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СМИ: телефоны пяти французских министров прослушивала шпионская программа
СМИ: телефоны пяти французских министров прослушивала шпионская программа - РИА Новости, 24.09.2021
СМИ: телефоны пяти французских министров прослушивала шпионская программа
Телефоны по меньшей мере пяти министров правительства Франции были заражены шпионским программным обеспечением Pegasus, сообщает независимое французское издание РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T14:30
2021-09-24T14:30
2021-09-24T14:30
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ПАРИЖ, 24 сен - РИА Новости. Телефоны по меньшей мере пяти министров правительства Франции были заражены шпионским программным обеспечением Pegasus, сообщает независимое французское издание Mediapart, специализирующееся на расследованиях.По данным издания, программное обеспечение Pegasus, используемое для слежки, было обнаружено на телефонах пяти французских министров в 2019 и 2020 годах. Следы программы удалось выявить в ходе проверки службами безопасности Франции.Телефоны прослушивались у министра образования Жан-Мишеля Бланкера, министра развития территорий Жаклин Гур, министра сельского хозяйства Жульена Денорманди (до 2020 года занимал должность министра городов и жилищного хозяйства), министра-делегата жилищного строительства Эммануэль Варгон (до 2020 года - госсекретарь при министре по экологическим преобразованиям) и министра заморских территорий Себастьяна Лекорню.Ряд СМИ ранее обнародовали результаты расследования, согласно которым программное обеспечение Pegasus израильской фирмы NSO Group, использовавшееся спецслужбами для отслеживания преступников и террористов, применялось также для слежки за политиками, бизнесменами, активистами, журналистами и оппозиционерами по всему миру. В списке три президента, 10 премьер-министров и один король.В числе предполагаемых объектов слежки - действующие президенты Эммануэль Макрон (Франция), Бархам Салех (Ирак) и Сирил Рамафоса (ЮАР), премьер-министры Имран Хан (Пакистан), Мустафа Мадбули (Египет) и Саад ад-Дин аль-Усмани (Марокко). Также в списке бывший премьер-министр Бельгии и нынешний президент Евросовета Шарль Мишель. Единственным попавшим в список монархом стал король Марокко Мухаммед VI.
https://ria.ru/20210822/zeman-1746748705.html
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РИА Новости
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в мире, пакистан, бельгия, франция, эммануэль макрон, евросовет, сирил рамафоса, имран хан
СМИ: телефоны пяти французских министров прослушивала шпионская программа
Mediapart: телефоны пяти французских министров прослушивались шпионской программой Pegasus