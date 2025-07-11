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Глава "АвтоВАЗа" приехал на похороны Старовойта в Петербурге
Глава "АвтоВАЗа" приехал на похороны Старовойта в Петербурге - РИА Новости, 11.07.2025
Глава "АвтоВАЗа" приехал на похороны Старовойта в Петербурге
Президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов приехал на похороны экс-министра транспорта РФ Романа Старовойта, которые в ближайшее время начнутся на Смоленском кладбище... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T10:32:00+03:00
2025-07-11T10:32:00+03:00
2025-07-11T10:32:00+03:00
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роман старовойт
самоубийство романа старовойта
санкт-петербург
максим соколов ("автоваз")
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл - РИА Новости. Президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов приехал на похороны экс-министра транспорта РФ Романа Старовойта, которые в ближайшее время начнутся на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости. Место захоронения Старовойта расположено недалеко от часовни Ксении Петербургской. Здесь под специальным тентом установлен подиум для гроба, также предусмотрено место для венков и цветов. Пока траурная церемония не началась. Церемония прощания со Старовойтом прошла в четверг в Москве. В понедельник Старовойт был освобожден от должности министра транспорта. Он возглавлял Минтранс России с мая 2024 года, до этого был губернатором Курской области. Позднее в тот же день официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что тело Старовойта обнаружено в Одинцовском городском округе Подмосковья в личном автомобиле. Основная версия - самоубийство.
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Россия, Москва, Роман Старовойт, Самоубийство Романа Старовойта, Санкт-Петербург, Максим Соколов ("АвтоВАЗ")
Глава "АвтоВАЗа" приехал на похороны Старовойта в Петербурге
Глава "АвтоВАЗа" Соколов прибыл на похороны Старовойта в Петербурге