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2020-05-07T16:57
https://ria.ru/20200507/1571113193.html
МИД Египта поприветствовал формирование нового правительства в Ираке
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РИА Новости

МИД Египта поприветствовал формирование нового правительства в Ираке

16:57 07.05.2020
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© AP Photo / Manu BraboВид на Каир, Египет
Вид на Каир, Египет
© AP Photo / Manu Brabo
Вид на Каир, Египет. Архивное фото
КАИР, 7 мая - РИА Новости. МИД Египта приветствует формирование нового правительства в Ираке и подтверждает стремление Каира к сотрудничеству с Багдадом и активизации двусторонних отношений, говорится в опубликованном в четверг заявлении ведомства.
“Министерство иностранных дел приветствует объявление о формировании нового иракского правительства во главе с Мустафой аль-Каземи… МИД подтверждает готовность Египта приложить все усилия, чтобы поддержать иракское правительство в реализации его целей, а также стремление Египта тесно сотрудничать с братским Ираком через активизацию двусторонних отношений в экономической и других сферах в интересах двух народов”, - говорится в заявлении.
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В документе также отмечено стремление Каира “активизировать межарабское сотрудничество с участием Ирака, оказывающего важное влияние на ситуацию в регионе и на международной арене”.
Иракский парламент в ночь на четверг одобрил состав правительства, предложенный кандидатом в премьер-министры Мустафой аль-Каземи. При этом было отложено голосование по кандидатурам на пост министров нефти и иностранных дел. Парламент также отклонил кандидатуры министров торговли, юстиции, культуры, сельского хозяйства и министра по делам миграции, сообщило иракское информационное агентство INA.
Представленная парламенту программа нового правительства содержит, в частности, обязательства по подготовке к проведению досрочных выборов в стране, по борьбе с коррупцией, проведению административных реформ, улучшению ситуации в сфере экономики и финансов, укреплению безопасности.
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Глава национальной разведки Ирака Мустафа аль-Каземи стал третьим кандидатом на должность премьера после ухода Аделя Абд аль-Махди с поста главы правительства и первым, кому удалось завершить возложенную на него президентом Бархамом Салехом миссию по формированию правительства.
Адель Абд аль-Махди подал в отставку 30 ноября прошлого года на фоне волны народных протестов, охвативших страну в октябре и ставших самыми масштабными с момента свержения Саддама Хусейна в 2003 году. Демонстранты требовали отставки правительства, борьбы с коррупцией, безработицей и улучшения условий жизни. В результате сопровождающих акции протеста столкновений и беспорядков, согласно официальным данным, погибли более 600 человек, пострадали около 50 тысяч.
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Адель Абд аль-МахдиБархам СалехМИД ЕгиптаСаддам ХусейнКаир (город)Багдад (город)ИракВ мире
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