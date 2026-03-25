Экс-замгубернатора Курской области раскрыл, сколько получил от подрядчиков - РИА Новости, 25.03.2026
19:03 25.03.2026
Экс-замгубернатора Курской области раскрыл, сколько получил от подрядчиков
Экс-замгубернатора Курской области раскрыл, сколько получил от подрядчиков - РИА Новости, 25.03.2026
Экс-замгубернатора Курской области раскрыл, сколько получил от подрядчиков
Обвиняемый в получении взяток бывший заместитель губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил в своих показаниях, что получил около 30 миллионов рублей от
2026-03-25T19:03:00+03:00
2026-03-25T19:03:00+03:00
происшествия
курская область
курск
россия
алексей смирнов (политик)
роман старовойт
алексей дедов
курская область
курск
россия
происшествия, курская область, курск, россия, алексей смирнов (политик) , роман старовойт, алексей дедов
Происшествия, Курская область, Курск, Россия, Алексей Смирнов (политик) , Роман Старовойт, Алексей Дедов
Экс-замгубернатора Курской области раскрыл, сколько получил от подрядчиков

РИА Новости: курский экс-замгубернатора получил на фортификациях 30 млн рублей

КУРСК, 25 мар - РИА Новости. Обвиняемый в получении взяток бывший заместитель губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил в своих показаниях, что получил около 30 миллионов рублей от строивших фортификации подрядчиков в качестве незаконных вознаграждений, передает корреспондент РИА Новости из зала Ленинского суда города Курска.
Выступая в качестве свидетеля по уголовному делу о взятке, экс-замгубернатора Курской области Смирнов также заявлял, что экс-глава региона Роман Старовойт в качестве незаконных вознаграждений от сделок на фортификациях в ДНР и в курском приграничье за предоставление контрактов подрядчикам получил около 100 миллионов рублей. Кроме того, Смирнов рассказал, что получил 12 миллионов рублей в виде благодарности за выделенные подрядчикам контракты по другим объектам.
«
"Я около 30 миллионов (получил от подрядчиков - ред), точно не помню, возможно она (сумма - ред.) была меньше, так как никакого учета я не вел", – следует из оглашенных прокурором показаний Смирнова, которые он подтвердил в зале суда.
Ранее в Ленинском суде города Курска началось рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего заместителя губернатора Курской области Алексея Дедова, обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки) и местного жителя Дмитрия Шубина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).
По версии следствия, с июня 2022 по апрель 2023 года Дедов со Смирновым при посредничестве Шубина получили взятки от представителей коммерческих организаций за общее покровительство, а также за заключение муниципальных контрактов и договоров подряда, связанных с капитальным ремонтом и строительством, в том числе фортификационных сооружений.
ПроисшествияКурская областьКурскРоссияАлексей Смирнов (политик)Роман СтаровойтАлексей Дедов
 
 
