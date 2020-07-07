Иракский премьер пообещал наказать виновных в убийстве эксперта в Багдаде

Как сообщили ранее источники в органах безопасности Ирака, группа вооруженных людей на двух мотоциклах застрелила аль-Хашими возле его дома на востоке столицы, он скончался в больнице, куда был доставлен после нападения. Ему было 47 лет.

Аль-Хашими выступал в качестве советника иракского правительства по вопросам борьбы с терроризмом, а также являлся членом Иракского консультативного совета (Iraq Advisory Council) - созданной в 2019 году неправительственной организации, объединяющей экспертов, научных деятелей и политиков и занимающейся укреплением демократических институтов и главенства закона. За годы научной деятельности издал несколько книг, посвященных проблеме экстремизма и становления ИГ* (запрещена в РФ), опубликовал множество научных работ и статей в прессе по этим темам.