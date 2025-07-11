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Девушка, которая была на месте, где нашли Старовойта, пришла на похороны

Девушка, которая была на месте, где нашли Старовойта, пришла на похороны - РИА Новости, 11.07.2025

Девушка, которая была на месте, где нашли Старовойта, пришла на похороны

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл - РИА Новости. Девушка Полина, которая присутствовала на месте обнаружения тела экс-министра транспорта РФ Романа Старовойта в Подмосковье, РИА Новости, 11.07.2025

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россия

москва

курская область

роман старовойт

светлана петренко

следственный комитет россии (ск рф)

самоубийство романа старовойта

политика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл - РИА Новости. Девушка Полина, которая присутствовала на месте обнаружения тела экс-министра транспорта РФ Романа Старовойта в Подмосковье, пришла на его похороны на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости. По наблюдениям корреспондента агентства, девушка с огромным букетом красных роз находилась среди сопровождавших гроб с телом Старовойта к месту захоронения, которое расположено неподалёку от часовни Ксении Петербургской. В настоящее время гроб установлен на специальном подиуме под тентом. Сослуживцы экс-министра транспорта и чиновники, пришедшие на похороны Старовойта, произносят прощальные речи. Церемония прощания со Старовойтом прошла в четверг в Москве. В понедельник Старовойт был освобожден от должности министра транспорта. Он возглавлял Минтранс России с мая 2024 года, до этого был губернатором Курской области. Позднее в тот же день официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что тело Старовойта обнаружено в Одинцовском городском округе Подмосковья в личном автомобиле. Основная версия - самоубийство.

https://ria.ru/20250707/starovoyt-2027605361.html

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россия, москва, курская область, роман старовойт, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), самоубийство романа старовойта, политика