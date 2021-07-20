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https://ria.ru/20210720/soboleznovaniya-1742001592.html
Путин выразил соболезнования в связи с терактом в Багдаде
Путин выразил соболезнования в связи с терактом в Багдаде - РИА Новости, 20.07.2021
Путин выразил соболезнования в связи с терактом в Багдаде
Президент России Владимир Путин выразил президенту Ирака Бархаму Салеху соболезнования в связи с терактом в Багдаде, подчеркнув, что убийство мирных граждан в... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T12:00
2021-07-20T12:13
мустафа аль-каземи
бархам салех
владимир путин
багдад (город)
ирак
в мире
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил президенту Ирака Бархаму Салеху соболезнования в связи с терактом в Багдаде, подчеркнув, что убийство мирных граждан в канун праздника потрясает жестокостью и цинизмом, телеграмма опубликована на сайте Кремля.В понедельник вечером СМИ сообщили о взрыве на рынке в густонаселенном районе Мадинат ас-Садр в Багдаде. По данным СМИ, в результате теракта погиб 31 человек."Уважаемый господин президент, примите глубокие соболезнования по случаю трагических последствий террористического акта в Багдаде. Убийство десятков мирных граждан, среди которых женщины и дети, совершенное в канун священного праздника Ид аль-Адха (Курбан-байрам – ред.), потрясает своей жестокостью и цинизмом. Решительно осуждаем это злодеяние и рассчитываем, что его организаторы и исполнители понесут заслуженное наказание", - говорится в сообщении.Президент также подтвердить готовность к наращиванию взаимодействия с иракскими партнерами в борьбе с терроризмом."Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем раненым", - добавляется в сообщении.Иракские силовики заявили, что на рынке произошел террористический акт с применением самодельного взрывного устройства. Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи вслед за терактом поручил снять с должности главу управления безопасности района, в котором произошел теракт.С обращением к гражданам Ирака в связи с инцидентом обратился президент страны.
https://ria.ru/20210616/terakt-1737158468.html
https://ria.ru/20210423/terakt-1729698082.html
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мустафа аль-каземи, бархам салех, владимир путин, багдад (город), ирак, в мире
12:00 20.07.2021 (обновлено: 12:13 20.07.2021)
 
Путин выразил соболезнования в связи с терактом в Багдаде

Президент России Владимир Путин выразил главе Ирака соболезнования в связи с терактом в Багдаде

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил президенту Ирака Бархаму Салеху соболезнования в связи с терактом в Багдаде, подчеркнув, что убийство мирных граждан в канун праздника потрясает жестокостью и цинизмом, телеграмма опубликована на сайте Кремля.
В понедельник вечером СМИ сообщили о взрыве на рынке в густонаселенном районе Мадинат ас-Садр в Багдаде. По данным СМИ, в результате теракта погиб 31 человек.
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"Уважаемый господин президент, примите глубокие соболезнования по случаю трагических последствий террористического акта в Багдаде. Убийство десятков мирных граждан, среди которых женщины и дети, совершенное в канун священного праздника Ид аль-Адха (Курбан-байрам – ред.), потрясает своей жестокостью и цинизмом. Решительно осуждаем это злодеяние и рассчитываем, что его организаторы и исполнители понесут заслуженное наказание", - говорится в сообщении.
Президент также подтвердить готовность к наращиванию взаимодействия с иракскими партнерами в борьбе с терроризмом.
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"Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем раненым", - добавляется в сообщении.
Иракские силовики заявили, что на рынке произошел террористический акт с применением самодельного взрывного устройства. Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи вслед за терактом поручил снять с должности главу управления безопасности района, в котором произошел теракт.
С обращением к гражданам Ирака в связи с инцидентом обратился президент страны.
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Мустафа аль-КаземиБархам СалехВладимир ПутинБагдад (город)ИракВ мире
 
 
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