Курский экс-замглавы Дедов в суде рассказал, кому передал все откаты

КУРСК, 27 янв - РИА Новости. Обвиняемый в хищениях на строительстве фортификаций в курском приграничье экс-замгубернатора Курской области Алексей Дедов рассказал, что полученные им "откаты" он в полном объеме передал бывшему губернатору региона Алексею Смирнову, передает корреспондент РИА Новости из зала Ленинского суда города Курска.
Ранее фигурант по делу о строительстве фортификаций в курском приграничье экс-депутат Курской областной думы Максим Васильев в суде заявил о договоре по выплате денежного вознаграждения в виде 10% от суммы контракта за участие в строительстве защитных сооружений бывшему замгубернатора региона Дедову.
Кроме того, в ходе процесса он сообщил, что курировать возведение оборонных сооружений ему поручил предшественник Смирнова Роман Старовойт.
"Старовойт Роман Владимирович давал поручение курировать вопросы строительства фортификационных сооружений (в Курской области - ред.)", - рассказал Дедов, в качестве первого замглавы региона курировавший сферу ЖКХ.
Ранее свидетель рассказал в зале суда, что контроль за возведением фортификаций в курском приграничье осуществляли Дедов и экс-замгубернатора Роман Денисов.
Суд рассматривает дело о хищении 152 миллионов рублей при строительстве фортификационных сооружений, в котором обвиняются экс-гендиректор АО "Корпорация развития Курской области" Владимир Лукин и его заместители. По делу о хищениях на строительстве фортификаций в Курской области проходят также экс-губернатор Смирнов, его первый заместитель Дедов и бывший депутат курской областной думы Васильев.
Уголовное дело в адрес Дедова выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве.
