https://ria.ru/20250711/starovoyt-2028506885.html

Глава "АвтоВАЗа" приехал на похороны Старовойта в Петербурге

Глава "АвтоВАЗа" приехал на похороны Старовойта в Петербурге - РИА Новости, 11.07.2025

Глава "АвтоВАЗа" приехал на похороны Старовойта в Петербурге

Президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов приехал на похороны экс-министра транспорта РФ Романа Старовойта, которые в ближайшее время начнутся на Смоленском кладбище... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T10:32:00+03:00

2025-07-11T10:32:00+03:00

2025-07-11T10:32:00+03:00

россия

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роман старовойт

самоубийство романа старовойта

санкт-петербург

максим соколов ("автоваз")

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл - РИА Новости. Президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов приехал на похороны экс-министра транспорта РФ Романа Старовойта, которые в ближайшее время начнутся на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости. Место захоронения Старовойта расположено недалеко от часовни Ксении Петербургской. Здесь под специальным тентом установлен подиум для гроба, также предусмотрено место для венков и цветов. Пока траурная церемония не началась. Церемония прощания со Старовойтом прошла в четверг в Москве. В понедельник Старовойт был освобожден от должности министра транспорта. Он возглавлял Минтранс России с мая 2024 года, до этого был губернатором Курской области. Позднее в тот же день официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что тело Старовойта обнаружено в Одинцовском городском округе Подмосковья в личном автомобиле. Основная версия - самоубийство.

https://ria.ru/20250707/starovojt-2027768844.html

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