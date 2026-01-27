Рейтинг@Mail.ru
Курский экс-замглавы Дедов в суде рассказал, кому передал все откаты
18:25 27.01.2026
Курский экс-замглавы Дедов в суде рассказал, кому передал все откаты
Курский экс-замглавы Дедов в суде рассказал, кому передал все откаты
курская область, курск, алексей дедов, алексей смирнов (политик) , роман старовойт, курская областная дума
Курская область, Курск, Алексей Дедов, Алексей Смирнов (политик) , Роман Старовойт, Курская областная Дума
Алексей Дедов
Алексей Дедов
© Фото : Алексей Дедов/ВКонтакте
Алексей Дедов. Архивное фото
КУРСК, 27 янв - РИА Новости. Обвиняемый в хищениях на строительстве фортификаций в курском приграничье экс-замгубернатора Курской области Алексей Дедов рассказал, что полученные им "откаты" он в полном объеме передал бывшему губернатору региона Алексею Смирнову, передает корреспондент РИА Новости из зала Ленинского суда города Курска.
Ранее фигурант по делу о строительстве фортификаций в курском приграничье экс-депутат Курской областной думы Максим Васильев в суде заявил о договоре по выплате денежного вознаграждения в виде 10% от суммы контракта за участие в строительстве защитных сооружений бывшему замгубернатора региона Дедову.
"Да, получал (денежные средства - ред.)... Я не уточнял (зачем экс-депутат Васильев передавал денежные средства - ред.). Я эти денежные средства в полном объеме передал Смирнову Алексею Борисовичу", - заявил Дедов в ходе заседания суда.
Кроме того, в ходе процесса он сообщил, что курировать возведение оборонных сооружений ему поручил предшественник Смирнова Роман Старовойт.
"Старовойт Роман Владимирович давал поручение курировать вопросы строительства фортификационных сооружений (в Курской области - ред.)", - рассказал Дедов, в качестве первого замглавы региона курировавший сферу ЖКХ.
Ранее свидетель рассказал в зале суда, что контроль за возведением фортификаций в курском приграничье осуществляли Дедов и экс-замгубернатора Роман Денисов.
Суд рассматривает дело о хищении 152 миллионов рублей при строительстве фортификационных сооружений, в котором обвиняются экс-гендиректор АО "Корпорация развития Курской области" Владимир Лукин и его заместители. По делу о хищениях на строительстве фортификаций в Курской области проходят также экс-губернатор Смирнов, его первый заместитель Дедов и бывший депутат курской областной думы Васильев.
Уголовное дело в адрес Дедова выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве.
Курская областьКурскАлексей ДедовАлексей Смирнов (политик)Роман СтаровойтКурская областная Дума
 
 
