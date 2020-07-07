https://ria.ru/20200707/1573982694.html
Иракский премьер пообещал наказать виновных в убийстве эксперта в Багдаде
Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи пообещал наказать виновных в убийстве эксперта по вопросам безопасности и борьбы с терроризмом Хишама аль-Хашими,... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T00:19
2020-07-07T00:19
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7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мустафа аль-каземи, мухаммед али, аль-хашд аш-шааби, бархам салех, исламское государство, багдад (город), ирак, в мире
КАИР, 7 июл - РИА Новости.
Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи
пообещал наказать виновных в убийстве эксперта по вопросам безопасности и борьбы с терроризмом Хишама аль-Хашими, застреленного вечером в понедельник в Багдаде
неизвестными, передает агентство INA
.
Как сообщили ранее источники в органах безопасности Ирака, группа вооруженных людей на двух мотоциклах застрелила аль-Хашими возле его дома на востоке столицы, он скончался в больнице, куда был доставлен после нападения. Ему было 47 лет.
"Обещаем, что будем преследовать убийц, которые понесут заслуженное наказание", - заявил аль-Каземи, которого цитирует агентство.
Он отметил, что аль-Хашими оказал существенную поддержку иракским ВС в борьбе против террористической группировки "Исламское государство
"* (ИГ*, запрещена в РФ) и являлся видной фигурой, формирующей общественное мнение в стране.
С осуждением убийства аль-Хашими выступили также президент Бархам Салех
, спикер парламента Ирака Мухаммед аль
-Хальбуси и народное ополчение "Аль-Хашд аш-Шааби
".
Аль-Хашими выступал в качестве советника иракского правительства по вопросам борьбы с терроризмом, а также являлся членом Иракского консультативного совета (Iraq Advisory Council) - созданной в 2019 году неправительственной организации, объединяющей экспертов, научных деятелей и политиков и занимающейся укреплением демократических институтов и главенства закона. За годы научной деятельности издал несколько книг, посвященных проблеме экстремизма и становления ИГ* (запрещена в РФ), опубликовал множество научных работ и статей в прессе по этим темам.
*Террористическая организация, запрещенная в России