Биография Бархама Салеха

Президент Ирака Бархам Ахмед Салех родился в 1960 году в городе Сулеймания (Ирак).
В 1976 году стал членом Патриотического союза Курдистана (ПСК)
В возрасте 18 и 19 лет он был дважды арестован баасистским режимом за участие в курдском национальном движении и подпольную деятельность.
В 1983 году окончил аспирантуру по гражданскому строительству в Кардиффском университете.
В 1987 году окончил докторантуру в области статистики и компьютерных технологий в Ливерпульском университете.
После этого работал инженером-консультантом в консалтинговой фирме в Великобритании.
В 1991 году стал представителем ПСК в Вашингтоне, где занимался вопросами развития отношений, принимал участие в конференциях и встречах.
С 2001 по 2004 год занимал пост премьер-министра регионального правительства Курдистана в Сулеймании. После свержения баасистского режима он стал одной из ключевых фигур, прилагающих усилия для улучшения уровня жизни в стране.
В 2004 году был назначен заместителем премьер-министра временного правительства Ирака.
В 2005 году занимал пост министра планирования, а затем был избран в парламент Ирака.
В 2006 году был главой Экономического комитета.
С 2009 по 2012 год Салех занимал пост главы правительства Иракского Курдистана.
2 октября 2018 года Бархама Салеха избрали президентом Ирака.
Женат, есть сын и дочь.