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Девушка, которая была на месте, где нашли Старовойта, пришла на похороны - РИА Новости, 11.07.2025
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11:15 11.07.2025 (обновлено: 12:22 11.07.2025)
https://ria.ru/20250711/devushka-2028519754.html
Девушка, которая была на месте, где нашли Старовойта, пришла на похороны
Девушка, которая была на месте, где нашли Старовойта, пришла на похороны - РИА Новости, 11.07.2025
Девушка, которая была на месте, где нашли Старовойта, пришла на похороны
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл - РИА Новости. Девушка Полина, которая присутствовала на месте обнаружения тела экс-министра транспорта РФ Романа Старовойта в Подмосковье, РИА Новости, 11.07.2025
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2025-07-11T12:22:00+03:00
россия
москва
курская область
роман старовойт
светлана петренко
следственный комитет россии (ск рф)
самоубийство романа старовойта
политика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл - РИА Новости. Девушка Полина, которая присутствовала на месте обнаружения тела экс-министра транспорта РФ Романа Старовойта в Подмосковье, пришла на его похороны на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости. По наблюдениям корреспондента агентства, девушка с огромным букетом красных роз находилась среди сопровождавших гроб с телом Старовойта к месту захоронения, которое расположено неподалёку от часовни Ксении Петербургской. В настоящее время гроб установлен на специальном подиуме под тентом. Сослуживцы экс-министра транспорта и чиновники, пришедшие на похороны Старовойта, произносят прощальные речи. Церемония прощания со Старовойтом прошла в четверг в Москве. В понедельник Старовойт был освобожден от должности министра транспорта. Он возглавлял Минтранс России с мая 2024 года, до этого был губернатором Курской области. Позднее в тот же день официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что тело Старовойта обнаружено в Одинцовском городском округе Подмосковья в личном автомобиле. Основная версия - самоубийство.
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россия, москва, курская область, роман старовойт, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), самоубийство романа старовойта, политика
Россия, Москва, Курская область, Роман Старовойт, Светлана Петренко, Следственный комитет России (СК РФ), Самоубийство Романа Старовойта, Политика
Девушка, которая была на месте, где нашли Старовойта, пришла на похороны

Девушка, которая была на месте, где нашли тело Старовойта, пришла на похороны

© РИА НовостиДевушка Полина, которая присутствовала на месте обнаружения тела Романа Старовойта в Подмосковье, пришла на его похороны на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге
Девушка Полина, которая присутствовала на месте обнаружения тела Романа Старовойта в Подмосковье, пришла на его похороны на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости
Девушка Полина, которая присутствовала на месте обнаружения тела Романа Старовойта в Подмосковье, пришла на его похороны на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл - РИА Новости. Девушка Полина, которая присутствовала на месте обнаружения тела экс-министра транспорта РФ Романа Старовойта в Подмосковье, пришла на его похороны на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости.
По наблюдениям корреспондента агентства, девушка с огромным букетом красных роз находилась среди сопровождавших гроб с телом Старовойта к месту захоронения, которое расположено неподалёку от часовни Ксении Петербургской.
В настоящее время гроб установлен на специальном подиуме под тентом. Сослуживцы экс-министра транспорта и чиновники, пришедшие на похороны Старовойта, произносят прощальные речи.
Церемония прощания со Старовойтом прошла в четверг в Москве.
В понедельник Старовойт был освобожден от должности министра транспорта. Он возглавлял Минтранс России с мая 2024 года, до этого был губернатором Курской области. Позднее в тот же день официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что тело Старовойта обнаружено в Одинцовском городском округе Подмосковья в личном автомобиле. Основная версия - самоубийство.
Роман Старовойт - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
Биография Романа Старовойта
7 июля, 10:23
 
РоссияМоскваКурская областьРоман СтаровойтСветлана ПетренкоСледственный комитет России (СК РФ)Самоубийство Романа СтаровойтаПолитика
 
 
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