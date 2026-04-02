Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов перед началом заседания в Ленинском районном суде Курска. 2 апреля 2026 года

Экс-губернатор Курской области рассказал, кто предложил ему брать взятки

КУРСК, 2 апр — РИА Новости. Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов, обвиняемый в получении взяток, признался в суде, что брать проценты от подрядчиков ему предложил его предшественник Роман Старовойт, передает корреспондент РИА Новости.

базу Сейм , на базе проживал "Я приезжал на, на базе проживал Старовойт . <…> Состоялся разговор со Старовойтом, который сказал, что было бы неплохо получать с подрядчиков проценты <…> для заключения сделки. <…> Приняли решение, что денежные средства я буду передавать через водителя", — сказал Смирнов

Он добавил, что речь шла как о подрядчиках, строивших объекты на территории ДНР Курской области , так и о тех, кто занимался фортификационными сооружениями.

Смирнов руководил Курской областью с мая до декабрь 2024 года, а до этого был первым заместителем губернатора. По версии следствия, с июня 2022-го по апрель 2023 года он вместе со своим коллегой Алексеем Дедовым при посредничестве местного жителя Дмитрия Шубина получил взятки от коммерческих фирм за общее покровительство и заключение муниципальных контрактов на ремонт и строительство, в том числе фортификационных сооружений.

Смирнов заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, что предусматривает рассмотрение его дела в особом порядке.

В суде он признал вину. Обвинение просит приговорить его к 15 годам колонии и штрафу в 500 миллионов рублей. Защита настаивает на условном сроке.