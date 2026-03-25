Экс-замгубернатора Курской области раскрыл, сколько получил от подрядчиков

КУРСК, 25 мар - РИА Новости. Обвиняемый в получении взяток бывший заместитель губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил в своих показаниях, что получил около 30 миллионов рублей от строивших фортификации подрядчиков в качестве незаконных вознаграждений, передает корреспондент РИА Новости из зала Ленинского суда города Курска.
Выступая в качестве свидетеля по уголовному делу о взятке, экс-замгубернатора Курской области Смирнов также заявлял, что экс-глава региона Роман Старовойт в качестве незаконных вознаграждений от сделок на фортификациях в ДНР и в курском приграничье за предоставление контрактов подрядчикам получил около 100 миллионов рублей. Кроме того, Смирнов рассказал, что получил 12 миллионов рублей в виде благодарности за выделенные подрядчикам контракты по другим объектам.
"Я около 30 миллионов (получил от подрядчиков - ред), точно не помню, возможно она (сумма - ред.) была меньше, так как никакого учета я не вел", – следует из оглашенных прокурором показаний Смирнова, которые он подтвердил в зале суда.
Ранее в Ленинском суде города Курска началось рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего заместителя губернатора Курской области Алексея Дедова, обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки) и местного жителя Дмитрия Шубина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).
По версии следствия, с июня 2022 по апрель 2023 года Дедов со Смирновым при посредничестве Шубина получили взятки от представителей коммерческих организаций за общее покровительство, а также за заключение муниципальных контрактов и договоров подряда, связанных с капитальным ремонтом и строительством, в том числе фортификационных сооружений.
