https://ria.ru/20210720/soboleznovaniya-1742001592.html

Путин выразил соболезнования в связи с терактом в Багдаде

Путин выразил соболезнования в связи с терактом в Багдаде - РИА Новости, 20.07.2021

Путин выразил соболезнования в связи с терактом в Багдаде

Президент России Владимир Путин выразил президенту Ирака Бархаму Салеху соболезнования в связи с терактом в Багдаде, подчеркнув, что убийство мирных граждан в... РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T12:00

2021-07-20T12:00

2021-07-20T12:13

мустафа аль-каземи

бархам салех

владимир путин

багдад (город)

ирак

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/08/1740438077_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e6db29344c32c04455bf036cdc3e5b14.jpg

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил президенту Ирака Бархаму Салеху соболезнования в связи с терактом в Багдаде, подчеркнув, что убийство мирных граждан в канун праздника потрясает жестокостью и цинизмом, телеграмма опубликована на сайте Кремля.В понедельник вечером СМИ сообщили о взрыве на рынке в густонаселенном районе Мадинат ас-Садр в Багдаде. По данным СМИ, в результате теракта погиб 31 человек."Уважаемый господин президент, примите глубокие соболезнования по случаю трагических последствий террористического акта в Багдаде. Убийство десятков мирных граждан, среди которых женщины и дети, совершенное в канун священного праздника Ид аль-Адха (Курбан-байрам – ред.), потрясает своей жестокостью и цинизмом. Решительно осуждаем это злодеяние и рассчитываем, что его организаторы и исполнители понесут заслуженное наказание", - говорится в сообщении.Президент также подтвердить готовность к наращиванию взаимодействия с иракскими партнерами в борьбе с терроризмом."Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем раненым", - добавляется в сообщении.Иракские силовики заявили, что на рынке произошел террористический акт с применением самодельного взрывного устройства. Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи вслед за терактом поручил снять с должности главу управления безопасности района, в котором произошел теракт.С обращением к гражданам Ирака в связи с инцидентом обратился президент страны.

https://ria.ru/20210616/terakt-1737158468.html

https://ria.ru/20210423/terakt-1729698082.html

https://ria.ru/20210410/somali-1727678325.html

багдад (город)

ирак

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мустафа аль-каземи, бархам салех, владимир путин, багдад (город), ирак, в мире