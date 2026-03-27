Экс-замглавы Курской области в суде рассказал о роли Старовойта во взятках

"После чего Смирнов поручил мне проговорить с моими знакомыми подрядчиками, которые осуществляли строительные работы на предмет добровольной благодарности за возможность работать в Курской области", – добавил экс-чиновник.

"Полученные денежные средства от подрядчиков, я, по поручению Смирнова, должен был передавать ему, а он, в свою очередь, их будет сам распределять со Старовойтом... Я лично деньги ему (Старовойту - ред.) не передавал, но со слов Смирнова мне известно, что он передавал деньги Старовойту", - ответил Дедов на вопрос "передавал ли он деньги лично губернатору Старовойту".