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Иракский премьер пообещал наказать виновных в убийстве эксперта в Багдаде
Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи пообещал наказать виновных в убийстве эксперта по вопросам безопасности и борьбы с терроризмом Хишама аль-Хашими,... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T00:19
мустафа аль-каземи
мухаммед али
аль-хашд аш-шааби
бархам салех
исламское государство
багдад (город)
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мустафа аль-каземи, мухаммед али, аль-хашд аш-шааби, бархам салех, исламское государство, багдад (город), ирак, в мире

Иракский премьер пообещал наказать виновных в убийстве эксперта в Багдаде

00:19 07.07.2020
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© REUTERS / Iraqi Prime Minister Media OfficeПремьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи
Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи
© REUTERS / Iraqi Prime Minister Media Office
Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи. Архивное фото
КАИР, 7 июл - РИА Новости. Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи пообещал наказать виновных в убийстве эксперта по вопросам безопасности и борьбы с терроризмом Хишама аль-Хашими, застреленного вечером в понедельник в Багдаде неизвестными, передает агентство INA.
Как сообщили ранее источники в органах безопасности Ирака, группа вооруженных людей на двух мотоциклах застрелила аль-Хашими возле его дома на востоке столицы, он скончался в больнице, куда был доставлен после нападения. Ему было 47 лет.
"Обещаем, что будем преследовать убийц, которые понесут заслуженное наказание", - заявил аль-Каземи, которого цитирует агентство.
Он отметил, что аль-Хашими оказал существенную поддержку иракским ВС в борьбе против террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ) и являлся видной фигурой, формирующей общественное мнение в стране.
С осуждением убийства аль-Хашими выступили также президент Бархам Салех, спикер парламента Ирака Мухаммед аль-Хальбуси и народное ополчение "Аль-Хашд аш-Шааби".
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Аль-Хашими выступал в качестве советника иракского правительства по вопросам борьбы с терроризмом, а также являлся членом Иракского консультативного совета (Iraq Advisory Council) - созданной в 2019 году неправительственной организации, объединяющей экспертов, научных деятелей и политиков и занимающейся укреплением демократических институтов и главенства закона. За годы научной деятельности издал несколько книг, посвященных проблеме экстремизма и становления ИГ* (запрещена в РФ), опубликовал множество научных работ и статей в прессе по этим темам.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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Мустафа аль-КаземиМухаммед АлиАль-Хашд аш-ШаабиБархам СалехИсламское государствоБагдад (город)ИракВ мире
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