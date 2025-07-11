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Дрозденко и Турчак приехали на похороны Старовойта
Дрозденко и Турчак приехали на похороны Старовойта - РИА Новости, 11.07.2025
Дрозденко и Турчак приехали на похороны Старовойта
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и глава Республики Алтай Андрей Турчак прибыли на похороны экс-министра транспорта РФ Романа Старовойта,... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T10:35:00+03:00
2025-07-11T10:35:00+03:00
2025-07-11T11:57:00+03:00
россия
москва
курская область
роман старовойт
светлана петренко
следственный комитет россии (ск рф)
самоубийство романа старовойта
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл - РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и глава Республики Алтай Андрей Турчак прибыли на похороны экс-министра транспорта РФ Романа Старовойта, которые в ближайшее время начнутся на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости. Место захоронения Старовойта расположено недалеко от часовни Ксении Петербургской. Здесь под специальным тентом установлен подиум для гроба, также предусмотрено место для венков и цветов. Пока траурная церемония не началась. Церемония прощания со Старовойтом прошла в четверг в Москве. В понедельник Старовойт был освобожден от должности министра транспорта. Он возглавлял Минтранс России с мая 2024 года, до этого был губернатором Курской области. Позднее в тот же день официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что тело Старовойта обнаружено в Одинцовском городском округе Подмосковья в личном автомобиле. Основная версия - самоубийство.
https://ria.ru/20250708/starovoyt-2027869480.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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россия, москва, курская область, роман старовойт, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), самоубийство романа старовойта
Россия, Москва, Курская область, Роман Старовойт, Светлана Петренко, Следственный комитет России (СК РФ), Самоубийство Романа Старовойта
Дрозденко и Турчак приехали на похороны Старовойта
Дрозденко и Турчак приехали на похороны Старовойта в Петербурге