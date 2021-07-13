https://ria.ru/20210713/irak-1741082456.html

Путин выразил соболезнования президенту Ирака из-за пожара в больнице

Путин выразил соболезнования президенту Ирака из-за пожара в больнице - РИА Новости, 13.07.2021

Путин выразил соболезнования президенту Ирака из-за пожара в больнице

Президент России Владимир Путин направил президенту Ирака Бархаму Салеху соболезнования в связи с трагическими последствиями пожара в больнице города Насирия,... РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T14:01

2021-07-13T14:01

2021-07-13T14:04

россия

бархам салех

ди-кар (мухафаза)

насирия

в мире

владимир путин

ирак

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил президенту Ирака Бархаму Салеху соболезнования в связи с трагическими последствиями пожара в больнице города Насирия, сообщается на сайте Кремля.Ранее сообщалось, что число погибших при пожаре в больнице для инфицированных COVID-19 в городе Насирия в провинции Ди-Кар на юге Ирака достигло 64."Уважаемый господин президент, примите искренние соболезнования по поводу трагических последствий пожара в больнице города Насирия. В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате этого бедствия, и надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших", - говорится в телеграмме.

https://ria.ru/20210708/koronavirus-1740474731.html

россия

ди-кар (мухафаза)

насирия

ирак

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россия, бархам салех, ди-кар (мухафаза), насирия, в мире, владимир путин, ирак