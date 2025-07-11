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В Петербурге начались похороны Старовойта - РИА Новости, 11.07.2025
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10:41 11.07.2025 (обновлено: 11:21 11.07.2025)
https://ria.ru/20250711/peterburg-2028508646.html
В Петербурге начались похороны Старовойта
В Петербурге начались похороны Старовойта - РИА Новости, 11.07.2025
В Петербурге начались похороны Старовойта
Похороны экс-министра транспорта РФ Романа Старовойта начались на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.07.2025
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2025-07-11T11:21:00+03:00
россия
москва
курская область
роман старовойт
светлана петренко
следственный комитет россии (ск рф)
самоубийство романа старовойта
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл - РИА Новости. Похороны экс-министра транспорта РФ Романа Старовойта начались на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости. Место захоронения Старовойта расположено недалеко от часовни Ксении Петербургской. Гроб установлен на специальном подиуме под тентом. Церемония прощания со Старовойтом прошла в четверг в Москве. В понедельник Старовойт был освобожден от должности министра транспорта. Он возглавлял Минтранс России с мая 2024 года, до этого был губернатором Курской области. Позднее в тот же день официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что тело Старовойта обнаружено в Одинцовском городском округе Подмосковья в личном автомобиле. Основная версия - самоубийство.
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россия
москва
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4.7
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7 495 645-6601
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Похороны Романа Старовойта начались на Смоленском кладбище в Петербурге
Похороны экс-министра транспорта Романа Старовойта начались на Смоленском кладбище в Петербурге, передает корреспондент РИА Новости
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россия, москва, курская область, роман старовойт, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), самоубийство романа старовойта
Россия, Москва, Курская область, Роман Старовойт, Светлана Петренко, Следственный комитет России (СК РФ), Самоубийство Романа Старовойта
В Петербурге начались похороны Старовойта

На Смоленском кладбище в Петербурге начались похороны Старовойта

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл - РИА Новости. Похороны экс-министра транспорта РФ Романа Старовойта начались на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости.
Место захоронения Старовойта расположено недалеко от часовни Ксении Петербургской. Гроб установлен на специальном подиуме под тентом.
Церемония прощания со Старовойтом прошла в четверг в Москве.
В понедельник Старовойт был освобожден от должности министра транспорта. Он возглавлял Минтранс России с мая 2024 года, до этого был губернатором Курской области. Позднее в тот же день официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что тело Старовойта обнаружено в Одинцовском городском округе Подмосковья в личном автомобиле. Основная версия - самоубийство.
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РоссияМоскваКурская областьРоман СтаровойтСветлана ПетренкоСледственный комитет России (СК РФ)Самоубийство Романа Старовойта
 
 
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