Курский экс-замглавы Дедов в суде рассказал, кому передал все откаты

КУРСК, 27 янв - РИА Новости. Обвиняемый в хищениях на строительстве фортификаций в курском приграничье экс-замгубернатора Курской области Алексей Дедов рассказал, что полученные им "откаты" он в полном объеме передал бывшему губернатору региона Алексею Смирнову, передает корреспондент РИА Новости из зала Ленинского суда города Курска.

Ранее фигурант по делу о строительстве фортификаций в курском приграничье экс-депутат Курской областной думы Максим Васильев в суде заявил о договоре по выплате денежного вознаграждения в виде 10% от суммы контракта за участие в строительстве защитных сооружений бывшему замгубернатора региона Дедову.

"Да, получал (денежные средства - ред.)... Я не уточнял (зачем экс-депутат Васильев передавал денежные средства - ред.). Я эти денежные средства в полном объеме передал Смирнову Алексею Борисовичу", - заявил Дедов в ходе заседания суда.

Кроме того, в ходе процесса он сообщил, что курировать возведение оборонных сооружений ему поручил предшественник Смирнова Роман Старовойт

"Старовойт Роман Владимирович давал поручение курировать вопросы строительства фортификационных сооружений (в Курской области - ред.)", - рассказал Дедов, в качестве первого замглавы региона курировавший сферу ЖКХ.

Ранее свидетель рассказал в зале суда, что контроль за возведением фортификаций в курском приграничье осуществляли Дедов и экс-замгубернатора Роман Денисов.

Суд рассматривает дело о хищении 152 миллионов рублей при строительстве фортификационных сооружений, в котором обвиняются экс-гендиректор АО "Корпорация развития Курской области" Владимир Лукин и его заместители. По делу о хищениях на строительстве фортификаций в Курской области проходят также экс-губернатор Смирнов, его первый заместитель Дедов и бывший депутат курской областной думы Васильев.