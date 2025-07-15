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Экс-глава Курской области появится в суде на обжаловании продления ареста - РИА Новости, 15.07.2025
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23:28 15.07.2025
https://ria.ru/20250715/smirnov-2029342641.html
Экс-глава Курской области появится в суде на обжаловании продления ареста
Экс-глава Курской области появится в суде на обжаловании продления ареста - РИА Новости, 15.07.2025
Экс-глава Курской области появится в суде на обжаловании продления ареста
Экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов примет участие в рассмотрении судом в среду жалоб на продление ему срока ареста до середины сентября, сообщил РИА РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T23:28:00+03:00
2025-07-15T23:28:00+03:00
происшествия
курская область
москва
алексей смирнов (политик)
владимир лукин
роман старовойт
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
курская областная дума
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов примет участие в рассмотрении судом в среду жалоб на продление ему срока ареста до середины сентября, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Бушин. По словам собеседника агентства, бывший губернатор поучаствует в слушании "в обязательном порядке" по видеоконференцсвязи из СИЗО. Судебное заседание назначено на 12.20 мск. Мещанский суд Москвы 6 июня продлил Смирнову меру пресечения на три месяца, до середины сентября. По утверждению ряда СМИ, экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов мог дать показания на своего предшественника Романа Старовойта, о смерти которого Следственный комитет сообщил 7 июля. Тогда защита Смирнова заявила РИА Новости, что не может никак прокомментировать эти сообщения. Мещанский суд столицы в середине апреля арестовал бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова и бывшего первого замгубернатора Курской области Алексея Дедова по обвинению в особо крупном мошенничестве. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщала, что фигуранты, по версии следствия, организовали хищение миллиарда рублей из бюджетных средств, выделенных на строительство фортификаций на границе. Позднее в СИЗО по аналогичным основаниям отправили бывшего депутата Курской областной думы Максима Васильева. По предварительной версии следствия, Смирнов и Дедов расхищали деньги совместно с руководством "Корпорации развития Курской области", бывший глава которой Владимир Лукин также арестован. Генпрокуратура через суд потребовала взыскать с Лукина, его заместителей и ряда коммерсантов более 3,2 миллиарда рублей, которые были присвоены на контрактах по возведению оборонных сооружений в регионе.
https://ria.ru/20250619/hinshtejn-2023983206.html
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происшествия, курская область, москва, алексей смирнов (политик) , владимир лукин, роман старовойт, министерство внутренних дел рф (мвд россии), курская областная дума, генеральная прокуратура рф
Происшествия, Курская область, Москва, Алексей Смирнов (политик) , Владимир Лукин, Роман Старовойт, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Курская областная Дума, Генеральная прокуратура РФ
Экс-глава Курской области появится в суде на обжаловании продления ареста

Адвокат Бушин: Смирнов примет участие в рассмотрении жалоб на продление ареста

© РИА Новости / пресс-служба судов общей юрисдикции города МосквыАлексей Смирнов в Мещанском районном суде Москвы
Алексей Смирнов в Мещанском районном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости / пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы
Алексей Смирнов в Мещанском районном суде Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов примет участие в рассмотрении судом в среду жалоб на продление ему срока ареста до середины сентября, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Бушин.
По словам собеседника агентства, бывший губернатор поучаствует в слушании "в обязательном порядке" по видеоконференцсвязи из СИЗО.
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Хинштейн говорил с экс-губернатором Курской области до его ареста
19 июня, 17:23
Судебное заседание назначено на 12.20 мск.
Мещанский суд Москвы 6 июня продлил Смирнову меру пресечения на три месяца, до середины сентября.
По утверждению ряда СМИ, экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов мог дать показания на своего предшественника Романа Старовойта, о смерти которого Следственный комитет сообщил 7 июля. Тогда защита Смирнова заявила РИА Новости, что не может никак прокомментировать эти сообщения.
Мещанский суд столицы в середине апреля арестовал бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова и бывшего первого замгубернатора Курской области Алексея Дедова по обвинению в особо крупном мошенничестве. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщала, что фигуранты, по версии следствия, организовали хищение миллиарда рублей из бюджетных средств, выделенных на строительство фортификаций на границе. Позднее в СИЗО по аналогичным основаниям отправили бывшего депутата Курской областной думы Максима Васильева.
По предварительной версии следствия, Смирнов и Дедов расхищали деньги совместно с руководством "Корпорации развития Курской области", бывший глава которой Владимир Лукин также арестован. Генпрокуратура через суд потребовала взыскать с Лукина, его заместителей и ряда коммерсантов более 3,2 миллиарда рублей, которые были присвоены на контрактах по возведению оборонных сооружений в регионе.
Роман Старовойт - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
Защита Смирнова не ответила на вопрос о показаниях против Старовойта
7 июля, 16:39
 
ПроисшествияКурская областьМоскваАлексей Смирнов (политик)Владимир ЛукинРоман СтаровойтМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Курская областная ДумаГенеральная прокуратура РФ
 
 
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