Старовойт знал о проблемах с курскими фортификациями, заявил Дедов

КУРСК, 27 янв - РИА Новости. Обвиняемый в хищениях бюджетных средств на фортификациях экс-замгубернатора Курской области Алексей Дедов заявил в суде, что докладывал бывшему губернатору региона Роману Старовойту о проблемах возведения оборонительных сооружений в курском приграничье, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"И Смирнову (экс-замгубернатора Алексею Смирнову - ред.) докладывал, и Старовойту (экс-губернатору Курской области Роману Старовойту – ред.) докладывал о том, что у нас есть проблема (с возведением фортификаций - ред), подрядная организация не справляется, что там опасный участок и нужно срочно принять меры по выполнению этих работ. Об этом я Старовойту докладывал", – заявил Дедов в ходе судебного заседания.

Старовойт возглавлял Курскую область с 2018 по 2024 годы, его сменил в этой должности Смирнов, сейчас находящийся под арестом по делу о хищениях.

Суд рассматривает дело о хищении 152 миллионов рублей при строительстве фортификационных сооружений, в котором обвиняются экс-гендиректор АО "Корпорация развития Курской области" Владимир Лукин и его заместители. По делу о хищениях на строительстве фортификаций в Курской области проходят также экс-губернатор Смирнов, его первый заместитель Дедов и бывший депутат курской областной думы Васильев.