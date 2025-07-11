Девушка, которая была на месте, где нашли Старовойта, пришла на похороны
Девушка, которая была на месте, где нашли тело Старовойта, пришла на похороны
© РИА НовостиДевушка Полина, которая присутствовала на месте обнаружения тела Романа Старовойта в Подмосковье, пришла на его похороны на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге
© РИА Новости
Девушка Полина, которая присутствовала на месте обнаружения тела Романа Старовойта в Подмосковье, пришла на его похороны на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл - РИА Новости. Девушка Полина, которая присутствовала на месте обнаружения тела экс-министра транспорта РФ Романа Старовойта в Подмосковье, пришла на его похороны на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости.
По наблюдениям корреспондента агентства, девушка с огромным букетом красных роз находилась среди сопровождавших гроб с телом Старовойта к месту захоронения, которое расположено неподалёку от часовни Ксении Петербургской.
В настоящее время гроб установлен на специальном подиуме под тентом. Сослуживцы экс-министра транспорта и чиновники, пришедшие на похороны Старовойта, произносят прощальные речи.
Церемония прощания со Старовойтом прошла в четверг в Москве.
В понедельник Старовойт был освобожден от должности министра транспорта. Он возглавлял Минтранс России с мая 2024 года, до этого был губернатором Курской области. Позднее в тот же день официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что тело Старовойта обнаружено в Одинцовском городском округе Подмосковья в личном автомобиле. Основная версия - самоубийство.
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7 июля, 10:23