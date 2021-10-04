https://ria.ru/20211004/otnosheniya-1753002350.html
МИД Ирана заявил о намерении развивать прочные отношения с КСА
МИД Ирана заявил о намерении развивать прочные отношения с КСА - РИА Новости, 04.10.2021
МИД Ирана заявил о намерении развивать прочные отношения с КСА
Власти Ирана уже провели несколько раундов переговоров с Саудовской Аравией по налаживанию двухсторонних отношений в Ираке, намерены начать прочные отношения с... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T14:32
2021-10-04T14:32
2021-10-04T14:37
в мире
тегеран (город)
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йемен
мид ирана
ансар алла
бархам салех
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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Власти Ирана уже провели несколько раундов переговоров с Саудовской Аравией по налаживанию двухсторонних отношений в Ираке, намерены начать прочные отношения с Эр-Риядом на основе взаимного согласия, заявил в понедельник официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.Ранее президент Ирака Бархам Салех отметил положительный сдвиг в переговорах Тегерана и Эр-Рияда. Посол Ирана в Багдаде Ирадж Масджеди также отметил, что в иракской столице состоится четвертый раунд переговоров между Тегераном и Эр-Риядом, добавив, что обе стороны стремятся к диалогу и достижению результатов."В Багдаде прошло несколько раундов переговоров по региональным и двусторонним вопросам. С обеих сторон нет предварительных условий, и мы пытаемся начать прочные отношения в рамках взаимного согласия. Отправка делегации Саудовской Аравии в Иран пока не подтверждается", - приводит агентство Fars слова Хатибзаде.Дипломатические отношения между Эр-Риядом и Тегераном были разорваны в начале 2016 года после нападений на саудовские диппредставительства в Иране из-за казни шиитского проповедника Нимра ан-Нимра. До этого отношения серьезно обострились в марте 2015 года с началом арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией военной операции на территории Йемена против движения "Ансар Алла" (хуситов).При этом саудовский монарх обвинил правящих на севере Йемена шиитских повстанцев, которые пользуются поддержкой Ирана, в нежелании принять предложенную Эр-Риядом в прошлом году мирную инициативу, создании угроз для безопасности морских торговых путей и ежедневных обстрелах гражданских объектов на территории королевства.В прошлом году Саудовская Аравия выступила с инициативой взаимного прекращения огня со стороны войск на стороне правительства Йемена и арабской коалиции, а также хуситов, но хуситы отвергли это предложение, заявив, что готовы прекратить военные действия только в случае прекращения авиаударов по их позициям коалиции во главе с Эр-Риядом и снятия установленной коалицией блокады с северного Йемена. Несколько месяцев назад хуситы начали активное наступление на ряд ключевых нефтеносных районов на востоке и юге страны.
https://ria.ru/20210921/raisi-1751216657.html
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в мире, тегеран (город), багдад (город), йемен, мид ирана, ансар алла, бархам салех
14:32 04.10.2021 (обновлено: 14:37 04.10.2021)
МИД Ирана заявил о намерении развивать прочные отношения с КСА
Представитель МИД Ирана Хатибзаде: Тегеран намерен развивать прочные отношения с КСА
МОСКВА, 4 окт – РИА Новости.
Власти Ирана
уже провели несколько раундов переговоров с Саудовской Аравией
по налаживанию двухсторонних отношений в Ираке
, намерены начать прочные отношения с Эр-Риядом на основе взаимного согласия, заявил в понедельник официальный представитель МИД Ирана
Саид Хатибзаде.
Ранее президент Ирака Бархам Салех
отметил положительный сдвиг в переговорах Тегерана
и Эр-Рияда
. Посол Ирана в Багдаде
Ирадж Масджеди также отметил, что в иракской столице состоится четвертый раунд переговоров между Тегераном и Эр-Риядом, добавив, что обе стороны стремятся к диалогу и достижению результатов.
"В Багдаде прошло несколько раундов переговоров по региональным и двусторонним вопросам. С обеих сторон нет предварительных условий, и мы пытаемся начать прочные отношения в рамках взаимного согласия. Отправка делегации Саудовской Аравии в Иран пока не подтверждается", - приводит агентство Fars слова Хатибзаде.
Дипломатические отношения между Эр-Риядом и Тегераном были разорваны в начале 2016 года после нападений на саудовские диппредставительства в Иране из-за казни шиитского проповедника Нимра ан-Нимра. До этого отношения серьезно обострились в марте 2015 года с началом арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией военной операции на территории Йемена
против движения "Ансар Алла
" (хуситов).
При этом саудовский монарх обвинил правящих на севере Йемена шиитских повстанцев, которые пользуются поддержкой Ирана, в нежелании принять предложенную Эр-Риядом в прошлом году мирную инициативу, создании угроз для безопасности морских торговых путей и ежедневных обстрелах гражданских объектов на территории королевства.
В прошлом году Саудовская Аравия выступила с инициативой взаимного прекращения огня со стороны войск на стороне правительства Йемена и арабской коалиции, а также хуситов, но хуситы отвергли это предложение, заявив, что готовы прекратить военные действия только в случае прекращения авиаударов по их позициям коалиции во главе с Эр-Риядом и снятия установленной коалицией блокады с северного Йемена. Несколько месяцев назад хуситы начали активное наступление на ряд ключевых нефтеносных районов на востоке и юге страны.