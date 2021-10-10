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Иракский солдат по ошибке застрелил сослуживца около избирательного участка
Иракский солдат по ошибке застрелил сослуживца около избирательного участка - РИА Новости, 10.10.2021
Иракский солдат по ошибке застрелил сослуживца около избирательного участка
Иракский солдат по ошибке застрелил одного сослуживца и ранил другого около избирательного участка в провинции Дияла, вооруженного нападения не было, сообщила... РИА Новости, 10.10.2021
2021-10-10T12:37
2021-10-10T12:37
в мире
ирак
дияла (мухафаза)
бархам салех
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БАГДАД, 10 окт - РИА Новости. Иракский солдат по ошибке застрелил одного сослуживца и ранил другого около избирательного участка в провинции Дияла, вооруженного нападения не было, сообщила пресс-служба иракских органов безопасности.Ранее источник в органах безопасности сообщил РИА Новости, что двое иракских военных пострадали в результате вооруженного нападения, совершенного на избирательный участок в провинции Дияла на востоке Ирака."В некоторых социальных сетях и СМИ распространились сообщения о наличии проблемы в сфере безопасности или вооруженном нападении на один из избирательных центров в провинции Дияла и стрельбе. Инцидент произошел в связи с тем, что один из солдат по ошибке выстрелил из винтовки, в результате один военный погиб, и еще один пострадал", - говорится в заявлении.Избирательные участки открылись в Ираке в 07.00 по местному времени (совпадает с мск). Это первые с 2003 года досрочные парламентские выборы в стране. Совет представителей (парламент) состоит из 329 депутатов. Срок их полномочий - четыре года. На места в парламенте Ирака претендуют более 3240 кандидатов, в том числе 951 женщина. Зарегистрировано около 160 партий.В связи с выборами власти Ирака закрыли все аэропорты и пограничные переходы. Иракские силы безопасности приведены в состояние повышенной боеготовности. По данным избирательной комиссии, в Ираке насчитывается свыше 25 миллионов избирателей при населении страны свыше 40 миллионов.Президент Бархам Салех в ноябре 2020 года утвердил новый закон о выборах, принять который требовали демонстранты с момента начала антиправительственных выступлений в октябре 2019 года. Досрочные парламентские выборы были запланированы на 6 июня 2021 года, однако затем перенесены на 10 октября по рекомендации верховной избирательной комиссии - она посчитала, что партийным альянсам надо дать больше времени для подачи заявок на участие. Предыдущие парламентские выборы в Ираке состоялись в мае 2018 года.
https://ria.ru/20211010/irak-1753872527.html
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в мире, ирак, дияла (мухафаза), бархам салех
12:37 10.10.2021
 
Иракский солдат по ошибке застрелил сослуживца около избирательного участка

Иракский солдат по ошибке застрелил сослуживца около избирательного участка, атаки не было

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкБоец спецподразделения в Багдаде
Боец спецподразделения в Багдаде - РИА Новости, 1920, 10.10.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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БАГДАД, 10 окт - РИА Новости. Иракский солдат по ошибке застрелил одного сослуживца и ранил другого около избирательного участка в провинции Дияла, вооруженного нападения не было, сообщила пресс-служба иракских органов безопасности.
Ранее источник в органах безопасности сообщил РИА Новости, что двое иракских военных пострадали в результате вооруженного нападения, совершенного на избирательный участок в провинции Дияла на востоке Ирака.
Девушка идет по улице Багдада, огражденной колючей проволокой - РИА Новости, 1920, 10.10.2021
Вчера, 12:02
При нападении на избирательный участок в Ираке пострадали двое военных
"В некоторых социальных сетях и СМИ распространились сообщения о наличии проблемы в сфере безопасности или вооруженном нападении на один из избирательных центров в провинции Дияла и стрельбе. Инцидент произошел в связи с тем, что один из солдат по ошибке выстрелил из винтовки, в результате один военный погиб, и еще один пострадал", - говорится в заявлении.
Избирательные участки открылись в Ираке в 07.00 по местному времени (совпадает с мск). Это первые с 2003 года досрочные парламентские выборы в стране. Совет представителей (парламент) состоит из 329 депутатов. Срок их полномочий - четыре года. На места в парламенте Ирака претендуют более 3240 кандидатов, в том числе 951 женщина. Зарегистрировано около 160 партий.
В связи с выборами власти Ирака закрыли все аэропорты и пограничные переходы. Иракские силы безопасности приведены в состояние повышенной боеготовности. По данным избирательной комиссии, в Ираке насчитывается свыше 25 миллионов избирателей при населении страны свыше 40 миллионов.
Президент Бархам Салех в ноябре 2020 года утвердил новый закон о выборах, принять который требовали демонстранты с момента начала антиправительственных выступлений в октябре 2019 года. Досрочные парламентские выборы были запланированы на 6 июня 2021 года, однако затем перенесены на 10 октября по рекомендации верховной избирательной комиссии - она посчитала, что партийным альянсам надо дать больше времени для подачи заявок на участие. Предыдущие парламентские выборы в Ираке состоялись в мае 2018 года.
Человек, проголосовавший на парламентских выборах в Ираке - РИА Новости, 1920, 10.10.2021
Вчера, 03:02
Процедура выборов в парламент Ирака
 
В миреИракДияла (мухафаза)Бархам Салех
 
 
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