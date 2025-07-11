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Глава "АвтоВАЗа" приехал на похороны Старовойта в Петербурге - РИА Новости, 11.07.2025
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10:32 11.07.2025
https://ria.ru/20250711/starovoyt-2028506885.html
Глава "АвтоВАЗа" приехал на похороны Старовойта в Петербурге
Глава "АвтоВАЗа" приехал на похороны Старовойта в Петербурге - РИА Новости, 11.07.2025
Глава "АвтоВАЗа" приехал на похороны Старовойта в Петербурге
Президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов приехал на похороны экс-министра транспорта РФ Романа Старовойта, которые в ближайшее время начнутся на Смоленском кладбище... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T10:32:00+03:00
2025-07-11T10:32:00+03:00
россия
москва
роман старовойт
самоубийство романа старовойта
санкт-петербург
максим соколов ("автоваз")
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл - РИА Новости. Президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов приехал на похороны экс-министра транспорта РФ Романа Старовойта, которые в ближайшее время начнутся на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости. Место захоронения Старовойта расположено недалеко от часовни Ксении Петербургской. Здесь под специальным тентом установлен подиум для гроба, также предусмотрено место для венков и цветов. Пока траурная церемония не началась. Церемония прощания со Старовойтом прошла в четверг в Москве. В понедельник Старовойт был освобожден от должности министра транспорта. Он возглавлял Минтранс России с мая 2024 года, до этого был губернатором Курской области. Позднее в тот же день официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что тело Старовойта обнаружено в Одинцовском городском округе Подмосковья в личном автомобиле. Основная версия - самоубийство.
https://ria.ru/20250707/starovojt-2027768844.html
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россия, москва, роман старовойт, самоубийство романа старовойта, санкт-петербург, максим соколов ("автоваз")
Россия, Москва, Роман Старовойт, Самоубийство Романа Старовойта, Санкт-Петербург, Максим Соколов ("АвтоВАЗ")
Глава "АвтоВАЗа" приехал на похороны Старовойта в Петербурге

Глава "АвтоВАЗа" Соколов прибыл на похороны Старовойта в Петербурге

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМаксим Соколов
Максим Соколов - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Максим Соколов. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл - РИА Новости. Президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов приехал на похороны экс-министра транспорта РФ Романа Старовойта, которые в ближайшее время начнутся на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости.
Место захоронения Старовойта расположено недалеко от часовни Ксении Петербургской. Здесь под специальным тентом установлен подиум для гроба, также предусмотрено место для венков и цветов. Пока траурная церемония не началась.
Церемония прощания со Старовойтом прошла в четверг в Москве.
В понедельник Старовойт был освобожден от должности министра транспорта. Он возглавлял Минтранс России с мая 2024 года, до этого был губернатором Курской области. Позднее в тот же день официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что тело Старовойта обнаружено в Одинцовском городском округе Подмосковья в личном автомобиле. Основная версия - самоубийство.
Роман Старовойт - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
Минтранс выразил соболезнования родным и близким Старовойта
7 июля, 20:01
 
РоссияМоскваРоман СтаровойтСамоубийство Романа СтаровойтаСанкт-ПетербургМаксим Соколов ("АвтоВАЗ")
 
 
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