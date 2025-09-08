Рейтинг@Mail.ru
В Москве открыли дело о наследстве после смерти экс-министра транспорта - РИА Новости, 08.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:04 08.09.2025 (обновлено: 16:10 08.09.2025)
https://ria.ru/20250908/starovoyt-2040444545.html
В Москве открыли дело о наследстве после смерти экс-министра транспорта
В Москве открыли дело о наследстве после смерти экс-министра транспорта - РИА Новости, 08.09.2025
В Москве открыли дело о наследстве после смерти экс-министра транспорта
Наследственное дело открыли в Москве после смерти экс-министра транспорта Романа Старовойта, выяснило РИА Новости, ознакомившись с юридическими материалами. РИА Новости, 08.09.2025
2025-09-08T15:04:00+03:00
2025-09-08T16:10:00+03:00
происшествия
москва
россия
роман старовойт
самоубийство романа старовойта
министерство транспорта рф (минтранс россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/07/2027590832_0:0:3125:1758_1920x0_80_0_0_1e560102ff316418f2872a0db67231c4.jpg
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Наследственное дело открыли в Москве после смерти экс-министра транспорта Романа Старовойта, выяснило РИА Новости, ознакомившись с юридическими материалами. "Старовойт Роман Владимирович… Наследственное дело открыто", - говорится в материалах. В них также указано, что наследственное дело ведет нотариус в Москве. Роман Старовойт был освобожден от должности министра транспорта 7 июля. Он возглавлял Минтранс России с мая 2024 года, до этого был губернатором Курской области. Позднее в тот же день тело Старовойта было найдено в траве недалеко от парковки в селе Ромашково Одинцовского городского округа в Подмосковье. Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что основная версия – самоубийство. Согласно декларации за 2021 год в пользовании Старовойта были две квартиры площадью 55,7 и 165,1 квадратных метра и дача в 60 "квадратов". Также в долевой собственности экс-министра была 1/67 доли в нежилом помещении площадью 5164.9 квадратных метра. Помимо этого, ему принадлежал автомобиль Chrysler. Общий доход чиновника за 2021 год составил почти 7 миллионов рублей. Кроме того, в 2021 году в пользовании супруги Старовойта были квартира в 55,7 квадратных метра и дача площадью 60 "квадратов". Также в ее собственности была 1/2 доли квартиры площадью 165.1 квадратных метра. Общий доход за 2021 год жены чиновника составит 18,4 миллиона рублей. Как рассказала РИА Новости нотариус Марина Соколова, в случаях, когда наследодатель не оставил завещания или не заключил с кем-либо наследственный договор, то наследство оформляется по закону. "Очередность наследования при этом устанавливается Гражданским кодексом РФ. Так, к наследникам первой очереди относятся дети, супруг и родители наследодателя. Если их нет, идет вторая очередь - братья и сестры, дедушка и бабушка. После них - дяди и тети. И так далее. Неофициальные жены и мужья или экс-супруги наследниками по закону не являются", - прокомментировала она открытие дела в качестве эксперта.
https://ria.ru/20250707/starovoyt-2027605361.html
https://ria.ru/20250719/sosedi-2030099610.html
https://ria.ru/20250711/devushka-2028519754.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/07/2027590832_198:0:2927:2047_1920x0_80_0_0_7d530fa4ba3c1246aa6ae88442f46d57.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия, роман старовойт, самоубийство романа старовойта, министерство транспорта рф (минтранс россии)
Происшествия, Москва, Россия, Роман Старовойт, Самоубийство Романа Старовойта, Министерство транспорта РФ (Минтранс России)
В Москве открыли дело о наследстве после смерти экс-министра транспорта

В Москве открыли наследственное дело после смерти экс-министра Старовойта

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкРоман Старовойт
Роман Старовойт - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Роман Старовойт. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Наследственное дело открыли в Москве после смерти экс-министра транспорта Романа Старовойта, выяснило РИА Новости, ознакомившись с юридическими материалами.
"Старовойт Роман Владимирович… Наследственное дело открыто", - говорится в материалах.
Роман Старовойт - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
Биография Романа Старовойта
7 июля, 10:23
В них также указано, что наследственное дело ведет нотариус в Москве.
Роман Старовойт был освобожден от должности министра транспорта 7 июля. Он возглавлял Минтранс России с мая 2024 года, до этого был губернатором Курской области.
Позднее в тот же день тело Старовойта было найдено в траве недалеко от парковки в селе Ромашково Одинцовского городского округа в Подмосковье. Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что основная версия – самоубийство.
Согласно декларации за 2021 год в пользовании Старовойта были две квартиры площадью 55,7 и 165,1 квадратных метра и дача в 60 "квадратов". Также в долевой собственности экс-министра была 1/67 доли в нежилом помещении площадью 5164.9 квадратных метра. Помимо этого, ему принадлежал автомобиль Chrysler. Общий доход чиновника за 2021 год составил почти 7 миллионов рублей.
Роман Старовойт - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
Квартиры в доме, где мог жить Старовойт, считаются ведомственными
19 июля, 06:15
Кроме того, в 2021 году в пользовании супруги Старовойта были квартира в 55,7 квадратных метра и дача площадью 60 "квадратов". Также в ее собственности была 1/2 доли квартиры площадью 165.1 квадратных метра. Общий доход за 2021 год жены чиновника составит 18,4 миллиона рублей.
Как рассказала РИА Новости нотариус Марина Соколова, в случаях, когда наследодатель не оставил завещания или не заключил с кем-либо наследственный договор, то наследство оформляется по закону.
"Очередность наследования при этом устанавливается Гражданским кодексом РФ. Так, к наследникам первой очереди относятся дети, супруг и родители наследодателя. Если их нет, идет вторая очередь - братья и сестры, дедушка и бабушка. После них - дяди и тети. И так далее. Неофициальные жены и мужья или экс-супруги наследниками по закону не являются", - прокомментировала она открытие дела в качестве эксперта.
Девушка Полина, которая присутствовала на месте обнаружения тела Романа Старовойта в Подмосковье, пришла на его похороны на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
Девушка, которая была на месте, где нашли Старовойта, пришла на похороны
11 июля, 11:15
 
ПроисшествияМоскваРоссияРоман СтаровойтСамоубийство Романа СтаровойтаМинистерство транспорта РФ (Минтранс России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала