Экс-губернатор Курской области рассказал, кто предложил ему брать взятки - РИА Новости, 02.04.2026
13:33 02.04.2026 (обновлено: 16:09 02.04.2026)
Экс-губернатор Курской области рассказал, кто предложил ему брать взятки
Экс-губернатор Курской области рассказал, кто предложил ему брать взятки - РИА Новости, 02.04.2026
Экс-губернатор Курской области рассказал, кто предложил ему брать взятки
Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов, обвиняемый в получении взяток, признался в суде, что брать проценты от подрядчиков ему предложил его... РИА Новости, 02.04.2026
происшествия
курская область
роман старовойт
алексей смирнов (политик)
алексей дедов
курская область
происшествия, курская область, роман старовойт, алексей смирнов (политик) , алексей дедов
Происшествия, Курская область, Роман Старовойт, Алексей Смирнов (политик) , Алексей Дедов
Экс-губернатор Курской области рассказал, кто предложил ему брать взятки

Смирнов заявил, что брать проценты от подрядчиков предложил Старовойт

© РИА Новости / Алена Солодова
Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов перед началом заседания в Ленинском районном суде Курска. 2 апреля 2026 года
Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов перед началом заседания в Ленинском районном суде Курска. 2 апреля 2026 года - РИА Новости, 1920, 02.04.2026
© РИА Новости / Алена Солодова
Перейти в медиабанк
Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов перед началом заседания в Ленинском районном суде Курска. 2 апреля 2026 года
КУРСК, 2 апр — РИА Новости. Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов, обвиняемый в получении взяток, признался в суде, что брать проценты от подрядчиков ему предложил его предшественник Роман Старовойт, передает корреспондент РИА Новости.
"Я приезжал на базу Сейм, на базе проживал Старовойт. <…> Состоялся разговор со Старовойтом, который сказал, что было бы неплохо получать с подрядчиков проценты <…> для заключения сделки. <…> Приняли решение, что денежные средства я буду передавать через водителя", — сказал Смирнов.
Он добавил, что речь шла как о подрядчиках, строивших объекты на территории ДНР и Курской области, так и о тех, кто занимался фортификационными сооружениями.
Смирнов руководил Курской областью с мая до декабрь 2024 года, а до этого был первым заместителем губернатора. По версии следствия, с июня 2022-го по апрель 2023 года он вместе со своим коллегой Алексеем Дедовым при посредничестве местного жителя Дмитрия Шубина получил взятки от коммерческих фирм за общее покровительство и заключение муниципальных контрактов на ремонт и строительство, в том числе фортификационных сооружений.
Смирнов заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, что предусматривает рассмотрение его дела в особом порядке.
В суде он признал вину. Обвинение просит приговорить его к 15 годам колонии и штрафу в 500 миллионов рублей. Защита настаивает на условном сроке.
Старовойт был губернатором Курской области с 2019 года. В мае 2024-го его назначили министром транспорта, а 7 июля 2025-го президент Владимир Путин отправил его в отставку. В тот же день тело Старовойта нашли в личном автомобиле в Одинцовском городском округе Подмосковья. Основная версия — самоубийство.
ПроисшествияКурская областьРоман СтаровойтАлексей Смирнов (политик)Алексей Дедов
 
 
