавлял Минтранс России с мая 2024 года, до этого был губернатором Курской области. Позднее в тот же день официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что тело Старовойта обнаружено в Одинцовском городском округе Подмосковья в личном автомобиле. Основная версия - самоубийство.

https://ria.ru/20250711/devushka-2028519754.html

https://ria.ru/20250707/starovoyt-2027771156.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Венки от Минтранса, Минпромторга и Минстроя на могиле Романа Старовойта Венки от Минтранса, Минпромторга и Минстроя возложены на могиле Романа Старовойта, которого сегодня похоронили в Петербурге, передает корреспондент РИА Новости 2025-07-11T14:29 true PT0M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, санкт-петербург, курская область, роман старовойт, светлана петренко, аэрофлот, росгранстрой, автодор, самоубийство романа старовойта