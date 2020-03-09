В Ираке три человека погибли в столкновениях

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. По меньшей мере три человека погибли, 44 пострадали в воскресенье в результате столкновений в иракской столице Багдад, сообщает телеканал Al-Sumaria со ссылкой на заявление члена иракской комиссии по правам человека Фаделя аль-Гарауи.
"Три человека погибли, 44 пострадали во время столкновений, которые произошли вчера, в воскресенье, на площади аль-Халани в центре Багдада", — заявил аль-Гарауи.
Демонстранты в Ираке в ходе идущих с начала октября 2019 года протестов требуют отставки правительства, борьбы с коррупцией, безработицей, улучшения условий жизни. В результате сопровождающих акции протеста столкновений и беспорядков, по словам президента Ирака Бархама Салеха, погибли более 600 человек, пострадали около 50 тысяч. Это самые масштабные акции протеста, которые произошли в Ираке с момента свержения Саддама Хусейна в 2003 году.
Ранее исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адель Абд аль-Махди заявил об окончательном уходе с этого поста и предложил провести досрочные парламентские выборы 4 декабря после неудачной попытки кандидата на эту должность Тауфика Аляуи получить вотум доверия нового кабмина.