https://ria.ru/20250908/starovoyt-2040444545.html
В Москве открыли дело о наследстве после смерти экс-министра транспорта
В Москве открыли дело о наследстве после смерти экс-министра транспорта - РИА Новости, 08.09.2025
В Москве открыли дело о наследстве после смерти экс-министра транспорта
Наследственное дело открыли в Москве после смерти экс-министра транспорта Романа Старовойта, выяснило РИА Новости, ознакомившись с юридическими материалами. РИА Новости, 08.09.2025
2025-09-08T15:04:00+03:00
2025-09-08T15:04:00+03:00
2025-09-08T16:10:00+03:00
происшествия
москва
россия
роман старовойт
самоубийство романа старовойта
министерство транспорта рф (минтранс россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/07/2027590832_0:0:3125:1758_1920x0_80_0_0_1e560102ff316418f2872a0db67231c4.jpg
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Наследственное дело открыли в Москве после смерти экс-министра транспорта Романа Старовойта, выяснило РИА Новости, ознакомившись с юридическими материалами. "Старовойт Роман Владимирович… Наследственное дело открыто", - говорится в материалах. В них также указано, что наследственное дело ведет нотариус в Москве. Роман Старовойт был освобожден от должности министра транспорта 7 июля. Он возглавлял Минтранс России с мая 2024 года, до этого был губернатором Курской области. Позднее в тот же день тело Старовойта было найдено в траве недалеко от парковки в селе Ромашково Одинцовского городского округа в Подмосковье. Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что основная версия – самоубийство. Согласно декларации за 2021 год в пользовании Старовойта были две квартиры площадью 55,7 и 165,1 квадратных метра и дача в 60 "квадратов". Также в долевой собственности экс-министра была 1/67 доли в нежилом помещении площадью 5164.9 квадратных метра. Помимо этого, ему принадлежал автомобиль Chrysler. Общий доход чиновника за 2021 год составил почти 7 миллионов рублей. Кроме того, в 2021 году в пользовании супруги Старовойта были квартира в 55,7 квадратных метра и дача площадью 60 "квадратов". Также в ее собственности была 1/2 доли квартиры площадью 165.1 квадратных метра. Общий доход за 2021 год жены чиновника составит 18,4 миллиона рублей. Как рассказала РИА Новости нотариус Марина Соколова, в случаях, когда наследодатель не оставил завещания или не заключил с кем-либо наследственный договор, то наследство оформляется по закону. "Очередность наследования при этом устанавливается Гражданским кодексом РФ. Так, к наследникам первой очереди относятся дети, супруг и родители наследодателя. Если их нет, идет вторая очередь - братья и сестры, дедушка и бабушка. После них - дяди и тети. И так далее. Неофициальные жены и мужья или экс-супруги наследниками по закону не являются", - прокомментировала она открытие дела в качестве эксперта.
https://ria.ru/20250707/starovoyt-2027605361.html
https://ria.ru/20250719/sosedi-2030099610.html
https://ria.ru/20250711/devushka-2028519754.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/07/2027590832_198:0:2927:2047_1920x0_80_0_0_7d530fa4ba3c1246aa6ae88442f46d57.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, роман старовойт, самоубийство романа старовойта, министерство транспорта рф (минтранс россии)
Происшествия, Москва, Россия, Роман Старовойт, Самоубийство Романа Старовойта, Министерство транспорта РФ (Минтранс России)
В Москве открыли дело о наследстве после смерти экс-министра транспорта
В Москве открыли наследственное дело после смерти экс-министра Старовойта
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Наследственное дело открыли в Москве после смерти экс-министра транспорта Романа Старовойта, выяснило РИА Новости, ознакомившись с юридическими материалами.
"Старовойт Роман Владимирович… Наследственное дело открыто", - говорится в материалах.
В них также указано, что наследственное дело ведет нотариус в Москве
.
Роман Старовойт
был освобожден от должности министра транспорта 7 июля. Он возглавлял Минтранс России
с мая 2024 года, до этого был губернатором Курской области
.
Позднее в тот же день тело Старовойта было найдено в траве недалеко от парковки в селе Ромашково Одинцовского городского округа в Подмосковье
. Официальный представитель СК
РФ Светлана Петренко
сообщила РИА Новости, что основная версия – самоубийство.
Согласно декларации за 2021 год в пользовании Старовойта были две квартиры площадью 55,7 и 165,1 квадратных метра и дача в 60 "квадратов". Также в долевой собственности экс-министра была 1/67 доли в нежилом помещении площадью 5164.9 квадратных метра. Помимо этого, ему принадлежал автомобиль Chrysler. Общий доход чиновника за 2021 год составил почти 7 миллионов рублей.
Кроме того, в 2021 году в пользовании супруги Старовойта были квартира в 55,7 квадратных метра и дача площадью 60 "квадратов". Также в ее собственности была 1/2 доли квартиры площадью 165.1 квадратных метра. Общий доход за 2021 год жены чиновника составит 18,4 миллиона рублей.
Как рассказала РИА Новости нотариус Марина Соколова, в случаях, когда наследодатель не оставил завещания или не заключил с кем-либо наследственный договор, то наследство оформляется по закону.
"Очередность наследования при этом устанавливается Гражданским кодексом РФ. Так, к наследникам первой очереди относятся дети, супруг и родители наследодателя. Если их нет, идет вторая очередь - братья и сестры, дедушка и бабушка. После них - дяди и тети. И так далее. Неофициальные жены и мужья или экс-супруги наследниками по закону не являются", - прокомментировала она открытие дела в качестве эксперта.