19:22 27.03.2026
Экс-замглавы Курской области в суде рассказал о роли Старовойта во взятках
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/Telegram — Алексей Дедов в зале суда
КУРСК, 27 мар - РИА Новости. Обвиняемый в получении взяток бывший заместитель губернатора Курской области Алексей Дедов на допросе подтвердил причастность экс-главы региона Романа Старовойта к получению незаконных денежных вознаграждений, передает корреспондент РИА Новости из суда.
Ранее в Ленинском суде Курска началось рассмотрение уголовного дела в отношении Дедова, обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки), и Дмитрия Шубина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).
Роман Старовойт - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
Экс-губернатор Курской области рассказал об откатах, полученных Старовойтом
25 марта, 17:49
"Примерно в 2021 году, точной даты я не помню, я находился в Курске вместе со Смирновым, в ходе нашего разговора он сообщил, что общался со Старовойтом, который на тот момент являлся губернатором. Он (Старовойт - ред.) предложил ему получать незаконные денежные вознаграждения от представителей коммерческих организаций, которые желают получить какие-либо преференции при заключении контрактов и договоров на выполнение строительных работ", – заявил Дедов.
Он уточнил, что по словам Смирнова, размер денежного вознаграждения должен составить примерно 10 процентов от акта выполненных по контракту работ.
"После чего Смирнов поручил мне проговорить с моими знакомыми подрядчиками, которые осуществляли строительные работы на предмет добровольной благодарности за возможность работать в Курской области", – добавил экс-чиновник.
Дедов отметил, что понимал о незаконности данного поручения, однако выполнил его.
"Полученные денежные средства от подрядчиков, я, по поручению Смирнова, должен был передавать ему, а он, в свою очередь, их будет сам распределять со Старовойтом... Я лично деньги ему (Старовойту - ред.) не передавал, но со слов Смирнова мне известно, что он передавал деньги Старовойту", - ответил Дедов на вопрос "передавал ли он деньги лично губернатору Старовойту".
По версии следствия, с июня 2022 по апрель 2023 года Дедов с замгубернатора Курской области Алексеем Смирновым при посредничестве местного жителя Шубина получили взятки от представителей коммерческих организаций за общее покровительство, а также за заключение муниципальных контрактов и договоров подряда, связанных с капитальным ремонтом и строительством, в том числе фортификационных сооружений.
Роман Старовойт - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
Свидетель рассказал, как передавал свертки для Старовойта
16 марта, 23:10
 
