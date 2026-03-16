Свидетель рассказал, как передавал свертки для Старовойта - РИА Новости, 16.03.2026
23:10 16.03.2026
Свидетель рассказал, как передавал свертки для Старовойта
Свидетель рассказал, как передавал свертки для Старовойта

Свидетель рассказал о передаче свертков для курского экс-губернатора Старовойта

КУРСК, 16 мар – РИА Новости. Бывший водитель экс-замглавы Курской области Алексея Смирнова, выступив в суде в качестве свидетеля по уголовному делу о получении взятки, заявил, что передавал для занимавшего на тот момент пост губернатора региона Романа Старовойта пакеты с продуктами и свертками, похожими на денежные.
В начале февраля Генпрокуратура России сообщила, что направила в суд дела экс-заместителей губернатора Курской области Алексея Смирнова (с сентября 2024 года по май 2025 года был губернатором Курской области) и Алексея Дедова, обвиняемых в получении взяток на сумму свыше 20 миллионов рублей. В понедельник в качестве свидетеля выступил бывший водитель Смирнова Алексей Тутов.
"В администрации Курской области (работал - ред.) водителем Смирнова Алексея Борисовича... Машина была в гараже администрации, предоставлена, и я возил его и утром, и вечером", – рассказал Тутов в озвученном гособвинителем протоколе допроса.
Как пояснил Тутов суду, он передавал от Смирнова пакеты для Старовойта через его помощника Кабанова.
"Да, это человек, через которого надо было передать пакеты эти... Как мне сказано было, он то ли помощник, то ли охранник Старовойта... Когда я встречался с Кабановым, я пакеты передавал лично в руки... Обо всех передачах пакетов я в обязательном порядке докладывал Смирнову. Такие указания Смирнова по передаче пакетов Кабанову для Старовойта я выполнял с периодичностью один раз в 1-1,5 месяца в период с июня 2022 года по май 2024 года", – рассказал свидетель.
По его словам, Смирнов не говорил, что находится в доставляемых им пакетах, однако свертки были похожи на денежные.
"Содержимое пакетов я не смотрел, однако я видел, что в них находилась колбаса, икра, мясо, другие продукты, а также непонятное для меня содержимое прямоугольной формы, находящейся еще в одних пакетах. Я предполагаю, что в данных пакетах были денежные средства, однако в каких суммах, я не знаю. Визуально определить объем денежных средств по сумме я не могу. Смирнов мне не говорил, что находится в пакетах, однако я догадывался, что в них могут находиться денежные средства", – уточнил он.
Одиннадцатого марта в Ленинском суде города Курска началось рассмотрение уголовного дела в отношении Дедова, обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки) и Дмитрия Шубина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).
По версии следствия, с июня 2022 по апрель 2023 года Дедов со Смирновым при посредничестве местного жителя Шубина получили взятки от представителей коммерческих организаций за общее покровительство, а также за заключение муниципальных контрактов и договоров подряда, связанных с капитальным ремонтом и строительством, в том числе фортификационных сооружений.
