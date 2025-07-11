https://ria.ru/20250711/peterburg-2028508646.html
В Петербурге начались похороны Старовойта
В Петербурге начались похороны Старовойта - РИА Новости, 11.07.2025
В Петербурге начались похороны Старовойта
Похороны экс-министра транспорта РФ Романа Старовойта начались на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T10:41:00+03:00
2025-07-11T10:41:00+03:00
2025-07-11T11:21:00+03:00
россия
москва
курская область
роман старовойт
светлана петренко
следственный комитет россии (ск рф)
самоубийство романа старовойта
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл - РИА Новости. Похороны экс-министра транспорта РФ Романа Старовойта начались на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости. Место захоронения Старовойта расположено недалеко от часовни Ксении Петербургской. Гроб установлен на специальном подиуме под тентом. Церемония прощания со Старовойтом прошла в четверг в Москве. В понедельник Старовойт был освобожден от должности министра транспорта. Он возглавлял Минтранс России с мая 2024 года, до этого был губернатором Курской области. Позднее в тот же день официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что тело Старовойта обнаружено в Одинцовском городском округе Подмосковья в личном автомобиле. Основная версия - самоубийство.
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россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Похороны Романа Старовойта начались на Смоленском кладбище в Петербурге
Похороны экс-министра транспорта Романа Старовойта начались на Смоленском кладбище в Петербурге, передает корреспондент РИА Новости
2025-07-11T10:41
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PT0M30S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, москва, курская область, роман старовойт, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), самоубийство романа старовойта
Россия, Москва, Курская область, Роман Старовойт, Светлана Петренко, Следственный комитет России (СК РФ), Самоубийство Романа Старовойта
В Петербурге начались похороны Старовойта
На Смоленском кладбище в Петербурге начались похороны Старовойта