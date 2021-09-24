Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210924/shpionazh-1751635518.html
СМИ: телефоны пяти французских министров прослушивала шпионская программа
СМИ: телефоны пяти французских министров прослушивала шпионская программа - РИА Новости, 24.09.2021
СМИ: телефоны пяти французских министров прослушивала шпионская программа
Телефоны по меньшей мере пяти министров правительства Франции были заражены шпионским программным обеспечением Pegasus, сообщает независимое французское издание РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T14:30
2021-09-24T14:30
в мире
пакистан
бельгия
франция
эммануэль макрон
евросовет
сирил рамафоса
имран хан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/06/1583409894_0:56:1920:1136_1920x0_80_0_0_ad152d00a56911afcaf9bb6c6461e0c2.jpg
ПАРИЖ, 24 сен - РИА Новости. Телефоны по меньшей мере пяти министров правительства Франции были заражены шпионским программным обеспечением Pegasus, сообщает независимое французское издание Mediapart, специализирующееся на расследованиях.По данным издания, программное обеспечение Pegasus, используемое для слежки, было обнаружено на телефонах пяти французских министров в 2019 и 2020 годах. Следы программы удалось выявить в ходе проверки службами безопасности Франции.Телефоны прослушивались у министра образования Жан-Мишеля Бланкера, министра развития территорий Жаклин Гур, министра сельского хозяйства Жульена Денорманди (до 2020 года занимал должность министра городов и жилищного хозяйства), министра-делегата жилищного строительства Эммануэль Варгон (до 2020 года - госсекретарь при министре по экологическим преобразованиям) и министра заморских территорий Себастьяна Лекорню.Ряд СМИ ранее обнародовали результаты расследования, согласно которым программное обеспечение Pegasus израильской фирмы NSO Group, использовавшееся спецслужбами для отслеживания преступников и террористов, применялось также для слежки за политиками, бизнесменами, активистами, журналистами и оппозиционерами по всему миру. В списке три президента, 10 премьер-министров и один король.В числе предполагаемых объектов слежки - действующие президенты Эммануэль Макрон (Франция), Бархам Салех (Ирак) и Сирил Рамафоса (ЮАР), премьер-министры Имран Хан (Пакистан), Мустафа Мадбули (Египет) и Саад ад-Дин аль-Усмани (Марокко). Также в списке бывший премьер-министр Бельгии и нынешний президент Евросовета Шарль Мишель. Единственным попавшим в список монархом стал король Марокко Мухаммед VI.
https://ria.ru/20210822/zeman-1746748705.html
https://ria.ru/20210103/serbiya-1591888494.html
пакистан
бельгия
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/06/1583409894_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_d2c1636974f6278753b3a96f4e048e5e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, пакистан, бельгия, франция, эммануэль макрон, евросовет, сирил рамафоса, имран хан
14:30 24.09.2021
 
СМИ: телефоны пяти французских министров прослушивала шпионская программа

Mediapart: телефоны пяти французских министров прослушивались шпионской программой Pegasus

CC0 / / Мужчина держит в руках смартфон
Мужчина держит в руках смартфон - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
CC0 / /
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 24 сен - РИА Новости. Телефоны по меньшей мере пяти министров правительства Франции были заражены шпионским программным обеспечением Pegasus, сообщает независимое французское издание Mediapart, специализирующееся на расследованиях.
По данным издания, программное обеспечение Pegasus, используемое для слежки, было обнаружено на телефонах пяти французских министров в 2019 и 2020 годах. Следы программы удалось выявить в ходе проверки службами безопасности Франции.
Президент Чешской Республики Милош Земан - РИА Новости, 1920, 22.08.2021
22 августа, 14:53
Президент Чехии заявил, что контрразведка прослушивает его
Телефоны прослушивались у министра образования Жан-Мишеля Бланкера, министра развития территорий Жаклин Гур, министра сельского хозяйства Жульена Денорманди (до 2020 года занимал должность министра городов и жилищного хозяйства), министра-делегата жилищного строительства Эммануэль Варгон (до 2020 года - госсекретарь при министре по экологическим преобразованиям) и министра заморских территорий Себастьяна Лекорню.
Ряд СМИ ранее обнародовали результаты расследования, согласно которым программное обеспечение Pegasus израильской фирмы NSO Group, использовавшееся спецслужбами для отслеживания преступников и террористов, применялось также для слежки за политиками, бизнесменами, активистами, журналистами и оппозиционерами по всему миру. В списке три президента, 10 премьер-министров и один король.
В числе предполагаемых объектов слежки - действующие президенты Эммануэль Макрон (Франция), Бархам Салех (Ирак) и Сирил Рамафоса (ЮАР), премьер-министры Имран Хан (Пакистан), Мустафа Мадбули (Египет) и Саад ад-Дин аль-Усмани (Марокко). Также в списке бывший премьер-министр Бельгии и нынешний президент Евросовета Шарль Мишель. Единственным попавшим в список монархом стал король Марокко Мухаммед VI.
Президент Сербии Александр Вучич во время совместной с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым пресс-конференции по итогам встречи в Белграде - РИА Новости, 1920, 03.01.2021
3 января, 13:43
Глава МВД Сербии заявил, что президента страны незаконно прослушивали
 
В миреПакистанБельгияФранцияЭммануэль МакронЕвросоветСирил РамафосаИмран Хан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:44В "Слуге народа" заявили, что Украина "не доживет" до следующей зимы
05:40Греция направит 24 миллиарда евро на "зеленый переход"
05:08Спасатели подготовили вертолетную площадку на месте крушения Ан-26
04:51Афганские беженцы напали на американскую военнослужащую на базе в США
04:42Южная Корея обновила рекорд по случаям заражения COVID-19 за сутки
04:30Китай освободил двух канадцев после вылета финдиректора Huawei на родину
04:19Эксперт рассказал, почему одинаковые продукты стоят по-разному
04:18В Мали опровергли обсуждения с Россией о размещении ЧВК "Вагнер"
04:09Врач предупредила об опасности горячего чая
04:05В Пакистане призвали принять стратегию по борьбе с современными угрозами
03:53На Камчатке наградили крановщика за спасение рабочих во время пожара
03:44Глава Приамурья сообщил, что необходимо ускорить вакцинацию от COVID-19
03:39Биолог рассказала о контроле за распространением коронавируса
03:34"Поднос настоящей русской еды": в Китае оценили российские столовые
03:30Глава МИД Филиппин прокомментировал эффективность вакцины "Спутник V"
03:26Российские космонавты могут установить рекорд по числу выходов с МКС
03:20Премьер Пакистана призвал поддержать новое правительство Афганистана
03:18Россиянам напомнили о праве вернуть часть затрат при покупке квартиры
03:13Лавров и Гутерреш обсудили Украину, Сирию, Афганистан и Ливию
03:08Специалист дал советы по выбору кинолога для обучения собаки
Лента новостейМолния