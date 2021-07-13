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Путин выразил соболезнования президенту Ирака из-за пожара в больнице
Путин выразил соболезнования президенту Ирака из-за пожара в больнице - РИА Новости, 13.07.2021
Путин выразил соболезнования президенту Ирака из-за пожара в больнице
Президент России Владимир Путин направил президенту Ирака Бархаму Салеху соболезнования в связи с трагическими последствиями пожара в больнице города Насирия,... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T14:01
2021-07-13T14:01
2021-07-13T14:04
россия
бархам салех
ди-кар (мухафаза)
насирия
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владимир путин
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил президенту Ирака Бархаму Салеху соболезнования в связи с трагическими последствиями пожара в больнице города Насирия, сообщается на сайте Кремля.Ранее сообщалось, что число погибших при пожаре в больнице для инфицированных COVID-19 в городе Насирия в провинции Ди-Кар на юге Ирака достигло 64."Уважаемый господин президент, примите искренние соболезнования по поводу трагических последствий пожара в больнице города Насирия. В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате этого бедствия, и надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших", - говорится в телеграмме.
https://ria.ru/20210708/koronavirus-1740474731.html
россия
ди-кар (мухафаза)
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ирак
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россия, бархам салех, ди-кар (мухафаза), насирия, в мире, владимир путин, ирак
Путин выразил соболезнования президенту Ирака из-за пожара в больнице
14:01 13.07.2021 (обновлено: 14:04 13.07.2021)
Путин направил президенту Ирака соболезнования в связи с пожаром в больнице города Насирия