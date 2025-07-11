https://ria.ru/20250711/gubernatory-2028507537.html

Дрозденко и Турчак приехали на похороны Старовойта

Дрозденко и Турчак приехали на похороны Старовойта - РИА Новости, 11.07.2025

Дрозденко и Турчак приехали на похороны Старовойта

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и глава Республики Алтай Андрей Турчак прибыли на похороны экс-министра транспорта РФ Романа Старовойта,... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T10:35:00+03:00

2025-07-11T10:35:00+03:00

2025-07-11T11:57:00+03:00

россия

москва

курская область

роман старовойт

светлана петренко

следственный комитет россии (ск рф)

самоубийство романа старовойта

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл - РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и глава Республики Алтай Андрей Турчак прибыли на похороны экс-министра транспорта РФ Романа Старовойта, которые в ближайшее время начнутся на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости. Место захоронения Старовойта расположено недалеко от часовни Ксении Петербургской. Здесь под специальным тентом установлен подиум для гроба, также предусмотрено место для венков и цветов. Пока траурная церемония не началась. Церемония прощания со Старовойтом прошла в четверг в Москве. В понедельник Старовойт был освобожден от должности министра транспорта. Он возглавлял Минтранс России с мая 2024 года, до этого был губернатором Курской области. Позднее в тот же день официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что тело Старовойта обнаружено в Одинцовском городском округе Подмосковья в личном автомобиле. Основная версия - самоубийство.

https://ria.ru/20250708/starovoyt-2027869480.html

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москва

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, москва, курская область, роман старовойт, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), самоубийство романа старовойта