МИД Египта поприветствовал формирование нового правительства в Ираке

КАИР, 7 мая - РИА Новости. МИД Египта приветствует формирование нового правительства в Ираке и подтверждает стремление Каира к сотрудничеству с Багдадом и активизации двусторонних отношений, говорится в опубликованном в четверг заявлении ведомства.

“Министерство иностранных дел приветствует объявление о формировании нового иракского правительства во главе с Мустафой аль-Каземи… МИД подтверждает готовность Египта приложить все усилия, чтобы поддержать иракское правительство в реализации его целей, а также стремление Египта тесно сотрудничать с братским Ираком через активизацию двусторонних отношений в экономической и других сферах в интересах двух народов”, - говорится в заявлении.

В документе также отмечено стремление Каира “активизировать межарабское сотрудничество с участием Ирака, оказывающего важное влияние на ситуацию в регионе и на международной арене”.

Иракский парламент в ночь на четверг одобрил состав правительства, предложенный кандидатом в премьер-министры Мустафой аль-Каземи. При этом было отложено голосование по кандидатурам на пост министров нефти и иностранных дел. Парламент также отклонил кандидатуры министров торговли, юстиции, культуры, сельского хозяйства и министра по делам миграции, сообщило иракское информационное агентство INA.

Представленная парламенту программа нового правительства содержит, в частности, обязательства по подготовке к проведению досрочных выборов в стране, по борьбе с коррупцией, проведению административных реформ, улучшению ситуации в сфере экономики и финансов, укреплению безопасности.

Глава национальной разведки Ирака Мустафа аль-Каземи стал третьим кандидатом на должность премьера после ухода Аделя Абд аль -Махди с поста главы правительства и первым, кому удалось завершить возложенную на него президентом Бархамом Салехом миссию по формированию правительства.