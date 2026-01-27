Старовойт знал о проблемах с курскими фортификациями, заявил Дедов

КУРСК, 27 янв - РИА Новости. Обвиняемый в хищениях бюджетных средств на фортификациях экс-замгубернатора Курской области Алексей Дедов заявил в суде, что докладывал бывшему губернатору региона Роману Старовойту о проблемах возведения оборонительных сооружений в курском приграничье, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Бывший замгубернатора Курской области Дедов выступил 27 января на судебном заседании в Ленинском суде города Курска посредством ВКС из Мещанского суда города Москвы.
"И Смирнову (экс-замгубернатора Алексею Смирнову - ред.) докладывал, и Старовойту (экс-губернатору Курской области Роману Старовойту – ред.) докладывал о том, что у нас есть проблема (с возведением фортификаций - ред), подрядная организация не справляется, что там опасный участок и нужно срочно принять меры по выполнению этих работ. Об этом я Старовойту докладывал", – заявил Дедов в ходе судебного заседания.
Старовойт возглавлял Курскую область с 2018 по 2024 годы, его сменил в этой должности Смирнов, сейчас находящийся под арестом по делу о хищениях.
Суд рассматривает дело о хищении 152 миллионов рублей при строительстве фортификационных сооружений, в котором обвиняются экс-гендиректор АО "Корпорация развития Курской области" Владимир Лукин и его заместители. По делу о хищениях на строительстве фортификаций в Курской области проходят также экс-губернатор Смирнов, его первый заместитель Дедов и бывший депутат курской областной думы Васильев.
Уголовное дело в адрес Дедова выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве.