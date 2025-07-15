https://ria.ru/20250715/smirnov-2029342641.html

Экс-глава Курской области появится в суде на обжаловании продления ареста

Экс-глава Курской области появится в суде на обжаловании продления ареста - РИА Новости, 15.07.2025

Экс-глава Курской области появится в суде на обжаловании продления ареста

Экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов примет участие в рассмотрении судом в среду жалоб на продление ему срока ареста до середины сентября, сообщил РИА РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T23:28:00+03:00

2025-07-15T23:28:00+03:00

2025-07-15T23:28:00+03:00

происшествия

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роман старовойт

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов примет участие в рассмотрении судом в среду жалоб на продление ему срока ареста до середины сентября, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Бушин. По словам собеседника агентства, бывший губернатор поучаствует в слушании "в обязательном порядке" по видеоконференцсвязи из СИЗО. Судебное заседание назначено на 12.20 мск. Мещанский суд Москвы 6 июня продлил Смирнову меру пресечения на три месяца, до середины сентября. По утверждению ряда СМИ, экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов мог дать показания на своего предшественника Романа Старовойта, о смерти которого Следственный комитет сообщил 7 июля. Тогда защита Смирнова заявила РИА Новости, что не может никак прокомментировать эти сообщения. Мещанский суд столицы в середине апреля арестовал бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова и бывшего первого замгубернатора Курской области Алексея Дедова по обвинению в особо крупном мошенничестве. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщала, что фигуранты, по версии следствия, организовали хищение миллиарда рублей из бюджетных средств, выделенных на строительство фортификаций на границе. Позднее в СИЗО по аналогичным основаниям отправили бывшего депутата Курской областной думы Максима Васильева. По предварительной версии следствия, Смирнов и Дедов расхищали деньги совместно с руководством "Корпорации развития Курской области", бывший глава которой Владимир Лукин также арестован. Генпрокуратура через суд потребовала взыскать с Лукина, его заместителей и ряда коммерсантов более 3,2 миллиарда рублей, которые были присвоены на контрактах по возведению оборонных сооружений в регионе.

https://ria.ru/20250619/hinshtejn-2023983206.html

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