12:00 20.07.2021 (обновлено: 12:13 20.07.2021)
Путин выразил соболезнования в связи с терактом в Багдаде
Президент России Владимир Путин выразил главе Ирака соболезнования в связи с терактом в Багдаде
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил президенту Ирака Бархаму Салеху соболезнования в связи с терактом в Багдаде, подчеркнув, что убийство мирных граждан в канун праздника потрясает жестокостью и цинизмом, телеграмма опубликована на сайте Кремля.
В понедельник вечером СМИ сообщили о взрыве на рынке в густонаселенном районе Мадинат ас-Садр в Багдаде. По данным СМИ, в результате теракта погиб 31 человек.
"Уважаемый господин президент, примите глубокие соболезнования по случаю трагических последствий террористического акта в Багдаде. Убийство десятков мирных граждан, среди которых женщины и дети, совершенное в канун священного праздника Ид аль-Адха (Курбан-байрам – ред.), потрясает своей жестокостью и цинизмом. Решительно осуждаем это злодеяние и рассчитываем, что его организаторы и исполнители понесут заслуженное наказание", - говорится в сообщении.
Президент также подтвердить готовность к наращиванию взаимодействия с иракскими партнерами в борьбе с терроризмом.
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"Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем раненым", - добавляется в сообщении.
Иракские силовики заявили, что на рынке произошел террористический акт с применением самодельного взрывного устройства. Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи вслед за терактом поручил снять с должности главу управления безопасности района, в котором произошел теракт.
С обращением к гражданам Ирака в связи с инцидентом обратился президент страны.
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