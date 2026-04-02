Экс-губернатор Курской области рассказал, кто предложил ему брать взятки

КУРСК, 2 апр — РИА Новости. Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов, обвиняемый в получении взяток, признался в суде, что брать проценты от подрядчиков ему предложил его предшественник Роман Старовойт, передает корреспондент РИА Новости.
Он добавил, что речь шла как о подрядчиках, строивших объекты на территории ДНР и Курской области, так и о тех, кто занимался фортификационными сооружениями.
Смирнов руководил Курской областью с мая до декабрь 2024 года, а до этого был первым заместителем губернатора. По версии следствия, с июня 2022-го по апрель 2023 года он вместе со своим коллегой Алексеем Дедовым при посредничестве местного жителя Дмитрия Шубина получил взятки от коммерческих фирм за общее покровительство и заключение муниципальных контрактов на ремонт и строительство, в том числе фортификационных сооружений.
Смирнов заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, что предусматривает рассмотрение его дела в особом порядке.
В суде он признал вину. Обвинение просит приговорить его к 15 годам колонии и штрафу в 500 миллионов рублей. Защита настаивает на условном сроке.
Старовойт был губернатором Курской области с 2019 года. В мае 2024-го его назначили министром транспорта, а 7 июля 2025-го президент Владимир Путин отправил его в отставку. В тот же день тело Старовойта нашли в личном автомобиле в Одинцовском городском округе Подмосковья. Основная версия — самоубийство.